Полгода в одной комнате с Марусей. Опыт использования Капсулы от Mail.ru

С тех пор, как в смартфонах начали появляться голосовые ассистенты, я не мог пройти мимо них. Не скажу, что я сильно верю в их помощь, но считаю, что это очень круто с технологической точки зрения. Ты что-то говоришь в непонятный ящик, а тебе оттуда приходит ответ. А если вопрос не сложный, то ответ получается очень даже в тему. Иногда ассистенты и вовсе могут управлять системами умного дома, если правильно сформулировать команду и четко ее произнести. Уже около трех лет я пользуюсь Яндекс Станцией, а примерно полгода назад купил себе Капсулу от Mail.ru. За это время я пережил с ней немало интересных моментов и сейчас мне есть, о чем рассказать. Правда, я не смогу ее безоговорочно хвалить. Критика с моей стороны тоже будет.

Первое знакомство с Марусей

Начну я, впрочем, с плюсов, так как сначала ты знакомишься с любым гаджетов внешне, и тут все было нормально и меня все полностью устроило. Более того, я не ожидал, что она будет выглядеть именно так и сможет меня приятно удивить.

Продается Капсула в очень большой коробке. Она настолько большая, что сначала кажется, что сама колонка просто огромная. Позже понимаешь, что это все особенности компоновки, а в реальности ее размер соответствует тому, что нарисовано на коробке. Имейте это в виду, если увидите коробку на полке супермаркета и решите ее купить.

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Сама коробка приятная и качественная. Я всегда говорил о том, что это подчеркивает отношение производителя к продукту. А еще меня удивил мешочек, в котором лежала сама колонка. Практического смысла в этом ноль, но приятно. Я потом использовал его, чтобы хранить ворох проводов, которыми пользуюсь не очень часто. Саму колонку в нем носить точно некуда. Да и зачем?

На что похожа Капсула с Марусей

Внешне колонка похожа одновременно на все и ни на что. Больше описать ее не получается. Сетка чем-то напоминает Яндекс Станцию (но более мягкая), цветовая гамма похожа на Google Home, а голос чем-то отдаленно напоминает Alexa от Amazon. Правда, звучит он немного компьютерно, хоть и озвучивается реальным человеком — Еленой Соловьевой. Этот голос вы могли слышать в фильмах Карлик Нос, Лунтик и его друзья, Босс-молокосос 2 и других. Если что, с 2000 года она является заслуженным артистом России и много играет в театре.

Сам голос приятный, а то, что он получился немного переобработанным, замечаешь только в первое время. А вообще, скажем так: живее звучит только Алиса. Остальные ассистенты, как по мне, звучат намного хуже.

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Меня еще немного смутило имя голосового ассистента, которое выбрали его создатели. С одной стороны, это производное от Мария, но часто ли вы слышали его в речи? Никого не хочу обидеть и само имя красивое, но не уверен, что оно подходит ассистенту, от которого должно веять современностью. Такая форма имени слишком старинная. Хотя, я только за то, чтобы исторические явления находили отклик в современности, но в данном случае это странновато. Одно знаю точно — колонка безошибочно откликается на свое имя.

Маруся и Алиса

Я слышал жалобы, мол если рядом стоят Алиса и Маруся, то они часто ошибаются и слышат имена друг друга, но у меня такого не было. А вот ставить подобные аксессуары рядом с телевизором я не советую. Я так сделал и теперь мучаюсь, когда во время просмотра фильма надо перекричать саундбар и отдать команду. Или выжидать паузу… Или выключать звук… В общем, вы поняли.

Среди полезных функций я просто не могу не отметить ночной режим. Если сказать ”Маруся, активируй ночной режим”, ассистент предупредит вас об изменениях и переключится на него. В этом режиме уведомления будут приглушены, голос Маруси станет тише, подсветка слабее, а музыка лишится низов. То есть, если вы хотите перед сном что-то послушать, музыка будет звучать как будто издалека. В этом что-то есть и иногда я пользовался этим режимом. Особенно когда работал ночью за компьютером и хотелось побыть в тишине, но не в полной.

Как звучит Капсула Mail.ru

Вообще звук колонки довольно сбалансированный, но чудес от него ждать не стоит. Он может быть громким, но лишь настолько, чтобы просто слушать музыку. Для дискотеки надо подыскать что-то помощнее. Но несмотря на это, можно увеличить громкость настолько, что рядом с колонкой станет некомфортно разговаривать, а звук еще не начнет срываться.

Саму музыку можно брать из VK, а можно и подключить Spotify. Я пользовался первым способом, так как у меня есть подписка, а Spotify мне как-то не зашел изначально и я им не пользуюсь. Но если возникнет желание, то можно будет подключить его, а Маруся подскажет, как это сделать.

