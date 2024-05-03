Самые неудачные нововведения в истории Android. Собрали все провалы

Android существует уже более пятнадцати лет, и стоковый Android проделал долгий путь с тех далеких дней 2008 года. Последующие обновления принесли с собой такие хорошо принятые дополнения, как копирование/вставка, мультитач, поддержка складных телефонов, гораздо более плавный пользовательский интерфейс и многое другое. Но я бы солгал, если бы сказал, что Google вносит только улучшения в стоковую версию Android. Поэтому давайте рассмотрим худшие изменения, которые Google внесла в чистый Android за последние годы. Вот самые возмутительные случаи, когда становилось только хуже.

Меню быстрых настроек

Быстрые настройки существуют с 2012 года, когда вышла Android Jelly Bean, а до этого они были функцией пользовательских ROM. С помощью этого удобного выпадающего списка Android предоставляет нам быстрый и простой способ переключать наиболее часто используемые настройки, такие как Wi-Fi, Bluetooth, данные, звонок и другие.

Но с выходом Android 12 Google решила кардинально изменить внешний вид этого меню, сделав выбор в пользу более крупных плиток быстрых настроек в стоковом Android и на телефонах Pixel. Это значительно сократило количество самих плиток, доступных в области уведомлений, до четырех. Вы по-прежнему можете провести пальцем вниз, чтобы отобразить еще четыре плитки, а затем провести пальцем вбок, чтобы просмотреть еще несколько. Но это не сравнится с тем, чтобы с самого начала иметь восемь или более видимых плиток, как это происходит во многих оболочках сторонних производителей. Поэтому я рад, что большинство брендов Android не последовали примеру Google.

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Карта памяти в смартфоне

Поддержка карт памяти microSD — редкая функция на многих телефонах Android сегодня, но это все еще отличный способ недорого увеличить объем памяти. Поэтому было обидно видеть, как Google фактически уничтожила поддержку microSD еще в 2013 году с обновлением Android 4.4 KitKat. Это изменение было сделано во имя конфиденциальности, открывая доступ на чтение только для небольшой части карты, но это было особенно обидно для людей, которые обновили свои устройства и поняли, что функциональность SD-карты была значительно ограничена.

К счастью, в 2015 году Google прозрела, выпустив обновление Android 6.0 Marshmallow, в котором появилась функция adoptable storage (т.е. возможность объединить внутреннее хранилище и хранилище microSD). Сегодня использование карты microSD в современном телефоне возможно, но оно довольно ограничено, а лично мне хотелось бы большего доступа. При этом, подчеркну, что я сам не раз выступал против карт памяти в телефонах. Просто если она уже предоставляется, то пусть она будет полноценной.

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Управление сетью в Android

Android 12 действительно внесла несколько спорных изменений! Одним из наиболее сомнительных стало решение отказаться от отдельных плиток Wi-Fi и мобильных данных в пользу общей плитки Интернета. При нажатии на плитку по-прежнему отображаются переключатели сотовой связи и Wi-Fi, но для многих людей это стало примером поговорки «работает — не трогай». В конце концов, теперь для переключения мобильных данных или Wi-Fi требуется два шага, тогда как раньше это занимало всего один.

Google оправдывает это изменение тем, что пользователи часто переключаются на сотовую связь из-за плохого Wi-Fi, а затем забывают снова включить Wi-Fi. Это может привести к перерасходу мобильных данных, ведь не везде они стоят так дешево, как у нас. Компания признала, что к интернет-плитке пришлось привыкать, но утверждает, что пользователи в итоге сочли ее «более интуитивным и простым» решением.

В Windows и Windows Phone реализована возможность автоматического включения Wi-Fi через час, четыре часа или более. По мне, так это более простое и логичное решение.

