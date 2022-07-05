Почему при разговоре сбрасывается звонок и зачем это нужно

В 2022 году люди все меньше пользуются услугой голосовой связи, предпочитая звонки в мессенджерах текстовые или голосовые сообщения. Почему так? Во-первых, это удобнее и быстрее. Кроме того, звонки через Интернет имеют более высокое качество звука, но несмотря на это совершать звонки все равно как-то привычнее: во всяком случае, разрывы случаются намного реже, а звук не опаздывает. Зато многие любители поболтать заметили, что вызов обрывается через полчаса или через час — у каждого оператора время разнится. Что это: глюк, особенности сотовой связи или смартфона? Можно ли его убрать? Давайте разбираться.

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Почему звонок прерывается через 30 минут

Если любите поболтать по телефону подольше, то наверняка обратили внимание на то, что ровно через какое-то время разговор обрывается: это происходит даже при положительном балансе и хорошем сигнале сотовой сети. У кого-то проходит полчаса, у кого-то — час и больше.

Компании по-своему устанавливают ограничения разговора, но никаких упоминаний об этом не делают: нет ни уведомления, ни СМС, даже на сайте об этом редко пишут, поэтому приходится разбираться во всем самому. Неприятнее всего, когда у одного абонента звонок сбросился через полчаса, а собеседник этого не заметил и лишь спустя какое-то время понял, что общается с пустотой. Подобное ограничение разговора объясняется разными причинами:

Разговор прерывается через полчаса , если абонент случайно совершил вызов: экран не был заблокирован и нажался в кармане. Это удобно, ведь в некоторых случаях звонок может быть совершен на платный номер с бешеной тарификацией, а деньги спишутся просто так.

, если абонент случайно совершил вызов: экран не был заблокирован и нажался в кармане. Это удобно, ведь в некоторых случаях звонок может быть совершен на платный номер с бешеной тарификацией, а деньги спишутся просто так. Звонок сбрасывается сам , если абонент забыл отключиться после завершения вызова: например, во время разговора за рулем или в спешке. Кроме того, это очень полезная фишка для пожилых людей, которые забывают завершить разговор.

, если абонент забыл отключиться после завершения вызова: например, во время разговора за рулем или в спешке. Кроме того, это очень полезная фишка для пожилых людей, которые забывают завершить разговор. Разговор обрывается автоматически для защиты от зависших звонков, когда абонент уже завершил вызов, а система дала сбой и посчитала, что он продолжается, так как второй собеседник не положил трубку.

Если столкнулись с этим, то не спешите сразу же перезванивать собеседнику снова: по правилам мобильного этикета перезвонить должен тот, кто инициировал первый вызов.

Через сколько сбрасывается звонок

Каждый оператор выставляет собственные параметры и ограничения времени вызова, поэтому у пользователей звонок длится по-разному.

У МТС разговор прерывается на 31 минуте. Это ограничение повсеместное, поэтому относится ко всем регионам, где есть оператор.

на 31 минуте. Это ограничение повсеместное, поэтому относится ко всем регионам, где есть оператор. У Теле2 звонок сбрасывается через 30 минут — при исходящем, а при вызове от других абонентов — 60 минут.

— при исходящем, а при вызове от других абонентов — 60 минут. На Билайне ограничение разговора составляет 2 часа.

Мегафон сбрасывает вызов через 30 минут для пользователей Москвы и Московской области, а для Санкт-Петербурга — 50 минут. Также ограничения могут разниться и в других регионах.

Кроме того, вы можете заметить, что при исходящем вызове гудки длятся недолго или, наоборот, по нескольку минут: например, у Теле2 гудки длятся около 20 секунд при вызове на номер другого оператора, чтобы не нагружать сеть, а при вызове внутри сети — чуть дольше.

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Как убрать ограничение разговора

Операторы с помощью ограничения времени вызова не только помогают абонентов от непреднамеренных трат, но и снижают нагрузку на сетевую инфраструктуру. Представляете, какая нагрузка ложится на оборудование, если одновременно в сети висели тысячи пустых незавершенных вызовов или совершенных по ошибке? У остальных абонентов связь была бы намного хуже.

С другой стороны, ограничение разговора помогает избежать надоедливых звонков, в которых не особо-то не хочешь участвовать или хочешь завершить, но из-за навязчивости другого абонента не можешь этого сделать тактично, чтобы не обидеть человека. А после сброса, в общем-то, можно не перезванивать, сославшись на дела или предложить созвониться позже.

Но есть и серьезный недостаток: например, вызов может оборваться в самый неподходящий момент. Допустим, вы звоните в авиакомпанию или другую организацию, где нужно повисеть на линии с десяток-другой минут. В итоге, обрыв случается за несколько минут до ответа оператора, в результате чего приходится перезванивать снова. Оператор не определяет тип звонка, поэтому под ограничение попадают все вызовы.

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Как вы понимаете, снять ограничение вызова нельзя даже за отдельную плату: это делает оператор по своему усмотрению. Остается лишь выбирать оператора, чье ограничение подходит больше, если вам хочется подольше поболтать.