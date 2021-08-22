Мнение: Стоит ли покупать умную колонку в 2021

Современные люди с ног до головы обставлены умной техникой. Смартфоны, планшеты, умные часы и другие гаджеты медленно, но верно, находят место в нашем доме. В последнее время крупные производители мобильных устройств делают большой акцент на умных колонках. Такие гаджеты доступны буквально для каждого пользователя и имеют огромный размах ценовой политики и функциональности. Каждый сможет подобрать девайс себе по душе. Но так ли необходима умная колонка в 2021 году? Какие уникальные функции она планирует дать новому пользователю?

Сейчас почти у каждого крупного представителя мобильной электроники существует своя умная колонка. Google предлагает приобрести Google Home, Яндекс — Яндекс.Станцию. К этой команде подключились даже Apple со своей HomePod. Когда Яндекс показал свою бюджетную Станцию Мини, мне показалось, что компания пошла на удешевление своего устройства ввиду консерватизма отечественных пользователей. 4 тысячи рублей — сущие пустяки, их не жалко потратить. Но позже я узнал, что маленькие версии своих продуктов представляли и многие другие производители.

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Что умеет умная колонка

Главной функцией умной колонки является голосовой ассистент, который должен выполнять все ваши поручения, которые ему под силу. На Западе каждая колонка имеет свои уникальные способности. В Google сделали с самого начала упор на семейный доступ, Алекса от Амазон плотно интегрирована в умный дом. В России главным представителем является Яндекс.Станция, которая, на мой взгляд, наибольшим образом подходит российскому пользователю. До недавнего времени колонка от Яндекса являлась единственным представителем, который умеет разговаривать на русском. Сейчас на рынке появилась еще разработка Mail Group — Маруся, но многие пользователи говорят, что до Яндекса ей еще далеко. О своем опыте использования капсулы от Mail.ru ранее писал мой коллега Артем Сутягин.

Я очень люблю слушать музыку и главной функцией этого гаджета вижу прослушивание музыки. Только представьте: вы просыпаетесь с утра под любимую композицию, идете заваривать кофе, а там играет любимый трек. Заряд бодрости на целый день вам просто обеспечен. Для умной колонки можно сделать подборку с плейлистами на разные случаи жизни. Отдельная подборка под приготовление еды, отдельная — для того, чтобы расслабиться после работы.

Далее вы начинаете собираться на работу или учебу и голосовой помощник подсказывает вам, какая за окном погода. Больше не придется тянуться за телефоном или обращаться к часам. Голос — ваш главный инструмент. Пообщавшись с Алисой на смартфоне, я сделал вывод о том, что ассистент просто великолепно распознает русскую речь. Она без проблем сможет поддержать любую беседу. Мое мнение также поддержал Иван Кузнецов в своей статье.

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Стоит ли покупать колонку для детей

Отдельно хотелось бы отметить о том, что умная колонка будет отличным помощником с детьми. Я часто слышу негодования родителей на тему того, что ребенок слишком много времени проводит за смартфоном. Умная колонка сможет без проблем увлечь вашего сына или дочь. С ней можно поиграть в города, любое из русскоязычных решений сможет увлечь дитя интересными фактами из научного мира.

Также из-за того, что колонка управляется голосом, ни ребенок, ни вы не будете привязаны к конкретному месту, а значит ни миопия, ни сколиоз вам не страшны. Помню, как только в нашей жизни появился массовый Интернет, моя мама всегда отвечала на мои вопросы: Загугли, сынок. Чего ты меня спрашиваешь. Родители, не пренебрегайте.

Если вы работаете из дома, то здесь тоже есть где разгуляться. Поставить таймер, оформить напоминание, позвонить по громкой связи — все это без проблем можно сделать с помощью голосового ассистента.

Если собираетесь сходить отдохнуть, ассистент сможет рассказать вам о ближайших киносеансах, заказать еду, вызвать такси, рассказать о пробках на дорогах. Вариантов использования умных колонок действительно очень много. Все, что вы можете спросить у колонки, она скорее всего выполнит. А если не выполнит, то с выходом новых прошивок и «прокачки» ассистента научится.

Почему умные колонки не популярны в России

Как и любой новой технологии, умным колонкам необходимо время. Все новые гаджеты, выходящие в свет на первых порах, всегда имеют высокую стоимость. Плюс ко всему, русский человек в большинстве своих взглядов консервативен и обычно воспринимает новые технологии, как что-то ненужное. Несмотря на это, в последнее время в России растет рынок не только умных колонок, но и гаджетов для умного дома в принципе.

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В первой половине 2020 года россияне приобрели около 1,3 млн «умных» и беспроводных колонок на сумму 6,7 млрд рублей, говорится в исследовании группы «М.Видео-Эльдорадо» . Всего продажи устройств выросли на 31% в штуках и на 38% в деньгах.

Я думаю, что покупать умную колонку стоит. Потому что успех концепции умного дома зависит в большей степени от пользователей, чем от производителей. Покупая товар, мы инвестируем часть своих средств в новые разработки, и в итоге индустрия от этого остается в большом плюсе.

А у вас есть умная колонка? Нашли ли вы для нее применение? Своим мнением предлагаю поделиться в нашем Телеграм чате.