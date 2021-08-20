Samsung представила новый Galaxy A52s. Почему не нужно его покупать

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 0

Я очень уважаю Samsung. За последние несколько лет ей удалось кардинальным образом перестроить свой бизнес по производству недорогих смартфонов. Компания последовала по пути китайцев, отказавшись от шлаковых аппаратов и переосмыслив методику разработки и производства новых устройств. Результатом этих трудов стал Galaxy A50, который довольно быстро набрал популярность и заложил почву для всех последующих смартфонов модельного ряда. Правда, брать некоторых из них я не рекомендую.

A52

Galaxy A52s — мог бы стать самым мощным бюджетником, если бы не цена

Фанаты просят Samsung не выпускать Galaxy S22

Если вы не в курсе, на этой неделе Samsung по-тихому представила Galaxy A52s. Это продолжение Galaxy A52, который вышел в начале года, с той лишь разницей, что Samsung исправила все аппаратные недостатки оригинальной модели.

Характеристики Galaxy A52s

A52s

В основе A52s лежит новейший процессор SD 778G

Во-первых, Samsung оснастила Galaxy A52s более мощным процессором. Если в основе A52 лежат Snapdragon 720G, то новинка комплектуется новейшим Snapdragon 778G. Он быстрее, мощнее и энергоэффективнее.

Во-вторых, Samsung не стала размениваться на мелочи и укомплектовала Galaxy A52s дисплеем с частотой обновления 120 Гц. На самом деле, такой же был и у A52, но только у 5G-версии, а обычная довольствовалась 90-герцовой матрицей.

Почему Samsung отказалась от Galaxy Note и правильно ли это

В-третьих, Samsung поняла, что 4 ГБ оперативки – это мало, и оснастила базовую версию A52s 6 ГБ ОЗУ. Топовая, как и прежде, оснащается 8 ГБ. Объём встроенного хранилища при этом остался тем же самым.

Короче говоря, получился очень привлекательный смартфон без недостатков оригинальной модели, который можно было купить, если бы не одно «но». Причём весьма существенное. Я говорю о цене. Galaxy A52s поступил в продажу в Великобритании, где его представили в первую очередь, по цене 409 фунтов стерлингов за базовую версию.

Какой смартфон купить в 2021

Цена

Брать Galaxy A52s не стоит хотя бы из-за его цены

А это, на минуточку, больше 41 тысячи рублей. Нет, вы только представьте себе: 40 тысяч рублей за, по сути, смартфон средней руки. Это даже не флагманская модель. Да, я в курсе, что Samsung адаптирует цены для разных рынков, и в России такой аппарат стоил бы процентов на 20% дешевле. Но это ничего бы не изменило, потому что у нас его цена составила плюс-минус 32-33 тысячи рублей.

Как по мне, не стоит тратить такие деньги на Galaxy A52s. Это не тот аппарат, который может столько стоить. Вообще, странно, что Samsung решилась назначить на новинку такую цену. Куда лучше взять что-то другое. Тем более, что и вариантов в сегменте 20-30 тысяч рублей, из которого новинка всё равно выбивается, навалом:

Год с Galaxy A51: плюсы, минусы и стоит ли покупать этот смартфон

Да, Samsung делает хорошие смартфоны, которые и поддерживаться будут дольше, чем другие. Их можно любить хотя бы за это. Другое дело, что с технической точки зрения аппараты Galaxy A неуникальны, а дополнительный год поддержки не сделает вам погоды вообще, потому что самые ценные обновления – это обновления GMS и Google Play, а их Google отправляет вообще всем.

Более того, учитывая, что Galaxy A52 сегодня стоит в районе 25 тысяч рублей, я бы и его брать тоже не решился. Как по мне, это слишком дорого. Ведь я ещё помню, сколько стоили Galaxy A51 и A50. На старте продаж их можно было купить за 20 тысяч рублей, а спустя полгода после релиза – за 14-15. Поэтому платить даже 25к за A52 я не готов, не говоря уже о 40к – за A52s.

Теги
Лонгриды для вас
Samsung
Телефоны Samsung получат самую прочную камеру в истории

Если камера смартфона чуть ли не самая важная его часть, то согласитесь, что будет обидно поцарапать ее. Если это произойдет, то вы или лишитесь возможности делать хорошие снимки, или будете вынуждены заплатить за достаточно дорогостоящий ремонт. Ни тот, ни другой вариант нельзя считать хорошим. Куда лучше сделать защиту камеры более сильной. Справедливости ради стоит отметить, что она и сейчас на достаточно высоком уровне, но нам все равно есть, куда стремиться и, похоже, Samsung с одним ее очень именитым партнером знает, что для этого нужно. Похоже, скоро мы забудем о том, что такое поцарапанная или разбитая камера.

Читать далее
В этом году Samsung может выпустить новый вид телефонов

Заметили, что нас стало очень сложно чем-то удивить? Мы смотрим на смартфон, который производительнее среднего компьютера, и первое, что приходит в голову - его цена. Нам говорят, что на Марс отправили марсоход, вычислительная мощность которого в десятки раз ниже современного телефона, а мы говорим что-то типа ”Ну, и ладно”. Нам показывают устройства из будущего, вроде Oppo X 2021, и мы лишь немного удивляемся. То ли технологии развиваются так быстро, что мы, простите, зажрались, то ли это все действительно было не то, и мы ждем чего-то нового. Но, казалось бы, куда уж новее, чем складные телефоны? Раньше они были только в кино и делили экранное время с этими ужасными и неудобными прозрачными гаджетами, по которым звонят в будущем. Теперь их можно купить в любом магазине электроники. Что нас ждет дальше? Похоже, Samsung знает ответ на этот вопрос.

Читать далее
Посылка
Лучшие телефоны, которые выйдут в ближашие месяцы. Их стоит подождать

В самое ближайшее время мы услышим много новостей из мира технологий о том, какие телефоны должны выйти во второй половине 2021 года. Несмотря на то, что прошлая неделя уже подарила нам сразу четыре крутых линейки устройств, впереди нас ждет еще много всего интересного. Мы ожидаем много новостей от Apple, Samsung, Google и других компаний. Давайте рассмотрим некоторые из устройств, за которыми мы особенно внимательно следим, в том числе те, у которых, по слухам, есть обновления камеры и даже свежие идеи в целом для индустрии. Все расскажем о том, какими устройствами мы будем пользоваться в ближайшем будущем.

Читать далее
Новый комментарий