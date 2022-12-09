Меняемся лицами со знаменитостями с помощью нейросети ВК

Несколько лет кряду нам рассказывали, что за нейросетями будущее, и ни одна система не сможет без них обойтись. Однако только в этом году мы увидели результаты их работы. В конце 2022 года нейросети, которые рисуют по словам или фотографиям, являются одними из самых популярных приложений и приносят своим создателям осязаемый доход, как, например, Lensa, в которой получить портрет, нарисованный нейросетью, можно только за деньги.

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Компания ВК, которая является владельцем социальной сети “Вконтакте”, тоже решила ввязаться в эту гонку, но использовать для этого картинки не стала. В клиенте VK появилось мини-приложение “Дипфейк”, которое позволяет обменяться лицами со знаменитыми людьми. Разбираемся, как работает нейросеть ВК с видео и чьи лица можно для этого использовать.

Вставить лицо в видео — приложение

Для того чтобы испытать Дипфейк на себе, необходимо зарегистрироваться Вконтакте. Без регистрации получить доступ к этому мини-приложению у вас не получится. Можно было подумать, что удобнее было выпустить отдельное приложения для этих манипуляций, но ВК решила сделать его частью уже существующего клиента социальной сети и не городить огород. С одной стороны, это удобно. Не надо держать на смартфоне отдельное приложение и тратить время на его загрузку. Тем более оно может не понравиться. Да и использовать его ежедневно вы не будете.

С другой стороны, так отсеялась аудитория, которая не планирует регистрацию в ВК. Многие не хотят регистрироваться там даже ради того, чтобы испытать подобные технологии. А вообще, это неплохая попытка для Вконтакте, чтобы привлечь новых пользователей. Возможно, кого-то это и заинтересует.

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К сожалению, Дипфейк работает только с ограниченным количеством звезд, чьи лица можно использовать для замены:

Клава Кока.

Ольга Бузова.

Сергей Жуков.

Катя Адушкина.

Даня Милохин.

NILETTO.

Егор Крид.

Как видите, выбор весьма ограничен. Многие наверняка скажут, что даже не знают, что это за люди. Возможность добавить какие-то сторонние лица в приложении отсутствует, поэтому придется использовать то, что уже есть в системе. Надеюсь, что со временем этот список будет расширяться, ведь выбор очень небольшой. Тем более что можно очень быстро все их перепробовать, и интерес к новой игрушке у пользователей пропадет.

Заменить лицо на видео онлайн

К загружаемым видео нет практически никаких требований, кроме одного: на нем должно быть отчетливо видно ваше лицо. Это необходимо для качественного наложения лица и работы мимики. Могу посоветовать от себя использовать ролики, снятые при хорошем освещении. В противном случае вероятен результат с небольшими артефактами, что сильно смажет впечатление. Причем можно использовать как уже снятые видео из галереи вашего смартфона, так и уже загруженные в ВК. Если же готовых роликов у вас нет, то можно снять его прямо из мини-приложения “Дипфейк”. Чтобы испытать нейросеть ВК, выполните следующие действия:

Загрузите приложение VK из Google Play, RuStore или APKMirror. Если вы не знаете, как устанавливать или обновлять приложения, загруженные из неизвестных источников, обязательно воспользуйтесь нашей подробной инструкцией.

Откройте приложение и войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйте новый.

Перейдите на вкладку “Сервисы”.

Откройте “Все сервисы”.

В блоке “От Вконтакте” пролистайте на следующую страницу и выберите мини-приложение “Дипфейк”.

В открывшемся окне нажмите “Начать”.

Выберите лицо понравившейся знаменитости из предложенного списка.

Внизу экрана выберите, какое видео вы будете использовать: снятое из приложения, из галереи смартфона или загруженное ВК.

Дождитесь, пока Дипфейк обработает полученное видео.

Если результат вам не понравился, то в любой момент вы можете заменить лицо на другое.

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Прямо отсюда можно поделиться полученным видео через мессенджер Вконтакте, выложить на стену, в историю, добавить в клипы или в видео. Все это делается в одно касание. К работе нейросети у меня лично нет никаких претензий. Видео получилось отличным, лицо наложилось идеально. Четко отображается и вся мимика. У ВК получилась очень продвинутая нейросеть. Осталось только дать больший выбор лиц, и тогда будет вообще здорово. А лучше, чтобы пользователи могли сами выбирать, чьи лица подставлять вместо своих.

Что умеет нейросеть

Но это не все, что умеют нейросети. Последнее время появилось большое количество разных приложений, которые создают прикольные портреты по вашим фотографиям. Например, мы недавно рассказывали про одну из самых популярных программ — Lensa. Это самый явный пример того, как нейросеть рисует по фото. Если вы давно хотели попробовать, то можете загрузить его из Google Play. Но помните, что оплата в магазине приложений Гугл не работает.

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Ну а реально полезной нейросетью я считаю ту, которую создали ребята из Context. Она позволяет искать фрагмент видео на YouTube по ключевым словам. Да, нейросеть расшифровывает видео, находит нужный момент и в один клик позволяет к нему перейти. Больше не надо листать ролик в поисках какой-то части. Просто ввели запрос и перешли по ссылке в результатах. К сожалению, пока поиск работает только по ограниченному количеству каналов, но прогресс уже налицо. Осталось расширить его на все видео на YouTube, и будет вообще круто.