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Сначала у меня были претензии к регулировке громкости. Мне казалось, что есть всего 10 делений и лично для меня разница между первым и вторым была слишком большой. Я много возмущался из-за того, что нельзя было сделать их больше. Первое поколения Яндекс Станции тоже имело эту особенность, но в Яндекс Станции Макс, которая вышла около полугода назад, это исправили и добавили по несколько промежуточных значений громкости. И как-то раз я решил попросить Марусю сделать громкость на 15%. Я удивился, но результат получил. Вот так все перевернулось и теперь я прошу регулировать громкость только в процентах.

Функции Капсулы Mail.ru

Что касается команд и диалогов, то я заметил прогресс в работе Капсулы. Маруся стала как будто чуть умнее за это время. Я говорю не только о функциях, которые ей добавили за время ее существования, но и о тех, которые были изначально. Я читал и смотрел обзоры, в которых говорили, что что-то постоянно не работало. Возможно из-за того, что я купил ее через полгода после старта продаж, проблемы уже успели пофиксить. А еще со временем она работала как-то более четко.

Это касается как ответов на вопросы и базового управления, так и управления умным домом. Вариантов устройств тут много и со временем их становится только больше. Разные производители добавляются в список, а вам достаточно только авторизоваться в приложении Маруся под своей учетной записью, и все будет работать.

Есть у нее одна необычная функция, которой я почти не пользовался — ”запомни”, Можно сказать ”Маруся, запомни” и она запишет то, что вы наговорите. Проблема в том, что то ли запись ограничена, то ли она думает, что это все, но записать полностью фразу из 15-20 слов не получается. Слушать их потом тоже сложно, особенно, если ”воспоминаний” несколько. Они начинают воспроизводиться одним потоком и найти что-то будет сложно. В общем, функция перспективная, иногда пригодится, но над ней еще надо поработать.

Хороша и функция рассказывания сказок детям с фоном. То есть вы читаете сказку, а Капсула подзвучивает рассказ какими-то интересными эффектами. Все это довольно четко позиционирует ее, как семейный гаджет для каждого.

Не могу не отметить, что голосом управлять колонкой проще, чем касаниями. В угоду дизайну, который действительно получился хорошим, пришлось отказаться от механических органов управления, которое я считаю более удобными. Я до сих пор не до конца привык к сенсорному кольцу, которе надо ”крутить”, или к площадке, по которой надо тапать и свайпать, чтобы переключать песни и вызывать ассистента. Единственный механический переключатель находится на задней стенке — выключатель микрофона. Зато интересно сделано мурчание колонки, когда ее гладишь. Это тоже говорит о направленности гаджета на детей.

Стоит ли покупать Капсулу с Марусей

За полгода использования я понял, что колонка пока еще не достигла того уровня, который в нее закладывался изначально, но даже за это время она постепенно стала намного лучше. Ассистент развивается, а именно это и есть то, ради чего надо покупать подобный гаджет. У него появляются новые навыки, возможности и работа с новыми сервисами. Хотя лично я пользовался далеко не всем. Например, я ни разу не заказывал еду через Delivery Club или такси. Мне намного проще сделать это через приложение на смартфоне.

Зато, если оформить подписку, можно получить много бонусов и даже скидку на еду в Макдоналдс. Стоит она 149 рублей, но при первой активации колонки вы получите ее в подарок на полгода. Это уже почти 900 рублей, которые можно считать скидкой к и так невысокой цене гаджета — 8 000 рублей.

Минусы Капсулы

Из минусов могу отметить то, что иногда Маруся слишком долго думает, прежде чем ответить на простой вопрос, хотя соединение хорошее. Раньше задержек было больше, но сейчас ситуация существенно улучшилась. Так же мне не понравилось сенсорное управление и отсутсвие ответов тогда, когда они должны быть. Вместо этого приходится смотреть на индикатор. Больше я ни за что зацепиться не могу. Все остальные особенности и недочеты или отсутствовали на момент покупки, или были исправлены за полгода, пока я пользовался Капсулой.

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Плюсы капсулы

К одиночным плюсам я могу отнести приятный внешний вид, возможности звонков, сказки с дополненной реальностью, управление умным домом и поддержку 5 ГГц Wi-Fi (Bluetooth тоже есть). Последнее едва ли не самое приятное, ведь только так у меня получается избегать прерывания сигнала. Яндекс Станция получила такую поддержку только в версии ”Макс”, а обычная постоянно прерывает воспроизведение. Особенно потоковое — например, радио.

Скажу так, что пользоваться ей можно. Звук хороший, ассистент довольно умный, а больше всего радует цена. На фоне подорожавшей Яндекс Станции 8 000 рублей не кажутся такой большой суммой. Если вам есть, что добавить, или есть дополнительные вопросы, задавайте их, постараюсь ответить.