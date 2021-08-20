Samsung представила новый Galaxy A52s. Почему не нужно его покупать

Я очень уважаю Samsung. За последние несколько лет ей удалось кардинальным образом перестроить свой бизнес по производству недорогих смартфонов. Компания последовала по пути китайцев, отказавшись от шлаковых аппаратов и переосмыслив методику разработки и производства новых устройств. Результатом этих трудов стал Galaxy A50, который довольно быстро набрал популярность и заложил почву для всех последующих смартфонов модельного ряда. Правда, брать некоторых из них я не рекомендую.

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Если вы не в курсе, на этой неделе Samsung по-тихому представила Galaxy A52s. Это продолжение Galaxy A52, который вышел в начале года, с той лишь разницей, что Samsung исправила все аппаратные недостатки оригинальной модели.

Характеристики Galaxy A52s

Во-первых, Samsung оснастила Galaxy A52s более мощным процессором. Если в основе A52 лежат Snapdragon 720G, то новинка комплектуется новейшим Snapdragon 778G. Он быстрее, мощнее и энергоэффективнее.

Во-вторых, Samsung не стала размениваться на мелочи и укомплектовала Galaxy A52s дисплеем с частотой обновления 120 Гц. На самом деле, такой же был и у A52, но только у 5G-версии, а обычная довольствовалась 90-герцовой матрицей.

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В-третьих, Samsung поняла, что 4 ГБ оперативки – это мало, и оснастила базовую версию A52s 6 ГБ ОЗУ. Топовая, как и прежде, оснащается 8 ГБ. Объём встроенного хранилища при этом остался тем же самым.

Короче говоря, получился очень привлекательный смартфон без недостатков оригинальной модели, который можно было купить, если бы не одно «но». Причём весьма существенное. Я говорю о цене. Galaxy A52s поступил в продажу в Великобритании, где его представили в первую очередь, по цене 409 фунтов стерлингов за базовую версию.

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А это, на минуточку, больше 41 тысячи рублей. Нет, вы только представьте себе: 40 тысяч рублей за, по сути, смартфон средней руки. Это даже не флагманская модель. Да, я в курсе, что Samsung адаптирует цены для разных рынков, и в России такой аппарат стоил бы процентов на 20% дешевле. Но это ничего бы не изменило, потому что у нас его цена составила плюс-минус 32-33 тысячи рублей.

Как по мне, не стоит тратить такие деньги на Galaxy A52s. Это не тот аппарат, который может столько стоить. Вообще, странно, что Samsung решилась назначить на новинку такую цену. Куда лучше взять что-то другое. Тем более, что и вариантов в сегменте 20-30 тысяч рублей, из которого новинка всё равно выбивается, навалом:

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Да, Samsung делает хорошие смартфоны, которые и поддерживаться будут дольше, чем другие. Их можно любить хотя бы за это. Другое дело, что с технической точки зрения аппараты Galaxy A неуникальны, а дополнительный год поддержки не сделает вам погоды вообще, потому что самые ценные обновления – это обновления GMS и Google Play, а их Google отправляет вообще всем.

Более того, учитывая, что Galaxy A52 сегодня стоит в районе 25 тысяч рублей, я бы и его брать тоже не решился. Как по мне, это слишком дорого. Ведь я ещё помню, сколько стоили Galaxy A51 и A50. На старте продаж их можно было купить за 20 тысяч рублей, а спустя полгода после релиза – за 14-15. Поэтому платить даже 25к за A52 я не готов, не говоря уже о 40к – за A52s.