Что такое GetApps на смартфоне Xiaomi и можно ли его удалить

Владельцы смартфонов Xiaomi и большинства других устройств под управлением операционной системы Android привыкли скачивать приложения через Google Play. Это самый большой в мире магазин, который отличается удобством и безопасностью. Плюс ко всему он предустановлен изначально, а потому пользователю достаточно войти в аккаунт Google, чтобы начать скачивать необходимые программы. Но помимо Play Маркета обладатели смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO могут заметить на своем устройстве еще один магазин приложений GetApps. Разберемся, зачем он нужен и может ли стать заменой более привычного Google Play.

GetApps — что это за программа

GetApps — это официальный магазин приложений Xiaomi. Он входит в состав предустановленного софта на устройствах китайского производителя и на некоторых смартфонах может называться Mi Picks, что, кстати, будет влиять на функциональность маркета.

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Mi Picks на Xiaomi является своего рода надстройкой Google Play. Поэтому, если вы запустите его и попытаетесь скачать какое-нибудь приложение, то будете перенаправлены в Плей Маркет. GetApps работает иначе, представляя из себя полноценный магазин, работающий опосредованно.

Как правило, Xiaomi Mi Picks устанавливается на смартфоны, предназначенные для глобального рынка, в то время как GetApps — маркет для устройств с региональными версиями MIUI (например, для России). Заменить один магазин на другой без перепрошивки устройства не получится.

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Где скачать GetApps на Андроид

Хотя речь идет о магазине приложений Xiaomi, вы можете установить его на любой другой смартфон в качестве дополнительного средства загрузки программ. Скачать GetApps на русском языке получится при помощи каталога APK-файлов APKPure, ссылка на который представлена ниже.

Скачать GetApps

На нашем сайте есть подробная инструкция, рассказывающая о том, как установить APK на Android. Воспользуйтесь ей, если у вас возникнут проблемы. Но, в целом, здесь нет ничего сложного: просто откройте загруженный файл и нажмите кнопку «Установить», выдав попутно все запрашиваемые разрешения.

Как скачивать приложения через GetApps

Подробнее остановимся на взаимодействии с магазином приложений Xiaomi GetApps. Если вы знакомы с Google Play, то при работе с этим маркетом не должны испытать затруднений. Более того, вам даже не потребуется создавать Mi Аккаунт.

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Магазин GetApps имеет несколько основных вкладок:

Игры;

Приложения;

Мини-игры;

Инструменты.

Если с первыми двумя разделами все ясно, то в «Мини-играх» вы найдете проекты, работающие через браузер и не требующие предварительной установки. О вкладке «Инструменты» поговорим чуть позже. А пока несколько слов об установке приложений через GetApps. Вы можете найти интересующую игру или программу любым удобным способом (через поиск или разбивку по категориям), после чего останется нажать кнопку «Скачать» и дождаться окончания загрузки.

Как только приложение установится, то вы заметите, что на его странице нет кнопки «Удалить», знакомой по взаимодействию с Google Play. Но не волнуйтесь. Удалять приложения из GetApps нужно через вкладку «Инструменты», где помимо прочего вы найдете несколько дополнительных функций вроде очистки кэша WhatsApp и настроек параметров питания.

Ну и, конечно же, будут актуальны другие способы удаления приложений на Android, чему был посвящен отдельный материал на нашем сайте. Советую прочитать его всем новичкам.

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Нужен ли GetApps на телефоне Xiaomi

Если на вашем смартфоне установлен Mi Picks вместо GetApps, то магазин приложений Xiaomi не нужен. Он будет оставаться бесполезной надстройкой Google Play, а потому от него смело можно избавляться. Но о GetApps я такого сказать не могу, ведь здесь удается найти приложения, которых нет в Play Маркете. К примеру, игра Brawl Stars недоступна в России через Google Play, а в GetApps — качайте на здоровье!

Увы, СберБанк в GetApps и приложения прочих банков, удаленных из Google Play, вы не найдете. Но масса других программ, в том числе российских, здесь все-таки есть. Так что как дополнительное средство установки и последующего обновления приложений GetApps вполне может рассматриваться.

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Как удалить GetApps

Один из главных недостатков магазина приложений Xiaomi — реклама GetApps. Маркет постоянно присылает бесполезные уведомления и предлагает что-то скачать. Если вам все это надоело, то отключите GetApps, воспользовавшись инструкцией:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Найдите GetApps. Отключите уведомления в соответствующей вкладке, а также отзовите все разрешения. Кроме того, вы можете очистить данные приложения.

А вот удалить GetApps стандартными способами не получится, так как это — встроенный софт. Вам придется включить отладку по USB в настройках разработчика, скачать и распаковать на компьютер архив Android Debug Bridge, а потом:

Подключить смартфон к ПК через USB-кабель. Подтвердить отладку, нажав соответствующую кнопку на экране мобильного устройства. На компьютере открыть командную строку. Ввести «adb shell» и нажать «Enter», чтобы убедиться в правильности предварительной настройки ADB. Ввести следующую команду: pm uninstall -k --user 0 com.xiaomi.mipicks Нажать «Enter».

Это сокращенная инструкция, помогающая избавиться и от Mi Picks, и от GetApps. Более подробный алгоритм со всеми нюансами изложен в тексте «Как удалить приложение на Android, если оно не удаляется». Обязательно познакомьтесь с ним, если хотите убрать со своего смартфона все стандартные программы, а не только GetApps.