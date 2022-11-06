Первый телефон на Android мог выйти намного раньше. Это был бы необычный гаджет

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Артем Сутягин 0

История Android довольно интересная и разнообразная. Несмотря на то, что она длится всего около 15 лет, она уже показала нам, что такое взлеты и падения. Мы много об этом говорили и рассказывали не только о том, как развивалась самая популярная операционная система в мире, но и том, как вокруг нее вился рой производителей, предлагающих с разным успехом свои смартфоны. Сейчас мы еще раз немного окунемся в историю и посмотрим на чрезвычайно интересную модель телефона, которую не все помнят. А зря.

История Android могла быть не принципиально, но другой.

Первый телефон на Android

HTC Dream, также известный как T-Mobile G1, был первым коммерческим телефоном Android. Устройство появилось через год после первого iPhone. Кажется, что Apple выиграла в этом неофициальном соревновании, и в целом так оно и есть, но оказывается, что первый рендер нового телефона на Android был готов еще примерно за полгода до выхода первого iPhone.

Интересно, что это не просто рассуждение о том, что небо могло быть голубее и яичница могла появиться раньше курицы, а реальные факты, которыми поделился человек, занимавшийся созданием и продвижением операционной системы с зеленым роботом.

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Как создавались телефоны на Android

Соучредитель Android Рич Майнер в социальных сетях раскрыл столь интересующие нас подробности того, что происходило в то время, а также поделился визуализацией того, как мог бы выглядеть первый телефон Android.

Интересно, когда основатели чего-либо рассказывают о своих детищах.

На изображении видно, что черно-неоновое устройство похоже на HTC Dream с его выдвижной клавиатурой и физическими кнопками. Тем не менее, как это часто бывает, первоначальное устройство было куда более футуристичным и привлекательным, чем оказалось впоследствии. Если это действительно то самое устройство, которые мы увидели через некоторое время, оно стало намного более спокойным и унифицированным. Это пример того, как чрезмерно осторожные маркетологи подрезают крылья не в меру смелым дизайнерам, от которых мы обычно и ждем чуда.

А вы бы смогли пользоваться такой клавиатурой?

Самый необычный телефон

Возможно, кислотно-зеленая клавиатура и надоела бы со временем, но мы говорим о первом телефоне в новом форм-факторе. Он просто обязан быть не таким, как все, а может быть даже до гротеска футуристичным.

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Хотя зеленые вставки на той части, где находится экран, лично мне очень нравятся. Я говорю в первую очередь о надписи Google в углу экрана. Такое сочетание черного и зеленого смотрится очень привлекательно.

Что касается остальной конструкции телефона, в ней мы видим, что у оригинального Google G1 был поворотный переключатель, который можно было использовать для навигации. Вместо этого Dream получил не менее инновационный в то время трекбол.

Такая передняя панель очень необычная.

За что можно похвалить тех, кто дорабатывал дизайн, так это за уменьшение количества клавиш. Сразу видно, что изначально в основе был кнопочный телефон, с его кнопками на все случаи жизни и чуть ли не под каждое штатное приложение. В нижней части телефона также находились кнопки ответа, сброса, возврата на главный экран и шага назад. HTC Dream, в свою очередь, имел всего пять кнопок. По современным меркам и этого кажется много. Хотя не знаю, как вы, я не отказался бы, чтобы у каждого телефона была на корпусе еще одна кнопка, как у Sony для спуска затвора камеры. А еще не будет лишним переключатель беззвучного режима, как на iPhone и ранних OnePlus. Больше точно ничего не нужно!

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На что был похож первый телефон на Android

Возвращаясь, к Ричу Майнеру, стоит отметить его слова о том, над чем еще его команда работала в то время. Он говорит, что в работе у них было два телефона. А именно, «Sooner» — устройство, похожее на Blackberry — и «Dream». После запуска iPhone компания отказалась от Sooner и сосредоточила усилия на разработке Dream. Его мы и получили в лице HTC Dream или T-Mobile G1

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