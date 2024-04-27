Почему СберПрайм — самая выгодная подписка. Открою секрет: ею всегда можно пользоваться бесплатно

Хотя подписная бизнес-модель в нашей живет и активно развивается не первый год, только две российские компании смогли построить на ее основе большую экосистему сервисов. Это Яндекс и Сбер. Яндекс Плюс — самая популярная экосистема, однако пару лет назад у нее появился достойный конкурент в лице подписки СберПрайм. И сейчас она предлагает, пожалуй, самые выгодные условия. Особенно для тех, кто хочет пользоваться подпиской Сбера бесплатно.

Что включено в СберПрайм

Подписка СберПрайм включает в себя несколько преимуществ, основанных на доступе к мультимедийным сервисам:

музыкальная стриминг-платформа Звук;

онлайн-кинотеатр Okko;

повышенный кэшбэк при заказе товаров на Мегамаркете и обмен бонусов на скидку до 99%;

30 ГБ в облачном хранилище Сбер Диск;

скидка 199 ₽/мес при подключении и дальнейшем использовании тарифа «Оптимальный» у виртуального оператора СберМобайл;

бесплатное обслуживание и переводы до 200 000 ₽/мес без комиссии для держателей карт СберБанка и многое другое.

Поскольку подписки оформляют преимущественно для просмотра и фильмов и прослушивания музыки, а все остальные бонусы играют лишь вспомогательную роль, важно остановиться на достоинствах сервисов Звук и Okko. Музыкальная стриминг-платформа, в отличие от Яндекс Музыки и VK Music, позволяет слушать песни в формате FLAC с повышенным битрейтом, что обязательно должны оценить аудиофилы. А еще в Звуке шире фонотека (особенно иностранных исполнителей). Depeche Mode, P!nk, Bring Me the Horizon — все на месте спортсмены.

Онлайн-кинотеатр Okko предлагает больше фильмов и сериалов, чем Кинопоиск, а его раздел «Спорт» обладает огромным количеством эксклюзивных трансляций. Испанская Ла Лига, Кубок мира по биатлону, а с сезона 2024/2025, возможно, и Лига Чемпионов УЕФА — трансляции этих и многих других соревнований доступны бесплатно в Okko по подписке СберПрайм.

Цена подписки СберПрайм

Хорошо, а в чем выгода? Цена СберПрайм — 199 ₽/мес, в то время как Яндекс Плюс стоит 299 ₽/мес. При этом важно отметить, что одной подпиской Яндекса могут пользоваться сразу 4 человека, в то время как СберПрайм рассчитан только на одного.

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Как и Яндекс Плюс, СберПрайм предлагает бесплатный промопериод, чтобы завлечь аудиторию. Но, в отличие от Яндекса, Сбер предоставляет его не только новым пользователям. То есть вы можете подключить бесплатно СберПрайм, а по истечении срока действия подписки снова воспользоваться промокодом на 30, 60 или 90 дней. Яндекс себе такого не позволяет: воспользовался бесплатным периодом — будь добр платить.

Как подключить СберПрайм бесплатно

Чтобы подключить СберПрайм, нужно создать аккаунт Сбер ID. При этом быть клиентом СберБанка не обязательно. Просто открываем страницу авторизации и вводим номер.

Предложение подключить СберПрайм бесплатно на 30 дней доступно всем пользователям на сайте Сбера. А по окончании пробного периода можно воспользоваться любым промокодом СберПрайм, которые представлены в огромном количестве на просторах интернета.

До тех пор, пока Сбер не закроет аттракцион невиданной щедрости, вы можете использовать промокоды всякий раз после окончания подписки. Но по умолчанию всегда активируется автопродление, поэтому нужно своевременно отключить СберПрайм.

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Как отключить СберПрайм

Отключить СберПрайм можно как на веб-странице любого сервиса, входящего в подписку, а также в приложении СберБанк Онлайн, где необходимо:

Открыть поисковую строку. Ввести запрос «СберПрайм» и открыть одноименную вкладку. Нажать кнопку «Управление подпиской», а затем — «Отключить подписку».

Взяв пример с Яндекса, Сбер покажет еще несколько окон, предлагающих оставить подписку, а вам для отключения просто понадобится их отвергнуть, после чего автопродление будет снято. При этом преимущества СберПрайм сохранятся до конца оплаченного или промопериода.