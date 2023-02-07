Чем отличаются Snapdragon 8 Gen 1, 8 Plus Gen 1 и 8 Gen 2, который установили в Galaxy S23

Qualcomm изменила название своей платформы Snapdragon в прошлом году, представив Snapdragon 8 Gen 1. И хотя у чипсета были значительные обновления, у него были проблемы с перегревом. Компания скорректировала курс во второй половине года, выпустив Snapdragon 8+ Gen 1, переключившись на установленный TSMC 4-нм узел вместо Samsung LSI. Этот шаг привел к значительному повышению эффективности, что сделало 8+ Gen 1 немного более интересным, чем обычно это было с обновлениями в середине цикла. А вот теперь вышел Snapdragon 8 Gen 2, который установили уже во многие телефоны, включая Galaxy S23. Но чем они отличаются друг от друга?

Чем новый Snapdragon отличается от предыдущего

Qualcomm снова делает все по-другому в 2023 году. Snapdragon 8 Gen 2 выпускается с четырьмя различными ядрами Cortex в новой конфигурации. Он по-прежнему построен на 4-нанометровом узле, но теперь мы получили существенный прирост тепловой эффективности.

Понятно, что путь вперед для Qualcomm и отрасли — это 64-битное аппаратное обеспечение, но поскольку все еще существует потребность в устаревших 32-битных вариантах использования, Snapdragon 8 Gen 2 представляет собой комбинацию ядер Cortex разных поколений.

Но что интересно в этом году, так это переход на схему 1 + 4 + 3 ядра впервые для Qualcomm. В течение последних четырех лет Qualcomm использовала конфигурацию 1 + 3 + 4 с четырьмя энергосберегающими ядрами, выполняющими большую часть рутинных задач. И хотя на этот раз на одно ядро ​​меньше, общая оптимизация архитектуры позволила Qualcomm обеспечить повышение эффективности.

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Чем Snapdragon 8 Gen 2 лучше других процессоров

Новая конфигурация ядра с повышенным вниманием к производительному кластеру позволяет Snapdragon 8 Gen 2 намного лучше справляться с многоядерными рабочими нагрузками. Решение использовать более старые ядра Cortex A710 и A510 было явно вызвано необходимостью работы с 32-разрядными приложениями, которых еще хватает.

На игровом фронте тоже есть существенные улучшения, и Adreno 740 имеет приличный рост по сравнению с прошлогодним Adreno 730. Здесь интересно то, что есть трассировка лучей, так что мы можем увидеть мобильные игры, в которых используется эта технология. Adreno 740 имеет огромное преимущество в вопросе выделения тепла, которое преследовало платформу Qualcomm 2022 года. У 8+ Gen 1 таких проблем не было, и поэтому он находится почти на одном уровне с 8 Gen 2 в 3DMark Wild Life Extreme.

Что еще нового в этом поколении, так это декодирование AV1. Это было вопиющим упущением в прошлом году, так что приятно видеть, что Qualcomm исправляется. Snapdragon 8 Gen 2 также оснащен новым модемом Wi-Fi, который включает Wi-Fi 7, но маловероятно, что эта функция будет использоваться большинством производителей, учитывая нехватку маршрутизаторов Wi-Fi 7 на данный момент. Да и сам стандарт еще не до конца утвержден.

Какой процессор быстрее остальных

Благодаря новой конфигурации ядра Snapdragon 8 Gen 2 значительно опережает Snapdragon 8 Gen 1 и 8+ Gen 1 в многоядерных показателях, а Cortex X3 незначительно опережает X2 в одноядерных рабочих нагрузках. Но при обычном использовании все работает быстро и плавно на каждом из этих трех процессоров. Даже большинство игр работают отлично на всех трех процессорах, если не считать чуть большей температуры корпуса в старой модели. Впрочем, это не удивительно, ведь даже возвращаясь к Snapdragon 888, я не сталкивался с какими-либо проблемами во время игр.

В любом случае, если вы думаете, что Snapdragon 8 Gen 2 будет заметно быстрее при повседневном использовании, это не так. Но в этом году у Qualcomm есть четкое отличие — это игры. Snapdragon 8 Gen 2 просто великолепен для игр, и ему удается обеспечивать высочайшую стабильность.

Самое приятное то, что нет перегрева даже во время длительных игровых сессий, поэтому, если вы постоянно играете на своем телефоне и планируете обновление в этом году, вам понравится Snapdragon 8 Gen 2.

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Телефон с каким процессором работает дольше

Самым большим отличием Snapdragon 8 Gen 2 является время автономной работы. Многие сравнительные тестирования с предыдущими поколениями телефонов показали, что устройство действительно работает дольше.

Это должно быть приятной новостью для тех, кто присматривается к новому телефону в этом году. SD 8 Gen 2 обеспечивает отличные показатели даже при интенсивном использовании.

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Стоит ли покупать телефон со Snapdragon 8 Gen 2

Хотя Snapdragon 8 Gen 2 не предлагает слишком много новых функций, он сильно меняет ситуацию в ключевых областях. В первую очередь, это касается игр и времени автономной работы. Платформа гораздо более устойчива в играх и позволяет не отвлекаться от процесса очень долго, при этом не теряя производительности из-за перегрева. Про Snapdragon 8 Gen 1 сказать так нельзя.

Также наблюдается заметный прирост со стороны батареи. В зависимости от телефона и сценария использования, вы получите примерно 45-60 минут дополнительной работы от одной зарядки.

Добавьте декодирование AV1, а также подключение к Wi-Fi 7, и Snapdragon 8 Gen 2 внезапно станет гораздо более привлекательным вариантом. Так что, если вы думаете об обновлении в 2023 году, есть много причин, чтобы переключиться на телефон с Snapdragon 8 Gen 2. Но если вы не самый требовательный пользователь, а флагман покупаете из-за общего приятного впечатления (камера, экран, материалы), то можно не тратиться на новинку и обойтись прошлогодней версией процессора. Но при равной или схожей цене однозначно берите новинку.