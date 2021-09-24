За что любят и ненавидят голосовые сообщения

Голосовые сообщения изменили общение людей. С одной стороны, когда записываешь голосом, можно не звонить. С другой, длинные «войсы» надоедает слушать — моя подруга часто сталкивается с этим, когда приходится слушать скучный рассказ по 2-3 минуты. Хорошо, что теперь в WhatsApp есть возможность увеличивать скорость прослушивания. Мода на аудиосообщения породила множество шуток, мемов, которые будут актуальны еще очень долго. Как жить в мире голосовых сообщений?

Почему не любят голосовые сообщения

В первую очередь, аудиосообщения удобны тем, кто их отправляет. Мы редко задумываемся о том, сподручно ли их слушать получателю. А сколько гнева обрушивается на тех, кто их пропускает или слушает через какое-то время! Кажется, такие люди по умолчанию раздражают своим высокомерием — видите ли, сейчас нет возможности послушать. Что может быть проще, чем приложить телефон к уху?

Войс (от англ. voice) - все, что связано с голосом. Войсами могут называть голосовые сообщения, записи и т.д.

Что еще не так с этим способом общения?

Голосовые сообщения приходится слушать дольше , чем читать текст. К сожалению, все зависит от манеры общения: кто-то говорит быстрее, оперативно формулирует мысль, а другие никуда не торопятся, медленно и размеренно вспоминают, что хотели сказать. Это бесит, но выручает прослушивание на увеличенной скорости. В итоге больше пользы будет от беглого чтения сообщения, чем от двухминутного войса.

, чем читать текст. К сожалению, все зависит от манеры общения: кто-то говорит быстрее, оперативно формулирует мысль, а другие никуда не торопятся, медленно и размеренно вспоминают, что хотели сказать. Это бесит, но выручает прослушивание на увеличенной скорости. В итоге больше пользы будет от беглого чтения сообщения, чем от двухминутного войса. Войсы часто записывают на улице . Нет ничего лучше, чем записывать их, стоя на ветру. Еще больше удовольствия получает тот, кому придется это слушать — попробуй разбери, что там за слово было сказано во время бушующей непогоды.

. Нет ничего лучше, чем записывать их, стоя на ветру. Еще больше удовольствия получает тот, кому придется это слушать — попробуй разбери, что там за слово было сказано во время бушующей непогоды. В голосовых сообщениях сложно что-либо запомнить . Даже не знаю, что лучше: получить пять минутных аудиосообщений или одной пятиминутное. Особенно сложно, когда нужно уточнить информацию — приходится переслушивать гору аудиосообщений, чтобы вспомнить, где же это было. Уверен, многие из вас предпочли бы воспользоваться поиском по диалогу, чтобы найти нужную информацию.

. Даже не знаю, что лучше: получить пять минутных аудиосообщений или одной пятиминутное. Особенно сложно, когда нужно уточнить информацию — приходится переслушивать гору аудиосообщений, чтобы вспомнить, где же это было. Уверен, многие из вас предпочли бы воспользоваться поиском по диалогу, чтобы найти нужную информацию. Если устали от голосовых: Как переводить голосовые сообщения из Telegram в текст Аудиосообщения нужно слушать. Иногда в комнате или кабинете находишься не один, что затрудняет процесс. Да и неприлично как-то просить человека чуточку подождать, пока прослушаешь входящее. Приходится прикладывать телефон к уху или слушать через основной динамик. Еще лучше, если собеседник спамит ими, а ты находишься в шумном месте. В том же метро прослушать голосовое весьма проблематично.

Когда уместны голосовые сообщения

Но с ними не все так уж однозначно. Можно понять тех, кто ими пользуется. Аудиосообщения заменили нам звонки по телефону: больше никаких неловких попыток завязать разговор. Достаточно лишь поздороваться в одностороннем порядке, чтобы донести свою мысль. Иногда попросту нет возможности напечатать что-то, а времени нет совсем.

Конечно, мы не рекомендуем делать это за рулем вручную: лучше воспользоваться голосовым помощником, чтобы не отвлекаться от дороги. Кстати, в нашем Яндекс.Дзен вы сможете найти множество приспособлений, которые делают жизнь автовладельца лучше!

Я люблю поздравлять людей с днем рождения по телефону. С самого утра. Часов в 9. Да, я знаю как не повезло моим друзьям. У меня есть один товарищ, который и вовсе в свой день рождения не отвечает на звонки — на помощь приходит отправка аудиосообщения. С их помощью поздравление становится более емким и динамичным, ведь на другом конце провода никто тебя не перебивает, не вздыхает и не охает. За счет этого можно сказать намного больше теплых слов, чем лично.

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Нужно ли отправлять голосовые сообщения

Бесспорно, это очень важная вещь. Используйте голосовые сообщения с умом. Все зависит от конкретного случая: например, у вас есть товарищ, с которым вы общаетесь исключительно таким методом. Думаю, именно по причине удобства вы так и общаетесь. С другой стороны, аудиосообщение не обязательно слушать сразу: можно написать в ответ, что пока нет возможности его воспроизвести.

Думаю, не стоит пытаться отправлять его тем, с кем вы никогда ими не обменивались. Исключение: девушка, с которой вы недавно познакомились и пока только переписываетесь. Вы не слышали ее голоса, а она — вашего. Кажется, это отличный способ немного разнообразить общение. Не так ли? Опять же, от одного-двух аудиосообщений хуже не станет, а дальше смотрите по ситуации.

Для чего нужна голосовая почта

Уверен, мы совсем позабыли о том, с чего все начиналось! Вспомните, в вашем телефоне есть такая удобная функция, которая называется голосовая почта? Похоже, сейчас она не так актуальна, как 10-15 лет назад. Раньше было нормой записывать голосовое сообщение на автоответчик, оставляя небольшое послание абоненту.

Современные аудиосообщения очень похожи на то, что было раньше — вся проблема в их массовости. То же самое касается фотографий и сообщений в мессенджерах — их стало слишком много, а ценность утратилась. В следующий раз, когда соберетесь записывать войс любимому человеку, постарайтесь сделать его как можно более емким и понятным.

Голосовые сообщения позволяют услышать человека или донести мысль, не совершая звонка. Этим они удобны, как и текст. Думаю, что ценность голосовых сообщений равна ценности обычных сообщений. Главное — не злоупотреблять ими, чтобы не превратить в откровенный спам.