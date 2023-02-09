Да когда это кончится? Новый Самсунг круче любого Андроида, но опять хуже старого Айфона

Принято считать, что характеристики топовых моделей Samsung и iPhone сопоставимы, а иногда южнокорейский смартфон и вовсе оказывается круче. Например, в этом году Galaxy S23 Ultra получил 200-мегапиксельную камеру и специальную версию Snapdragon 8 Gen 2, которая, как выяснилось ранее, лучше справляется с играми, нежели А16 Bionic. Однако это еще не всё: оказалось, автономность новейшего смартфона Samsung серьезно подтянули — она больше не отстает от показателей iPhone на несколько часов. Перед прочтением статьи фанатам Apple нужно запастись валерьянкой, ибо результаты тестов батареи Samsung Galaxy S23 Ultra могут шокировать.

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Сколько держит заряд Samsung Galaxy S23 Ultra

В предыдущие годы о времени автономной работы смартфонов Samsung было нечего сказать: устройства работали заметно меньше не только новых моделей iPhone, но и прошлогодних. Так iPhone 13 Pro Maх проработал на 2,5 часа дольше, чем Galaxy S21 Ultra, а отставание S22 Ultra от iPhone 13 Pro Max и вовсе выросло до 2 часов 50 минут.

Энергоэффективность процессоров Apple Silicon можно было бы восхвалять и в 2023 году, но видимо ребятам из Samsung и Qualcomm напомнили, что пора бы взяться за работу. Да, батарея Samsung S23 Ultra мощнее, чем у iPhone (5000 мА*ч против 4323 мА*ч) — в этом году ее емкость оставили ровно такой же, как и в предыдущих поколениях смартфонов.

Сравнение Samsung Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max. Какой смартфон лучше купить

Как видим, это принесло свои плоды: время работы Galaxy S23 Ultra сравнялось с топовым iPhone 14 Pro Max. Не верите? Смотрите сами, как YouTube-канал TechDroider провел тест автономности следующих устройств:

Samsung Galaxy S23 Ultra

iPhone 14 Pro Max

OnePlus 11

Xiaomi 13 Pro

Samsung Galaxy S22 Ultra

Google Pixel 7 Pro

Емкость аккумуляторов всех смартфонов составляет 5000 мА*ч за исключением iPhone 14 Pro Max (4323 мА*ч) и Xiaomi 13 Pro (4820 мА*ч). На них поочередно запускали игры, воспроизведение видео, веб-браузер, соцсети и основную камеру. Вот, что получилось.

Экран Процессор Батарея Samsung Galaxy S23 Ultra 6,8, WQHD 120 Гц 8 Gen 2 for Galaxy 5000 мА*ч OnePlus 11 6,7, QHD, 120 Гц 8 Gen 2 5000 мА*ч Xiaomi 13 Pro 6,73, WQHD, 120 Гц 8 Gen 2 4820 мА*ч Samsung Galaxy S22 Ultra 6,8, WQHD, 120 Гц 8 Gen 1 5000 мА*ч Google Pixel 7 Pro 6,7, QHD, 120 Гц Tensor G2 5000 мА*ч

Первым сдался Pixel 7 Pro. Смартфон практически не отличается от прошлогодней модели, а еще он явно не предназначен для тех, кто проводит день без портативной зарядки.

Следом идет прошлогодний Galaxy S22 Ultra. Говорят, что разницы между ним и новой моделью почти нет. Что ж, запомните цифры — 9 часов 43 минуты, ведь они пригодятся вам дальше.

Приятно удивили новые OnePlus и Xiaomi 13 Pro: 10 часов 16 минут и 10 часов 26 минут соответственно — это отличный результат для Android-смартфонов.

Но сильнее всех оторвались от других смартфонов Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max, показав практически одинаковое время — 11 часов 15 минут и 11 часов 25 минут соответственно. Разница — ни о чем, в пределах погрешности. Учтите, что дисплей Samsung Galaxy S23 Ultra еще и на 0,1 дюйма больше, чем у iPhone!

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Samsung против iPhone

Это говорит о том, что Samsung провела серьезную работу над оптимизацией OneUI 5.1, а Qualcomm — над энергоэффективностью Snapdragon 8 Gen 2. Новый процессор сочетает в себе ядра с разным соотношением энергопотребления и производительности, задействуя их по мере нагрузки, а расход энергии при этом сокращается до минимума. Напомню, по данным Qualcomm энергоэффективность CPU выросла на 40%, а GPU — на 45%. Похоже, нам не соврали.

Обычно нас упрекают за то, что мы опираемся только на один тест. Исправляемся: вот еще одно видео от B-Note. В нем для замеров запускалось видео на YouTube до полной разрядки смартфонов. Новый Samsung Galaxy продержался в нем и вовсе 20 часов 7 минут, заняв первое место. iPhone 13 Pro Max оказался вторым — 20 часов 5 минут.

А прошлогодний S22 Ultra показал всего 17 часов 29 минут — у новой модели преимущество почти три часа. То есть, получается, что время работы Galaxy S23 Ultra как минимум сравнялось с моделью iPhone 2021 года — это уже значимое достижение. А с учетом того, что разница в автономности между iPhone 13 Pro Max и 14 Pro Max минимальна, новый Galaxy автоматически становится одним из главных смартфонов с мощной батареей 2023 года. Только вдумайтесь!

Тем не менее, новый флагман Samsung по-прежнему отстает в производительности от iPhone 14 Pro. Специалисты провели тестирование смартфонов в Geekbench: выяснилось, что устройство от Apple имеет преимущество в 21% по сравнению с Samsung Galaxy S23 Ultra. iPhone набрал 1874 балла в одноядерном тестировании и 5384 балла — в многоядерном.

Результаты Самсунга скромнее: всего 1480 и 4584 балла соответственно. Это говорит о том, что несмотря на быструю работу оболочки, новый Snapdragon 8 Gen 2 по-прежнему отстает от Apple Silicon примерно на 1 поколение, из-за чего новый S23 Ultra медленнее iPhone 13 (1698 и 4514). При этом стоит признать, что Galaxy S23 Ultra быстрее других Android-смартфонов.

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С другой стороны, Samsung в этом году отказалась от Exynos: вероятно, даже таких хороших результатов бы не было, если компания использовала его в новом смартфоне. Не забудьте о том, что в новом Samsung Galaxy использована новейшая оперативная память LPDDR5X — даже Apple пока не начала ее использовать! О том, какие фишки в новом Galaxy S23 еще остались незамеченными, читайте в нашей статье.