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Кнопка питания в смартфоне

Попытавшись превратить меню кнопки питания в центр управления разными функциями, Google вернулась в следующем году с гораздо более непонятными изменениями. Решение поиздеваться над кнопкой питания в Android 12 попало в мой личный список худших изменений в Android. Зачем было делать так, чтобы кнопка питания вызывала Google Ассистента по умолчанию? Это заставило многих пользователей искать в Google, как выключить телефон. Такая же проблема была у пользователей iPhone, когда в iPhone X на кнопку питания вывели активацию Siri и для выключения надо было использовать кнопку громкости и кнопку питания. А для жесткой перезагрузки и вовсе надо было использовать комбинацию, которую даже я с ходу не вспомню.

К счастью, владельцы Pixel могут вернуться к старому поведению кнопки питания, нажав Настройки > Система > Жесты > Нажать и удерживать кнопку питания > Меню питания. Но зачем вообще нужно так глубоко копать, чтобы покончить с этой глупостью?

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Виджеты на экране блокировки

Виджеты на экране блокировки стали модными после того, как Apple представила их в iOS 16, но в Android эта функция появилась в 2012 году в составе версии 4.2. К сожалению, Google решила отказаться от нее с выходом Android 5.0 Lollipop в 2014 году.

Это особенно досадно в свете того, что Apple приняла ее и продемонстрировала несколько интересных виджетов и способов ее использования. Хорошая новость заключается в том, что и Samsung, и Nothing с тех пор приняли эту функцию, а Android 15, как ожидается, тоже получит виджеты для экрана блокировки на нативном уровне.

Отключение звуков на Android

В Android Lollipop Google изменила способ отключения звука на телефоне. Раньше мы могли нажать на кнопки громкости, чтобы снизить громкость звонка до минимума, а затем еще раз нажать на клавишу уменьшения громкости, чтобы перейти в беззвучный режим. Но в Lollipop от беззвучного режима отказались в пользу так называемого приоритетного режима, который нужно было активировать из всплывающего меню громкости и который позволял получать только определенные уведомления. Компания также предложила опцию, которая блокировала все уведомления — даже будильники.

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Отсутствие полноценного бесшумного режима очень разочаровало, в результате чего сторонние приложения вроде SoundHUD воскресили бесшумный режим и старые регуляторы громкости. В обновлении Android 6.0 Marshmallow компания все же одумалась, предложив старые регуляторы громкости. Это еще один пример того, что если все работает нормально, то не стоит в это лезть.

Жесты навигации Pixel 3

Google внедрила жестовую навигацию в Android Pie в 2018 году, предложив жесты на основе смахивания для возврата назад, перехода домой и входа в меню приложений. Все это хорошо, но Google сделала этот вариант навигации единственным на старте продаж серии Pixel 3, чем многих сильно разозлила.

Это означало, что владельцы Pixel 3 не могли переключиться на классическую систему с тремя кнопками, если им не нравился этот новый метод навигации. И поначалу эти жесты определенно не были идеальными. В конце концов Google одумалась и возродила трехкнопочную навигацию, когда Android 10 вышла для Pixel 3.

Безопасный доступ к данным на Android

До выхода Android 10 любое приложение, получившее разрешение на хранение данных, теоретически могло получить доступ ко всему хранилищу вашего устройства. Это не очень хорошо, так как означает, что приложения могут получить доступ к конфиденциальным файлам, что создает угрозу конфиденциальности и безопасности. Решением Google стала функция Scoped Storage, которая появилась в Android 10 и стала обязательной в Android 11. Эта функция означала, что приложения могут иметь доступ только к своему собственному каталогу файлов.

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К сожалению, эта функция внесла хаос в работу некоторых существующих приложений и стала особенно серьезной проблемой для таких инструментов, как утилиты резервного копирования и файловые менеджеры. Это также стало серьезной проблемой для тех, кто хотел перенести специфические для приложений файлы (например, сохранения игр и игровые данные) на другое устройство. К счастью, Google в конце концов сделала исключение для некоторых «основных» приложений. Но для некоторых из них эта проблема остается актуальной и сегодня.

Были и другие функции, которые нам не хотелось видеть в своих смартфонах. Но в большей части они были не такими серьезными, как те, о которых мы говорим сейчас. Поэтому вы всегда можете озвучить то, что не нравилось именно вам. Сделать это можно в нашем Telegram-чате, где каждый будет услышан.