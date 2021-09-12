Что делать, если плохо работает интернет на телефоне

Несмотря на то, что операторы всячески пытаются улучшить качество связи, скорость интернета — своеобразная лотерея. Никогда не знаешь, где будет нормальный приём, а где придется мучаться с Е. В такие моменты начинаешь во всём винить сотовые компании, которые не могут разобраться с этим. Самое обидное, когда идешь с приятелем, сам попадаешь в «мертвую зону», где связь начисто пропадает, а у товарища все прекрасно работает. Разобрались и готовы рассказать вам, почему плохо работает мобильный интернет на телефоне.

Проблемы с браузером Chrome

Если заметили, что плохо работает интернет, не торопитесь винить во всем сигнал сотовой связи. Возможно, все дело в работе браузера. Например, если плохо грузится один определенный сайт, а остальные работают без проблем, возможно, есть проблемы с самим сайтом — подождите, пока его работа восстановится.

Еще один момент, не связанный с предоставляемыми услугами связи — переполненный кэш браузера. На компьютерах это редко вызывает проблемы, а вот на мобильных устройствах с заполненной памятью загрузка сайтов в браузере может стать медленнее. Обычно этот пункт прячется в настройках браузера, в разделе «История». Удалите скопившиеся данные.

Оптимизировать работу браузера можно другим способом: мобильная версия Google Chrome позволяет включить экономию данных для быстрой загрузки страниц.

Запустите приложение Google Chrome

Зайдите в «Опции» в правом верхнем углу

Выберите «Настройки» и нажмите «Сокращение данных», включите ползунок

После этого ваш браузер начнет работать быстрее, а трафик начнет расходоваться экономнее.

Зачем отключать обновления

Обновлять приложения и ПО в смартфоне необходимо. Но важно делать это с умом, не обновляя все подряд, чтобы удобные приложения не стали непривычными, а смартфон после обновления ПО не начал притормаживать. В этой ситуации важно отключить автоматическое обновление приложений, которое происходит в фоновом режиме. Пока вы страдаете из-за медленного интернета, ваш смартфон незаметно загружает обновления по 200-300 Мб. Отключите автоматическое обновление приложений, чтобы делать вручную — в новой версии разработчики пишут, что изменилось и нужно ли это вам. Читатели нашего Telegram-чата активно пользуются этим способом, чтобы ускорить интернет на телефоне.

Почему плохой сигнал связи

Базовые станции сотовых операторов действуют в радиусе от 5 до 35 километров. Чем дальше от населенного пункта, тем менее выгодно операторам строить базовые станции. В отдаленных уголках есть базовые станции, но их очень мало. Бывает, что в вечерние часы пик нагрузка становится высокой, ведь все смартфоны подключатся к той вышке, что находится ближе. Из-за этого скорость падает.

Проблемы случаются и в городе: например, в подвалах, ангарах или старых зданиях с толстыми стенами, куда сигнал попросту не поступает. Еще одна причина, почему в городе плохой сигнал связи — это отсутствие вышек в районах с новостройками, а также неудачная застройка или географические особенности. В такой ситуации очень выручает ручное переключение с LTE на 3G. Это полезная фича, которая позволит не ждать у моря погоды и переключиться на доступный сигнал связи. К тому же, если вы оказались в зоне неустойчивого сигнала, смартфон будет переключаться между LTE и 3G — опять же, лучше временно выбрать второй вариант, он устойчивее.

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Плохо работает домашний Wi-Fi

Бывает и так, что домашняя сеть Wi-Fi совсем плоха. Есть несколько решений этой проблемы.

Проверьте, не обновляется ли операционная система на компьютере или ноутбуке: такие загрузки «съедают» трафик, из-за чего падает скорость. Из-за ошибок в загрузке некоторые обновления скачиваются не с первого раза.

на компьютере или ноутбуке: такие загрузки «съедают» трафик, из-за чего падает скорость. Из-за ошибок в загрузке некоторые обновления скачиваются не с первого раза. Возможно, что кто-то скачивает файлы с торрента или смотрит фильмы в высоком качестве. Такая проблема бывает часто: скорости на всех не хватает. Хуже, если кто-то из соседей знает пароль от вашего Wi-Fi и пользуется им, пока вы не замечаете.

или смотрит фильмы в высоком качестве. Такая проблема бывает часто: скорости на всех не хватает. Хуже, если кто-то из соседей знает пароль от вашего Wi-Fi и пользуется им, пока вы не замечаете. Вирусы в смартфоне. Это легко определить: передача данных включена, расход трафика идёт, но страницы не грузятся. На компьютере случается похожая ситуация, но вы сразу заметите неладное. Проверьте систему антивирусом, выбрав глубокое сканирование.

Зачем нужен авиарежим

Эта функция существует не только для отключения приема данных, но и для перезагрузки модуля связи. Допустим, связь на смартфоне внезапно пропадает и не появляется в течение 5-10 минут. Лучше не ждать, пока все наладится само: активируйте авиарежим и подождите секунд 20-30. После отключения этой функции, модуль связи начнет работать корректнее, а сигнал восстанавливается. Любите узнавать что-то новое? Загляните в наш Яндекс.Дзен — там пишем о том, о чем никто не знает!

Зона покрытия сотового оператора

Со мной часто случается ситуация, когда я прилетаю в другой город, а сеть так и не появляется. Все дело в том, что оператор попросту не присутствует в этой местности. Обычно проблема решается сама — смартфон подключается к тому оператору, который присутствует в городе. Часто и не подключается вовсе. Увы, но с этим ничего не поделать, остается только ждать расширения зоны покрытия.

Что делать, если трафик исчерпан

Операторы связи предлагают хорошие условия. Но не в каждом тарифном плане есть безлимитный трафик. Иногда высокая скорость остается в отдельных приложениях, а загрузка страниц происходит очень медленно. Проверьте, возможно, у вас попросту закончился включенный в тариф пакет интернета. Обычно компания предупреждает заранее об остатке трафика у абонента, но среди большого количества уведомлений вы можете этого не заметить или попросту забыть.