Как разблокировать аккаунт в Ватсапе, если его забанили

Рано или поздно каждый из нас может столкнуться с тем, что его аккаунт в Ватсапе заблокировали. Иногда для этого даже не нужны причины — мессенджер может сделать это сам, обнаружив подозрительную активность. Не исключено, что кто-то из ваших недоброжелателей может нажать кнопку «Пожаловаться», после чего может произойти бан учетной записи. Однако отчаиваться не стоит, ведь блокировку с аккаунта можно снять совершенно бесплатно, хоть и не всегда. Попытаемся разобраться, за что могут забанить Ватсап и как разблокировать его самостоятельно.

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За что могут заблокировать аккаунт в Ватсап

Нарваться на бан аккаунта в Ватсап, на самом деле, довольно легко. Все, что для этого нужно — заваливать пользователей сообщениями и массово пересылать сообщения. Иными словами — спамить в Ватсапе, так как за этим пристально следят алгоритмы. Более того, если среди пересланного окажется ссылка, ведущая на мошеннический сайт, есть шанс получить пожизненный бан в Ватсапе. Вот еще несколько причин, почему аккаунт могут отключить.

Сторонние приложения Ватсап : мессенджер не одобряет, когда пользователи сидят через неофициальные клиенты. Конечно, есть шанс, что вас не заметят, но лучше не рисковать, хоть блокировка в Ватсапе и временная.

: мессенджер не одобряет, когда пользователи сидят через неофициальные клиенты. Конечно, есть шанс, что вас не заметят, но лучше не рисковать, хоть блокировка в Ватсапе и временная. Длительное отсутствие в Ватсап . Через 120 дней бездействия мессенджер удалит неактивный аккаунт, после чего придется создавать его заново.

. Через 120 дней бездействия мессенджер удалит неактивный аккаунт, после чего придется создавать его заново. Фейковый аккаунт в Ватсапе, в котором пользователь представляется от имени другого человека. Иными словами, жертва может передать важную информацию, что уже считается мошенничеством.

Как видите, причин для блокировки WhatsApp реально много. Добавьте к ним оскорбления и другое неподобающее поведение — обычно пользователи кидают таких в ЧС, а заодно жалуются в администрацию мессенджера.

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Могут ли разблокировать Ватсап, если тебя заблокировали

Если вы взяли телефон в руки, а потом заметили, что Ватсап заблокирован, не стоит отчаиваться. Зачастую бан носит временный характер, особенно, если это ваш первый случай блокировки. Она длится 1-3 дня, по крайней мере, в тех случаях, когда человек рассылает нарушает правила. В этом случае, ограничение доступа к мессенджеру устанавливается в качестве профилактики, чтобы пресечь нарушения в дальнейшем.

Правда, кто-то думает, что это бан навсегда, и просто заводит новую учетку, используя другой номер. В целом, вы можете ничего не делать — аккаунт заработает автоматически, когда истечет срок блокировки. И уж тем более, не стоит вестись на платные услуги по разблокировке WhatsApp — это мошенники. Никаких связей с администрацией сервиса, конечно же, у них нет.

Но есть еще и постоянная блокировка Ватсапа, которая означает, что доступ потерян навсегда. Как правило, оспорить ее довольно сложно, но для этого нужно попытаться доказать службе поддержки, что вы к нарушению не причастны. Например, если аккаунт был взломан или телефон украли. Есть весомые доводы? Тогда все в ваших руках!

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Как разблокировать аккаунт Ватсап

Обычные пользователи чаще всего жалуются, что их аккаунт в Ватсапе заблокировали из-за спама. Поэтому при входе в приложение вы увидите соответствующую надпись и кнопку «Запросить рассмотрение». Что делать дальше?

Нажмите кнопку «Запросить рассмотрение».

Далее вам нужно коротко описать ситуацию и объяснить всю проблему. Например, что рассылкой занимались не вы.

Описывать ситуацию лучше на английском — вот самые удобные переводчики для этого. Конечно же, лучше извиниться и пообещать так больше не делать.

Теперь ожидайте от 12 часов до 5 дней. Если ответ не приходит, можно попробовать отправить запрос несколько раз подряд. Тут бояться нечего, ведь ваш аккаунт и так не работает. Кроме того, можно продублировать запрос на разблокировку номера в Ватсап, отправив письмо на электронную почту support@support.whatsapp.com. Его нужно составить по типу:

Добрый день! Прошу снять блокировку с номера (указываете свой). Он используется для общения с клиентами. Спасибо!

Если он был взломан, просто приложите скриншот раздела «Связанные устройства», где есть неизвестное подключение. Особо распинаться смысла нет. В ответ вы получите письмо о принятии заявки, после чего нужно ждать некоторое время, пока не придет еще одно — с ответом поддержки. Некоторые ресурсы советуют отправлять заявку на разблокировку Ватсап с зарубежной почты, адрес которой заканчивается на .com, а не .ru — якобы это немного ускоряет процедуру.