Чем отличаются Snapdragon 8 Gen 1, 8 Plus Gen 1 и 8 Gen 2, который установили в Galaxy S23

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Артем Сутягин 0

Qualcomm изменила название своей платформы Snapdragon в прошлом году, представив Snapdragon 8 Gen 1. И хотя у чипсета были значительные обновления, у него были проблемы с перегревом. Компания скорректировала курс во второй половине года, выпустив Snapdragon 8+ Gen 1, переключившись на установленный TSMC 4-нм узел вместо Samsung LSI. Этот шаг привел к значительному повышению эффективности, что сделало 8+ Gen 1 немного более интересным, чем обычно это было с обновлениями в середине цикла. А вот теперь вышел Snapdragon 8 Gen 2, который установили уже во многие телефоны, включая Galaxy S23. Но чем они отличаются друг от друга?

Чем отличаются Snapdragon 8 Gen 1, 8 Plus Gen 1 и 8 Gen 2, который установили в Galaxy S23. Новый процессор всегда лучше старого, но все знают в чем именно и намного ли. Фото.

Новый процессор всегда лучше старого, но все знают в чем именно и намного ли.

Чем новый Snapdragon отличается от предыдущего

Qualcomm снова делает все по-другому в 2023 году. Snapdragon 8 Gen 2 выпускается с четырьмя различными ядрами Cortex в новой конфигурации. Он по-прежнему построен на 4-нанометровом узле, но теперь мы получили существенный прирост тепловой эффективности.

Понятно, что путь вперед для Qualcomm и отрасли — это 64-битное аппаратное обеспечение, но поскольку все еще существует потребность в устаревших 32-битных вариантах использования, Snapdragon 8 Gen 2 представляет собой комбинацию ядер Cortex разных поколений.

Но что интересно в этом году, так это переход на схему 1 + 4 + 3 ядра впервые для Qualcomm. В течение последних четырех лет Qualcomm использовала конфигурацию 1 + 3 + 4 с четырьмя энергосберегающими ядрами, выполняющими большую часть рутинных задач. И хотя на этот раз на одно ядро ​​меньше, общая оптимизация архитектуры позволила Qualcomm обеспечить повышение эффективности.

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Чем Snapdragon 8 Gen 2 лучше других процессоров

Новая конфигурация ядра с повышенным вниманием к производительному кластеру позволяет Snapdragon 8 Gen 2 намного лучше справляться с многоядерными рабочими нагрузками. Решение использовать более старые ядра Cortex A710 и A510 было явно вызвано необходимостью работы с 32-разрядными приложениями, которых еще хватает.

Чем Snapdragon 8 Gen 2 лучше других процессоров. На презентациях часто отделываются такой графикой, но тут отображено не все. Фото.

На презентациях часто отделываются такой графикой, но тут отображено не все.

На игровом фронте тоже есть существенные улучшения, и Adreno 740 имеет приличный рост по сравнению с прошлогодним Adreno 730. Здесь интересно то, что есть трассировка лучей, так что мы можем увидеть мобильные игры, в которых используется эта технология. Adreno 740 имеет огромное преимущество в вопросе выделения тепла, которое преследовало платформу Qualcomm 2022 года. У 8+ Gen 1 таких проблем не было, и поэтому он находится почти на одном уровне с 8 Gen 2 в 3DMark Wild Life Extreme.

Что еще нового в этом поколении, так это декодирование AV1. Это было вопиющим упущением в прошлом году, так что приятно видеть, что Qualcomm исправляется. Snapdragon 8 Gen 2 также оснащен новым модемом Wi-Fi, который включает Wi-Fi 7, но маловероятно, что эта функция будет использоваться большинством производителей, учитывая нехватку маршрутизаторов Wi-Fi 7 на данный момент. Да и сам стандарт еще не до конца утвержден.

Какой процессор быстрее остальных

Благодаря новой конфигурации ядра Snapdragon 8 Gen 2 значительно опережает Snapdragon 8 Gen 1 и 8+ Gen 1 в многоядерных показателях, а Cortex X3 незначительно опережает X2 в одноядерных рабочих нагрузках. Но при обычном использовании все работает быстро и плавно на каждом из этих трех процессоров. Даже большинство игр работают отлично на всех трех процессорах, если не считать чуть большей температуры корпуса в старой модели. Впрочем, это не удивительно, ведь даже возвращаясь к Snapdragon 888, я не сталкивался с какими-либо проблемами во время игр.

В любом случае, если вы думаете, что Snapdragon 8 Gen 2 будет заметно быстрее при повседневном использовании, это не так. Но в этом году у Qualcomm есть четкое отличие — это игры. Snapdragon 8 Gen 2 просто великолепен для игр, и ему удается обеспечивать высочайшую стабильность.

Какой процессор быстрее остальных. Новый процессоры нужны не только для игр, но я для выполнения базовых процессов на более высоком уровне (скорость работы, экономия заряда и другое). Фото.

Новый процессоры нужны не только для игр, но я для выполнения базовых процессов на более высоком уровне (скорость работы, экономия заряда и другое).

Самое приятное то, что нет перегрева даже во время длительных игровых сессий, поэтому, если вы постоянно играете на своем телефоне и планируете обновление в этом году, вам понравится Snapdragon 8 Gen 2.

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Телефон с каким процессором работает дольше

Самым большим отличием Snapdragon 8 Gen 2 является время автономной работы. Многие сравнительные тестирования с предыдущими поколениями телефонов показали, что устройство действительно работает дольше.

Это должно быть приятной новостью для тех, кто присматривается к новому телефону в этом году. SD 8 Gen 2 обеспечивает отличные показатели даже при интенсивном использовании.

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Стоит ли покупать телефон со Snapdragon 8 Gen 2

Хотя Snapdragon 8 Gen 2 не предлагает слишком много новых функций, он сильно меняет ситуацию в ключевых областях. В первую очередь, это касается игр и времени автономной работы. Платформа гораздо более устойчива в играх и позволяет не отвлекаться от процесса очень долго, при этом не теряя производительности из-за перегрева. Про Snapdragon 8 Gen 1 сказать так нельзя.

Стоит ли покупать телефон со Snapdragon 8 Gen 2. Даже для хорошей работы камеры нужен мощный процессор. Поэтому, дорогие телефоны априори снимают лучше дешевых. Фото.

Даже для хорошей работы камеры нужен мощный процессор. Поэтому, дорогие телефоны априори снимают лучше дешевых.

Также наблюдается заметный прирост со стороны батареи. В зависимости от телефона и сценария использования, вы получите примерно 45-60 минут дополнительной работы от одной зарядки.

Добавьте декодирование AV1, а также подключение к Wi-Fi 7, и Snapdragon 8 Gen 2 внезапно станет гораздо более привлекательным вариантом. Так что, если вы думаете об обновлении в 2023 году, есть много причин, чтобы переключиться на телефон с Snapdragon 8 Gen 2. Но если вы не самый требовательный пользователь, а флагман покупаете из-за общего приятного впечатления (камера, экран, материалы), то можно не тратиться на новинку и обойтись прошлогодней версией процессора. Но при равной или схожей цене однозначно берите новинку.

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