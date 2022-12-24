Классные игры для Андроид, которые помогут расслабиться

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Иван Герасимов 0

В преддверии Нового года многие из нас наверняка начали нервничать больше обычного: хочется поскорее завершить нескончаемые дела на работе, раздать долги и купить подарки, чтобы никого не позабыть. Остановитесь и выдохните: все дела вы успеете завершить, а сейчас нужно перевести дух. Вам помогут расслабиться незамысловатые игры для Андроид с простеньким сюжетом, яркой картинкой и легким управлением. Нашли для вас сразу несколько прикольных тайм-киллеров, которые помогут весело провести время, и без проблем запустятся на любом смартфоне.

Классные игры для Андроид, которые помогут расслабиться. Нашли для вас шикарные игры, которые помогут расслабиться. Фото.

Нашли для вас шикарные игры, которые помогут расслабиться

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Cats & Soup — Кошки и суп

Казуальная игра «Кошки и суп» буквально создана для тех, кто хочет передохнуть, но не особо вникать в суть. Все просто: кошки делают суп, а вы его собираете! Со временем открываются новые рецепты, а кошек можно переодевать по своему усмотрению. Есть ежедневные миссии, благодаря которым можно получать монеты, драгоценные камни и рыбу, с помощью которой надо поднимать настроение кошкам.

Cats & Soup — Кошки и суп. Игра очень простая и, кажется, немного бессмысленная. Но в этом есть смысл! Фото.

Игра очень простая и, кажется, немного бессмысленная. Но в этом есть смысл!

Чем оно лучше, тем больше у них сердечек. Может показаться, что игра очень простая и довольно бессмысленная, но в сети полно сообществ, посвященных ей, а также статей с лайфхаками по прождению. Тем не менее, если абстрагироваться от геймплея, то в Cat & Soup можно просто наблюдать, как разные породы кошек готовят еду, играют и отдыхают — ничего больше.

Скачать игру про кошек и суп

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Alto’s Adventure

Еще одна прикольная игра — Alto’s Adventure. Опять же, никакого сложного управления в этой аркаде нет: нужно всего лишь бесконечно управлять человечком на сноуборде и преодолевать различные препятствия, совершая крутые трюки. Интересно, что механика в игре довольно реалистичная, а трассы созданы на основе уже существующих в реальной жизни.

Alto’s Adventure. Приключения Альто — классная игра, в которой больше наслаждаешься пейзажами, нежели геймплеем. Фото.

Приключения Альто — классная игра, в которой больше наслаждаешься пейзажами, нежели геймплеем

Чем игра хороша — так это своими пейзажами и меняющейся погодой. Если присмотреться, то все это напоминает Hill Climb Racing! Как раз для релаксации здесь есть интересный режим Дзен, где вам можно не беспокоиться об очках и просто наслаждаться красотами! Но лично меня радует возможность играть без интернета: включаем авиарежим и забываем обо всех заботах!

Приключение Альто — скачать

Terrarium — как вырастить цветы в смартфоне

Вы любите цветы и растения? Наверняка, да. Для вас есть классная игра, в которой всего лишь нужно их выращивать! Можно ждать или использовать бустеры, чтобы цветы в горшках росли быстрее. Игра позволяет выращивать папоротники, денежное дерево или бонсай! Со временем растения увеличиваются в размерах, поэтому их нужно менять местами, добавляя новые полки и декор, и вовремя поливать в нужном количестве.

Terrarium — как вырастить цветы в смартфоне. Хотели вырастить цветы? Сделайте это прямо на смартфоне! Фото.

Хотели вырастить цветы? Сделайте это прямо на смартфоне!

По ходу действия в Terrarium открываются новые виды цветов, что не может не радовать. Сама игра довольно беззаботная, спокойная и хорошо отвлекает от повседневных забот, а вдумываться в сюжет, по сути, и не нужно!

Скачать Terrarium

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Jigsaw Puzzles — собираем паззлы

Пожалуй, лучшее, что может предложить мир мобильных игр — это паззлы. Согласны, всегда приятно брать их в руки и собирать самостоятельно, но эту красоту ведь надо потом куда-то девать? Версия для смартфона позволяет не думать об этом — нужно просто поудобнее устроиться в любимом кресле, чтобы собрать головоломку.

Jigsaw Puzzles — собираем паззлы. Собирать паззлы — полезное и очень интересное занятие, которое реально расслабляет. Фото.

Собирать паззлы — полезное и очень интересное занятие, которое реально расслабляет

Достаточно выбрать размер картины на свой вкус и начать собирать ее из предложенных частей. Есть множество категорий, начиная с животных и заканчивая искусством. Хоть это занятие иногда и отнимает много сил, стоит признать, что занятие отвлекает от насущных проблем. Справится с задачей любой, так что, скачивайте на здоровье!

Скачать Паззлы для Андроид

Zen Koi — кормление рыбы

Классная игра с простейшим сюжетом — нужно управлять рыбкой, поедая других. При этом она увеличивается в размерах до тех пор, пока не превратится в огромного дракона. Удобно и то, что можно коллекционировать другие виды рыбок или же создавать собственные необычные породы. Огромный плюс в том, что сложного управления здесь нет — всего лишь нужно касаться экрана.

Zen Koi — кормление рыбы. Игра настолько быстро убаюкивает, что, наверное, пройти ее до конца ни у кого так и не получится. Фото.

Игра настолько быстро убаюкивает, что, наверное, пройти ее до конца ни у кого так и не получится

Игра успокаивает и расслабляет: конечно, пользоваться смартфоном перед сном не рекомендуется, но рыбка Кои на экране реально снижает уровень стресса. При этом появляется азарт — хочется посмотреть, в кого она превратится! Настоятельно рекомендую попробовать!

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