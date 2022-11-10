Как установить и где скачать циферблаты на Amazfit

После покупки любых умных часов и всех базовых настроек чаще всего начинается процесс тяжелого подбора циферблата. Проще всего это сделать на Apple Watch, где вы ограничены только теми вариантами, которые предусмотрела Apple. На часах компании Amazfit все значительно сложнее. Вы можете выбирать не только из тех вотчфейсов, которые есть в официальном магазине приложений, но и использовать варианты от сторонних разработчиков. Благодаря этому вы можете действительно настроить часы под себя и выбрать то, что вам понравится.

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К сожалению, очень немногие пользователи знают о такой возможности, считая, что устанавливать циферблаты на часы сложно. Но это совсем не так. Разбираемся, как можно это сделать и где скачать вотчфэйсы на часы Amazfit.

Как установить циферблат на Amazfit

Прежде чем искать циферблаты для часов на сторонних площадках, следует посмотреть, что предлагает магазин Zepp. Найти его можно следующим образом:

Подключите часы к смартфону.

Откройте приложение Zepp.

Перейдите в раздел “Профиль”.

В списке устройств выберите ваши часы.

Перейдите в раздел “Магазин циферблатов”.

Выберите понравившийся вотчфейс и нажмите на странице с ним кнопку “Синхр.”.

Дождитесь окончания синхронизации и можете смотреть, как новый циферблат будет смотреться на ваших часах. Лично мне подобрать что-то в магазине циферблатов Amazfit оказалось достаточно трудно. После Apple Watch к данным на экране часов есть определенные требования, под которые попадают не все доступные там варианты.

Мне необходимо, чтобы часы отображали часы, минуты и секунды, количество пройденных шагов и сожженных калорий, уровень заряда, соединение со смартфоном и температуру воздуха. Кому-то покажется, что от этих данных вотчфейс может быть перегружен, но если подобрать правильно нарисованный циферблат, то проблем с восприятием информации не будет.

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Поэтому советую все понравившиеся варианты проверять непосредственно на часах. Может получиться так, что на экране смартфона все смотрится компактно и удобно, а на самих часах рассмотреть ее невозможно.

Amazfit циферблаты — скачать

Как я уже говорил выше, на часы Amazfit практически всех моделей можно без проблем найти циферблаты от сторонних разработчиков. Некоторые просто размещают их в интернете, и вам просто нужно скачать необходимые файлы. А кто-то создает специальные приложения. Например, для моих Amazfit GTR 2 есть программа, в которой выложено огромное количество различных вотчфейсов и через которую можно устанавливать не только их, но и загруженные из других мест. Вот варианты для некоторых популярных моделей:

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Если у вас какая-то другая модель, то просто поищите в Google Play приложение по названию ваших часов. Рассмотрим установку стороннего циферблата на Amazfit GTR 2:

Загрузите приложение Amazfit GTR 2 WatchFaces из Google Play.

Подключите часы к смартфону и запустите загруженную программу.

Выберите понравившийся циферблат и нажмите на шестеренку для выбора способа установки. У меня настроена установка через Zepp, поэтому ей я и воспользуюсь.

Нажмите кнопку “Установить” и выдайте приложению те разрешения, которые оно запрашивает.

После этого перейдите в Zepp.

Через профиль зайдите в магазин циферблатов.

И синхронизируйте вотчфейс с оленем по инструкции выше.

Вместо оленя на экране вы увидите выбранный вами ранее циферблат. Все получается быстро и удобно. Никаких проблем подобный способ установки не вызывает.

Часы Amazfit — циферблаты

Но что, если вы просто нашли в сети крутой циферблат, а в приложениях и магазинах его нет. Тогда на помощь вам опять придет программа Amazfit GTR 2 WatchFaces:

Загрузите понравившийся циферблат в формате .bin.

Откройте приложение Amazfit GTR 2 WatchFaces.

На главном экране нажмите на три полоски в нижнем левом углу экрана.

Нажмите “Установить свой циферблат”.

Выберите ранее загруженный .bin файл с циферблатом.

Нажмите “Добавить циферблат через Zepp”.

Повторно синхронизируйте циферблат с оленем.

Теперь на часах вы сможете увидеть тот циферблат, который вы скачали ранее. К сожалению для пользователей из России, многие сайты с циферблатами оказались заблокированы. Поэтому поиск вотчфейсов через приложения из Google Play является самым удобным способом. Главное — помните, что использовать приложение от Amazfit GTR 2 для Amazfit GTR 3 не получится. Просто найдите в магазине приложений соответствующую программу для ваших часов и сможете спокойно кастомизировать их так, как хочется.

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На самом деле здорово, что Amazfit дает возможность устанавливать не только циферблаты из магазина, но и любые загруженные из сети. Конечно, в многообразии реально диких вариантов найти что-то достойное совсем непросто. Но нужно только потратить немного времени, и вы удивитесь, как здорово могут выглядеть ваши часы.