Лучшие приложения для чтения на Android в 2021 году

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Артем Рахматуллин 0

Медленно, но верно, бумажные носители заменяются электронными версиями текстовых документов. Это касается не только чтения документов, но и художественной литературы. Читать на телефоне начали давно, однако с появлением безрамочных смартфонов и планшетов, пользователи стали обращаться к книгам гораздо чаще. В статье подобрали лучшие приложения для чтения на вашем девайсе.

Читать на смартфоне ничуть не хуже чем на бумаге.

Чтение книг на мобильных устройствах прошло огромный путь до наших дней. Многие мои знакомые перенесли этот процесс в умную электронику еще на платформе Symbian. Затем широкой аудитории были представлены электронные книги, так и не пришедшие в массы. Через несколько лет появились планшеты и читать стало еще удобнее. И сейчас, в 2021 мы возвращаемся к чтению в своих телефонах, в первую очередь, потому что ценим мобильность. Где бы ты не находился, можно достать свой смартфон из кармана и погрузиться в мир литературы.
В нашей подборке мы не будем касаться сравнения сервисов и говорить о множестве поддерживаемых форматов, ведь большинство приложений это умеет.

Cool Reader — просто и со вкусом

С этим приложением я познакомился в 2019 году. Читал на планшете. Первое, на что обратил тогда внимание, это дизайн страничек, который предлагается в виде свитка бумаги. Оценить его удалось только после того, как я попробовал другие приложения. Свиток прекрасен тем, что не напрягает глаза. Бывало проводил по 3-4 часа за «Война и Мир» и это совсем не казалось утомительным. И это в то время, когда экраны смартфонов абсолютно не были адаптированы под чтение. Не смотря на старый, по меркам 2021 интерфейс, отсутствие качественных анимаций, смело могу вам его рекомендовать!

Cool Reader — оптимальное решение для чтения.

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AlReader — лучшее решение для бюджетного сегмента устройств

Читать с AlReader начал еще на платформе Windows Mobile в далеком 2015 году. Авторы приложения заранее делают акцент на том, что «читалка» предназначена исключительно для художественной литературы. Дизайн выполнен в холодных тонах и оснащен всей необходимой функциональностью. Я полюбил это приложение за качественную локальную библиотеку с отличной сортировкой книг и строкой продвижения в нижней части экрана, мне, после каждой прочтенной страницы, было крайне удобно контролировать время, проведенное за чтением. Прогресс в приложениях для чтения часто расположен наверху, что мне совсем не по душе. AlReader дисциплинирует.

AlReader — приложение-гуру в мире литературы.

Безумно красивый eBoox

Не спешите закидывать меня помидорами за устаревшие, вам не нужные, приложения. Да, я и правда динозавров видел. Хорошие приложения для чтения, как вино, с годами только лучше. Для настоящих любителей визуала предлагаю следующее — eBoox. Великолепный дизайн: светлая и темная темы, легкое и приятное оформление, отсутствие разного рода рекламы — все это делает eBoox лучшим приложением для чтения. Приятным бонусом выступает мультиплатформенность. Читать можно не только на Android, но и на iOS устройствах. Синхронизацию книг можно осуществить с помощью Google Drive.

В Eboox красиво все — даже меню настройки.

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Самая гибкая платформа для чтения Moon+ Reader

Чем отличаются владельцы Android девайсов от других операционных систем? Конечно, необходимостью гибких настроек и полного оформления «под себя». В этой тактике может быть только один прокол — время, потраченное на эту настройку. Moon+ Reader частично решает эту проблему. Как только вы откроете первую книгу, Moon+ Reader предложит настроить тап-зоны и выбрать один из нескольких шаблонов. После этого можно зайти в меню и задать настройки для жестов, отображения текста, автоматического перелистывания страниц.  Рекордное количество поддерживаемых форматов, настройка тапов, свайпов, прокрутки, заметки маркером — настоящий must have. Еще одна киллер-фитча этого приложения это статистика чтения. Но есть один минус — реклама. У приложения существует платная версия. Стоит она 599 рублей и позволяет отключить рекламу и синхронизировать книги в Google Drive или DropBox.

Возможность выделения маркером в Moon Reader отлично подойдет студентам.

Librera — приложения для чтения на все случаи жизни

Приложения для чтения весьма похожи, однако у каждого из них есть свои нюансы. В Librera можно читать не только художественную литературу, но и документы в различных форматах, существуют даже форматы для просмотра комиксов. У приложения существует три режима: базовый, расширенный, или музыкальный. Базовый используется для простого чтения, расширенный в большей степени подходит для работы с документами и отличается функцией заметок. Для работы с документами отлично пригодится функция поиска, позволяющая просматривать конкретную страницу перед ее просмотром. Третий режим — музыкальный, позволяющий удобно работать с нотами, например, настроить  автоматическую прокрутку нот с любой скоростью.

Librera — находка для музыкантов.

Часто читаете на смартфоне? Каким приложением пользуетесь? Напишите об этом в наш Телеграм чат.

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