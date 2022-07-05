Почему при разговоре сбрасывается звонок и зачем это нужно

В 2022 году люди все меньше пользуются услугой голосовой связи, предпочитая звонки в мессенджерах текстовые или голосовые сообщения. Почему так? Во-первых, это удобнее и быстрее. Кроме того, звонки через Интернет имеют более высокое качество звука, но несмотря на это совершать звонки все равно как-то привычнее: во всяком случае, разрывы случаются намного реже, а звук не опаздывает. Зато многие любители поболтать заметили, что вызов обрывается через полчаса или через час — у каждого оператора время разнится. Что это: глюк, особенности сотовой связи или смартфона? Можно ли его убрать? Давайте разбираться.
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Почему звонок прерывается через 30 минут
Если любите поболтать по телефону подольше, то наверняка обратили внимание на то, что ровно через какое-то время разговор обрывается: это происходит даже при положительном балансе и хорошем сигнале сотовой сети. У кого-то проходит полчаса, у кого-то — час и больше.
Компании по-своему устанавливают ограничения разговора, но никаких упоминаний об этом не делают: нет ни уведомления, ни СМС, даже на сайте об этом редко пишут, поэтому приходится разбираться во всем самому. Неприятнее всего, когда у одного абонента звонок сбросился через полчаса, а собеседник этого не заметил и лишь спустя какое-то время понял, что общается с пустотой. Подобное ограничение разговора объясняется разными причинами:
- Разговор прерывается через полчаса, если абонент случайно совершил вызов: экран не был заблокирован и нажался в кармане. Это удобно, ведь в некоторых случаях звонок может быть совершен на платный номер с бешеной тарификацией, а деньги спишутся просто так.
- Звонок сбрасывается сам, если абонент забыл отключиться после завершения вызова: например, во время разговора за рулем или в спешке. Кроме того, это очень полезная фишка для пожилых людей, которые забывают завершить разговор.
- Разговор обрывается автоматически для защиты от зависших звонков, когда абонент уже завершил вызов, а система дала сбой и посчитала, что он продолжается, так как второй собеседник не положил трубку.
Если столкнулись с этим, то не спешите сразу же перезванивать собеседнику снова: по правилам мобильного этикета перезвонить должен тот, кто инициировал первый вызов.
Через сколько сбрасывается звонок
Каждый оператор выставляет собственные параметры и ограничения времени вызова, поэтому у пользователей звонок длится по-разному.
- У МТС разговор прерывается на 31 минуте. Это ограничение повсеместное, поэтому относится ко всем регионам, где есть оператор.
- У Теле2 звонок сбрасывается через 30 минут — при исходящем, а при вызове от других абонентов — 60 минут.
- На Билайне ограничение разговора составляет 2 часа.
- Мегафон сбрасывает вызов через 30 минут для пользователей Москвы и Московской области, а для Санкт-Петербурга — 50 минут. Также ограничения могут разниться и в других регионах.
Кроме того, вы можете заметить, что при исходящем вызове гудки длятся недолго или, наоборот, по нескольку минут: например, у Теле2 гудки длятся около 20 секунд при вызове на номер другого оператора, чтобы не нагружать сеть, а при вызове внутри сети — чуть дольше.
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Как убрать ограничение разговора
Операторы с помощью ограничения времени вызова не только помогают абонентов от непреднамеренных трат, но и снижают нагрузку на сетевую инфраструктуру. Представляете, какая нагрузка ложится на оборудование, если одновременно в сети висели тысячи пустых незавершенных вызовов или совершенных по ошибке? У остальных абонентов связь была бы намного хуже.
С другой стороны, ограничение разговора помогает избежать надоедливых звонков, в которых не особо-то не хочешь участвовать или хочешь завершить, но из-за навязчивости другого абонента не можешь этого сделать тактично, чтобы не обидеть человека. А после сброса, в общем-то, можно не перезванивать, сославшись на дела или предложить созвониться позже.
Но есть и серьезный недостаток: например, вызов может оборваться в самый неподходящий момент. Допустим, вы звоните в авиакомпанию или другую организацию, где нужно повисеть на линии с десяток-другой минут. В итоге, обрыв случается за несколько минут до ответа оператора, в результате чего приходится перезванивать снова. Оператор не определяет тип звонка, поэтому под ограничение попадают все вызовы.
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Как вы понимаете, снять ограничение вызова нельзя даже за отдельную плату: это делает оператор по своему усмотрению. Остается лишь выбирать оператора, чье ограничение подходит больше, если вам хочется подольше поболтать.