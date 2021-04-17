Можно ли редактировать сообщения в Ватсапе

Я не очень люблю WhatsApp. Причём основная моя претензия к нему заключается в том, что он не Telegram. Я совершенно не понимаю, почему этот мессенджер устроен именно так, чтобы разобраться в нём и особенностях его функционирования было не под силу рядовому пользователю. Более того, многие фишки WhatsApp непонятны даже мне самому, поэтому, чтобы объяснить их вам, мне приходится предварительно разобраться в них во всех подробностях, а уже потом писать инструкцию.

Неправильная дата и время в WhatsApp. Что делать

Одной из особенностей WhatsApp, которая непонятна большинству пользователей, судя по запросам в Google, является редактирование уже отправленных сообщений. Пользователи банально не понимают, куда нужно нажать, чтобы изменить содержание послания или на худой конец его удалить. Просто почему-то разработчики не сочли нужным объяснить, как всё устроено в WhatsApp, создав серьёзную путаницу, особенно на фоне того, что происходит в Telegram.

Редактирование сообщений Ватсап

Итак, отредактировать сообщения в WhatsApp – то есть изменить в том виде, в котором это возможно в Telegram и ВКонтакте – нельзя. Политика этого мессенджера состоит в том, что менять их содержимое уже после отправки – неправильно. Поэтому вы нигде и не увидите кнопки «Изменить» или «Отредактировать». Максимум, что вас доступно, — это удаление сообщения. Правда, и тут есть небольшой нюанс, о котором нельзя забывать.

Вашу учетную запись WhatsApp могут заблокировать без вашего ведома

Удалить сообщение, отправленное в WhatsApp, можно только в течение ограниченного промежутка времени. Он равен одному часу, а, если быть до конца точным, то 68 минутам. Почему разработчики установили такое ограничение, сказать сложно. Возможно, их цель состояла в том, чтобы научить пользователей сразу думать, что они пишут, и быть аккуратнее, не допуская ни орфографических, ни стилистических ошибок. Но, если вам позарез нужно удалить сообщение, и вы понимаете, что укладываетесь в отведённый временной отрезок, то сделать это проще простого:

Откройте WhatsApp и перейдите в чат с нужным собеседником;

Нажмите на сообщение, которое хотите удалить, и удерживайте;

В верхней части экрана появится кнопка корзины – нажмите её;

В меню нажмите «Удалить у всех» и подтвердите удаление.

Как прочитать удаленные сообщения в Ватсапе

Важно понимать, что в некоторых случаях вы можете увидеть в выпадающем окне только кнопку «Удалить у меня» без возможности удалить сообщение у всех (то есть и у вас, и у собеседника). Это означает, что с момента отправки послания прошло больше часа, и удалить его уже нельзя. Поэтому, нажав на кнопку «Удалить у меня», вы сотрёте его только из своего чата, но у собеседника оно останется, и он сможет, как и раньше, читать его содержимое, даже если вы бы хотели, чтобы этого не произошло.

Что будет, если заблокировать контакт в WhatsApp

К сожалению, в обозримом будущем разработчики WhatsApp не планируют добавлять функцию редактирования или удаления любых сообщений, которые уже были отправлены. Поэтому, прежде чем отправлять послание, которое вы написали, подумайте, а не захотите ли вы его отозвать. К тому же, нужно понимать, что даже если вы удалите сообщение, есть вероятность, что его прочтут, если собеседник пользуется приложениями для сохранения уведомлений. Я подробно рассказывал о таком ПО вот тут – обязательно почитайте, там всё есть.