Неправильная дата и время в WhatsApp. Что делать

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что WhatsApp – очень запутанный и нелогичный мессенджер, всё, что с ним происходит, подчинено каким-то закономерностям. Например, если вы перестали видеть дату и время последнего входа другого пользователя и его аватарку, которая ещё совсем недавно была на месте, скорее всего, вас заблокировали. Другое дело, когда войти в WhatsApp не можете уже вы сами. Такое иногда случается, но почти всегда причина всему – неполадки на устройстве, исправив которые, вы снова сможете им пользоваться.

WhatsApp

Неправильная дата в WhatsApp? Измените её

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В последнее время широкое распространение получила очень любопытная проблема. Пользователи жалуются, что не могут войти в WhatsApp, потому что путь им преграждает экран с текстом следующего содержания: «На телефоне стоит неправильная дата! Исправьте и повторите попытку». Этот экран невозможно пропустить, а закрыть его можно только вместе с самим мессенджером, чего нам, конечно же, не нужно. Ведь нам нужны наши чаты и связь с внешним миром. Поэтому будем решать эту проблему наиболее эффективным способом.

На телефоне стоит неправильная дата — WhatsApp

Вся проблема заключается в том, что на вашем смартфоне просто сбились дата и время. Сложно сказать, почему именно это случилось, но иногда такое действительно бывает. Значит, нам нужно просто привести всё в норму:

  • Перейдите в «Настройки» — «Система и обновления»;
  • В открывшемся окне выберите вкладку «Дата и время»;
Дата и время

Изменить дату и время можно в настройках телефона

  • Активируйте параметр «Автонастройка даты и времени»;
  • Вернитесь на рабочий стол и запустите WhatsApp заново.

Код безопасности изменился в WhatsApp. Что делать

По логике вещей после этого WhatsApp сразу же должен запуститься. Разумеется, если у вас активно подключение к интернету, потому что без него автонастройка даты и времени не произойдёт. Однако может быть и такое, что мессенджер не воспримет произошедших изменений и по-прежнему не будет пускать вас к окну с чатами. В этом случае рекомендуется просто перезагрузить устройство, чтобы необходимые настройки вступили в силу. Но, если не поможет и это, попробуйте удалить WhatsApp, а потом установить его заново.

Сбивается время на телефоне. Что делать

VPN§

Если отключать VPN не хочется, можно просто изменить сервер на тот, что находится в том же часовом поясе, что и вы

От чего могут сбиться дата и время, сказать сложно. Как правило, это происходит при пересечении часовых поясов или при переходе с летнего времени на зимнее. Но поскольку в России с некоторых пор такие переходы не производятся, то эту проблему можно списать на нет. Поэтому не следует исключать, что причина всему может быть в другом. Например, в использовании VPN. В некоторых случаях смартфон может терять представление, где он находится на самом деле, и менять время и дату на те, которые установлены в регионе, к которому вы подключаетесь.

Что означают галочки в WhatsApp

На самом деле такое происходит нечасто, но, если вы периодически сталкиваетесь с тем, что дата и время сбиваются, и WhatsApp отказывается вас впускать, попробуйте не пользоваться VPN какое-то время либо подключитесь к ближайшему серверу, который находится в вашем часовом поясе. Если после отказа (или смены серверов) от VPN дата и время перестанут сбиваться, скорее всего, дело именно в нём. А, если нет, возможно, у сети Wi-Fi, к которой вы подключаетесь, настроены ошибочные дата и время, и это они сбивают ваш смартфон с толку.

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