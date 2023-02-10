Можно ли играть на смартфоне во время зарядки

Батарея смартфона — один из самых проблемных элементов. С одной стороны, благодаря ей телефон можно не заряжать несколько дней, не выключая при этом никаких функций. С другой, из-за химического состава и его особенностей аккумулятор — пожалуй, самый недолговечный модуль в гаджете, который справедливо называют расходным материалом. Некоторые пользователи игнорируют правила использования смартфона, из-за чего батарея заметно быстрее изнашивается. В частности, играют на телефоне, пока он заряжается. Разбираемся, вредно ли играть, пока смартфон на зарядке, и как производители продлевают срок жизни батареи разными способами.

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Первое, что вы должны сделать, пока смартфон на зарядке — оставить его в покое. Этим пренебрегают практически все пользователи — просто подключают телефон к розетке и продолжают им пользоваться как ни в чем не бывало. Конечно же, так делать не стоит: во-первых, увеличится время зарядки, а во-вторых — смартфон нагреется.

Как правильно заряжать смартфон

По идее, если у вас оригинальное или высококачественное зарядное устройство, то бояться перегрева не стоит — смартфон точно не взорвется, а для «охлаждения» просто достаточно отложить его в сторону и отключить некоторые функции.

Передачу данных.

Обновление приложений или ОС.

Воспроизведение видео.

Энергоёмкие приложения вроде соцсетей или браузеров с большим количеством вкладок.

Некоторые пользователи даже умудряются играть, пока телефон заряжается. Согласитесь, довольно сложно удобно взять в руки телефон, пока к нему подключен кабель для зарядки? Но проблема не только в этом.

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Можно ли играть на телефоне во время зарядки

Основной дискомфорт состоит в том, что смартфон на зарядке во время игр начинает греться заметно сильнее. Естественно, зависит это еще и от того, насколько требовательная игра попадается и использует ли она передачу данных. Не переживайте, со смартфоном ничего не произойдет при такой нагрузке — он просто начнет троттлить, то есть, принудительно сбросит максимальную частоту работы процессора.

Это происходит из-за того, что на обычном смартфоне, в отличие от компьютера, негде разместить кулеры для охлаждения — телефон уменьшает мощность, чтобы не перегреться и не отключиться. При этом максимальная температура современных смартфонов колеблется в районе 60 градусов, но некоторые устройства даже превышают ее.

Иногда троттлинг начинается раньше времени, но в этом есть смысл: горячий смартфон и вправду не так комфортно держать в руках, а во время зарядки греется практически вся задняя панель — и сверху (где расположен процессор) и снизу (где находится батарея).

Некоторые производители создают специальный игровой режим, например, GPU Turbo на Huawei: во время игр процессор работает достаточно быстро, но не страдает от высоких нагрузок. Во всяком случае, коллеги из 4pda утверждают, что играть на смартфоне во время зарядки можно, включив эту опцию. Но если обычно производители придумывают свои режимы, которые сводятся к оптимизации системы, то в Samsung решили сделать иначе — и это поистине гениально.

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Игровой режим Samsung

Samsung Galaxy S23 только представили публике, а смартфон уже активно собирает положительные отзывы. В частности, выяснилось не только то, что Snapdragon 8 Gen 2 вполне пригоден для тяжелых игр, но и очень интересный способ как сберечь аккумулятор на зарядке. Оказалось, игровая утилита Samsung Game Booster помогает не разряжать аккумулятор, когда вы играете на смартфоне на зарядке!

В приложении есть специальный пункт, позволяющий отключить зарядку смартфона во время игр: то есть, Samsung попросту перестает использовать аккумулятор и начинает работать от розетки! Идея не нова: подобная фишка была у ROG Phone 5 и 6, которые имели даже специальные порты для зарядки. Оказалось, даже новый Galaxy S23 здесь ни при чем — функция доступна даже в One UI 5.0 на Z Fold 4. Об этом своем Телеграм-канале сообщил главный редактор Mobile-Review.com Эльдар Муртазин.

Благодаря этой функции батарея меньше изнашивается, пока смартфон на зарядке. Кроме того, процессор начинает троттлить намного позже при повышенной нагрузке, так как в корпусе появляется дополнительное пространство для циркуляции горячего воздуха (батарея ведь не греется). Аккумулятор же всегда остается заряженным, а смартфон потребляет меньше энергии (6 Вт против 17 Вт).

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Как видите, играть на смартфоне, пока он заряжается, можно, но в большинстве случаев это не очень удобно из-за горячего корпуса и торчащего провода. Заодно вы подвергаете риску батарею, так как она не может зарядиться полностью и постоянно требует дополнительной энергии. Впрочем, есть оптимальное решение как у Samsung: остается лишь ждать, когда похожая функция появится на других смартфонах.