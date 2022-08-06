OnePlus лишились главного отличия от остальных телефонов. Вернется ли переключатель звука

Не знаю, как вы, а я обожаю телефоны, которые в наше время могут быть нестандартными. Кажется, что сейчас ничего подобного уже быть не может, но это не совсем так. Например, в iPhone и OnePlus есть механический переключатель звука, который находится сбоку, и позволяет одним переключением ползунка выключить все звуки. Это очень удобная функция, которую многие недооценивают. При этом OnePlus умудрилась от нее отказаться. Раньше она была во всех ее флагманских телефонах, но уже вышел первый телефон без него. Сначала я расстроился из-за этого, но оказывается, еще не все потеряно, и вот почему. Давайте рассмотрим это, а заодно поймем, почему так произошло и в чем плюсы этого ползунка.

Переключатель беззвучного режима в телефоне

Вы, возможно, уже слышали новости. OnePlus 10T не имеет ползунка предупреждений. Той самой уникальной функции, о которой я рассказал выше и которая была почти у всех флагманских моделей бренда до того, как компания решила расширить свой пакет продуктов. Радует хотя бы то, что OnePlus утверждает, будто с этой функцией еще не покончено. Это вселяет оптимизм, но вызывает некоторые вопросы о том, почему от ползунка решили избавиться сейчас.

Эта функция дебютировала в OnePlus Two. Ползунок предупреждений предоставляет пользователям тактильный переключатель, который позволяет быстро переключаться между режимами отключения звука, вибрации и звонка. Для этого даже не надо включать дисплей, а переключить его можно, не доставая телефон из кармана. Правда, тем, кто не пользовался этим раньше, надо привыкнуть к такому уровню удобства. Для меня смартфоны начались с iPhone первого поколения и сейчас у меня по работе всегда есть хоть какая-то модель купертиновского смартфона. Именно поэтому я не представляю жизни без этого переключателя, а из Android-моделей часто отдаю предпочтение именно OnePlus.

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Почему OnePlus отказалась от переключателя звука

OnePlus говорит, что ползунок предупреждений был удален из-за недостатка места и что это был «необходимый компромисс» для «новых значимых технологий» в телефоне. В частности, это новая антенная решетка и система быстрой зарядки мощностью до 150 Вт с аккумулятором немного большего размера. Судя по всему, у OnePlus 10T был бы аккумулятор на 4500 мАч вместо аккумулятора на 4800 мАч, если бы ползунок остался на месте. В качестве альтернативы можно было бы сделать телефон толще, но вряд ли кто-то на это согласился бы.

Конечный пользователь должен решить, стоили ли эти компромиссы того, чтобы на них пойти. Но хорошая новость заключается в том, что OnePlus еще не совсем покончила с этой функцией и может вернуть ее обратно.

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Вернет ли OnePlus ползунок звука в новых моделях

В будущем OnePlus заявляет, что планирует «преодолеть эту техническую» проблему, чтобы сохранить Alert Slider (так он называется в оригинале) в будущих смартфонах. Важно отметить, что это не гарантия появления переключателя в будущих устройствах OnePlus. Но, по крайней мере, компания говорит о том, что понимает его важность и хочет вернуть его. Хотя, возможно, это просто отвлечение внимания. Ведь сейчас можно отвлечь внимание от проблемы, а потом все привыкнут и можно будет не возвращать утерянный элемент на место.

Наша команда разработчиков планирует преодолеть эту техническую и дизайнерскую проблему в будущих устройствах. Поэтому мы можем предоставлять улучшенные технологии, сохраняя при этом наш ползунок оповещения. Пока у OnePlus 10T его нет, но это не означает, что он будет удален из всех будущих устройств OnePlus. — говорится в заявлении компании.

Что еще производители убрали из телефонов

Хотя во всем, что здесь говорит OnePlus, безусловно, много правды, также интересно посмотреть, как на самом деле обстояли дела с OnePlus 10 Pro. При разборке этого устройства размер того, что кажется физическим компонентом ползунка предупреждений, довольно мал. OnePlus утверждает, что компонент занимает 30 квадратных миллиметров площади внутри корпуса.

На память сразу приходит еще одна вещь, от которой отказались производители телефонов — разъем для наушников. В отдельной статье я приводил примеры моделей, которые миновал этот тренд. Но он занимает существенно больше места внутри корпуса, ведь, чтобы понять его размер, надо посмотреть на штекер и мысленно увеличить его примерно в три раза. Столько места внутри занимал mini jack. В этом случае выигрыш был более существенным, чем при отказе от переключателя. Даже Apple его не убирает, хотя склонна к этому.