Лучшие приложения для чтения на Android в 2021 году

Медленно, но верно, бумажные носители заменяются электронными версиями текстовых документов. Это касается не только чтения документов, но и художественной литературы. Читать на телефоне начали давно, однако с появлением безрамочных смартфонов и планшетов, пользователи стали обращаться к книгам гораздо чаще. В статье подобрали лучшие приложения для чтения на вашем девайсе.

Чтение книг на мобильных устройствах прошло огромный путь до наших дней. Многие мои знакомые перенесли этот процесс в умную электронику еще на платформе Symbian. Затем широкой аудитории были представлены электронные книги, так и не пришедшие в массы. Через несколько лет появились планшеты и читать стало еще удобнее. И сейчас, в 2021 мы возвращаемся к чтению в своих телефонах, в первую очередь, потому что ценим мобильность. Где бы ты не находился, можно достать свой смартфон из кармана и погрузиться в мир литературы.

В нашей подборке мы не будем касаться сравнения сервисов и говорить о множестве поддерживаемых форматов, ведь большинство приложений это умеет.

Cool Reader — просто и со вкусом

С этим приложением я познакомился в 2019 году. Читал на планшете. Первое, на что обратил тогда внимание, это дизайн страничек, который предлагается в виде свитка бумаги. Оценить его удалось только после того, как я попробовал другие приложения. Свиток прекрасен тем, что не напрягает глаза. Бывало проводил по 3-4 часа за «Война и Мир» и это совсем не казалось утомительным. И это в то время, когда экраны смартфонов абсолютно не были адаптированы под чтение. Не смотря на старый, по меркам 2021 интерфейс, отсутствие качественных анимаций, смело могу вам его рекомендовать!

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AlReader — лучшее решение для бюджетного сегмента устройств

Читать с AlReader начал еще на платформе Windows Mobile в далеком 2015 году. Авторы приложения заранее делают акцент на том, что «читалка» предназначена исключительно для художественной литературы. Дизайн выполнен в холодных тонах и оснащен всей необходимой функциональностью. Я полюбил это приложение за качественную локальную библиотеку с отличной сортировкой книг и строкой продвижения в нижней части экрана, мне, после каждой прочтенной страницы, было крайне удобно контролировать время, проведенное за чтением. Прогресс в приложениях для чтения часто расположен наверху, что мне совсем не по душе. AlReader дисциплинирует.

Безумно красивый eBoox

Не спешите закидывать меня помидорами за устаревшие, вам не нужные, приложения. Да, я и правда динозавров видел. Хорошие приложения для чтения, как вино, с годами только лучше. Для настоящих любителей визуала предлагаю следующее — eBoox. Великолепный дизайн: светлая и темная темы, легкое и приятное оформление, отсутствие разного рода рекламы — все это делает eBoox лучшим приложением для чтения. Приятным бонусом выступает мультиплатформенность. Читать можно не только на Android, но и на iOS устройствах. Синхронизацию книг можно осуществить с помощью Google Drive.

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Самая гибкая платформа для чтения Moon+ Reader

Чем отличаются владельцы Android девайсов от других операционных систем? Конечно, необходимостью гибких настроек и полного оформления «под себя». В этой тактике может быть только один прокол — время, потраченное на эту настройку. Moon+ Reader частично решает эту проблему. Как только вы откроете первую книгу, Moon+ Reader предложит настроить тап-зоны и выбрать один из нескольких шаблонов. После этого можно зайти в меню и задать настройки для жестов, отображения текста, автоматического перелистывания страниц. Рекордное количество поддерживаемых форматов, настройка тапов, свайпов, прокрутки, заметки маркером — настоящий must have. Еще одна киллер-фитча этого приложения это статистика чтения. Но есть один минус — реклама. У приложения существует платная версия. Стоит она 599 рублей и позволяет отключить рекламу и синхронизировать книги в Google Drive или DropBox.

Librera — приложения для чтения на все случаи жизни

Приложения для чтения весьма похожи, однако у каждого из них есть свои нюансы. В Librera можно читать не только художественную литературу, но и документы в различных форматах, существуют даже форматы для просмотра комиксов. У приложения существует три режима: базовый, расширенный, или музыкальный. Базовый используется для простого чтения, расширенный в большей степени подходит для работы с документами и отличается функцией заметок. Для работы с документами отлично пригодится функция поиска, позволяющая просматривать конкретную страницу перед ее просмотром. Третий режим — музыкальный, позволяющий удобно работать с нотами, например, настроить автоматическую прокрутку нот с любой скоростью.

Часто читаете на смартфоне? Каким приложением пользуетесь? Напишите об этом в наш Телеграм чат.