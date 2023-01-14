Лучшие квизы для Android, которые есть в Google Play

В последние несколько десятилетий в сфере развлечений доминировали викторины. Самым ярким примером является игра «Кто хочет стать миллионером». Аналогов или похожих игр было столько, что их просто нет смысла перечислять. А потом эти игры вырвались в реальный мир, заняв свое место на корпоративах, официальных мероприятиях и просто на семейных посиделках. Поэтому они сохраняют свою популярность и по сей день. Хотя весело сидеть дома и смотреть, как люди пытаются выиграть, есть много способов, которыми вы сами можете насладиться этим захватывающим развлечением. Поэтому мы собрали для вас лучшие викторины для Android. К сожалению, не все они поддерживают русский язык, но достаточно базовых знаний английского, чтобы насладиться ими.

Подборка игр-викторин для Андроид

iPrize — создание квизов своими руками

iPrize проводит созданные пользователями конкурсы и викторины. Публичные конкурсы доступны для всех (и могут быть созданы кем угодно), и участники могут свободно ставить лайки, делиться ими и оставлять комментарии в приложении. Однако, если у вас есть определенная аудитория или команда для вашей викторины, вы можете создавать частные конкурсы, которые принимают только авторизованных пользователей.

Игровые аксессуары и просто интересные гаджеты с AliExpress бережно складываются в Telegram-канал "Сундук Али-Бабы".

Если вы ищете интересный способ создать свой квиз и познакомиться с новыми единомышленниками или вы хотите развлекать своих друзей веселым и увлекательным способом, iPrize поможет вам. Скачайте приложение и попробуйте его, чтобы понять, подходит ли оно вам!

Скачать iPrize

Millionaire Trivia — кто хочет стать миллионером для Android

Millionaire Trivia позволяет вам играть в классическую игру с несгораемыми уровнями, вопросами с несколькими вариантами ответов и даже графикой игры, похожей на реальное ТВ-шоу. Все вопросы предлагаются с несколькими вариантами ответов. Игра доставит вам удовольствие, если вам нравится смотреть это шоу по телевизору.

Однако игра точно не является лучшей в своем роде, но однозначно достойна места среди лидеров. Есть некоторые фримиум-механики, которые вам не очень понравятся, но в остальном она довольно хороша.

Скачать Millionaire Trivia

Quizzizz — обучающая викторина для Android

Quizzizz немного уникально в этом пространстве. На самом деле это образовательное приложение с викторинами. Викторины учат вас по темам. Вы можете выбрать из викторин, которые сделали другие, или создать свою собственную, если хотите. Так же можно играть в WEB-версии игры.

Классные игры для Андроид, которые помогут расслабиться.

В этом нет соревновательного элемента, так как нужно оно именно для обучения. Кроме этого, приложение бесплатное.

Скачать Quizzizz

Quizoid — старая игра викторина

Quizoid — старая, но все еще популярная игра-викторина. Она содержит более 7000 простых вопросов в более чем десятке категорий. В игре также есть три режима игры (классический, режим 20 вопросов и аркадный режим). Предусмотрены некоторые механики подсказок и полностью поддерживается автономная игра. Пользовательский интерфейс и графика игры немного просты, но это не главное. В остальном игра фантастическая. Есть премиум-версия с дополнительными зданиями, но можно играть и бесплатно.

Это хорошая и стабильная игра-викторина с возможностью играть в автономном режиме. Единственным недостатком является то, что последнее обновление этого приложения произошло в 2020 году, и хочется верить, что разработчики не забросили свою игру.

Скачать Quizoid

QuizzLand — простая викторина для Android

QuizzLand может похвастаться простой классической игрой-викториной. Она задает вам вопрос, вы получаете четыре варианта ответа и продолжаете, пока не ошибетесь. Ту собрано множество вопросов на самые разные темы. В игре также есть некоторые механики подсказок и некоторые другие небольшие мини-игры.

Во что поиграть на Андроид в 2022 году. Лучшие игры по версии Google Play.

В игре есть много рекламы. Тем не менее, вопросы интересны, и у игры есть большой потенциал. Хочется верить, что с обновлениями игра будет становится только лучше.

Скачать QuizzLand

Trivia Crack 2 — продолжение удачной игры для Android

Первая Trivia Crack стала одной из самых успешных мобильных игр за последние пять лет. Trivia Crack 2 — следующая игра франшизы. В ней много тех же элементов, что и в первой части. Это включает в себя массу вопросов, сетевое PvP, и вы можете задавать свои собственные вопросы, как и в первой игре.

Чтобы удалить рекламу придется заплатить, а это нельзя считать плюсом. Игра будет становиться лучше с обновлениями, но уже сейчас она хорошая и интересная.

Скачать Trivia Crack 2