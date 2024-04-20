Что дает кодек LDAC в беспроводных наушниках, и действительно ли он делает звук лучше

Во времена, когда массовый покупатель отказывается от проводных наушников в пользу блютуз-устройств, производители TWS-моделей продвигают свои гарнитуры за счет поддержки тех или иных кодеков — алгоритмов, выполняющих сжатие файлов при передаче по Bluetooth. И в последние пару лет в магазинах все чаще встречаются наушники с кодеком LDAC, который преподносится как гарантия высочайшего качества звука. Но так ли это на самом деле?

Что такое LDAC

LDAC — это блютуз-кодек, разработанный компанией Sony. Его главной особенностью является возможность передавать аудиопоток с высоким битрейтом, что напрямую влияет на качество звука. А теперь сравните LDAC с другими известными кодеками:

LDAC (до 990 Кбит/с);

(до 990 Кбит/с); LHDC (до 900 Кбит/с);

(до 900 Кбит/с); aptX HD (до 576 Кбит/с);

(до 576 Кбит/с); aptX Adaptive (до 420 Кбит/с);

(до 420 Кбит/с); aptX (до 352 Кбит/с);

(до 352 Кбит/с); SBC (до 328 Кбит/с);

(до 328 Кбит/с); AAC (до 320 Кбит/с).

Получается, LDAC — лучший кодек для беспроводных наушников? Если отталкиваться от максимального битрейта, то безусловно, даже несмотря на недавний анонс L2HC а показателями до 1920 Кбит/с (это пока очень редкий кодек, в отличие от распространенного LDAC). Однако нужно сделать несколько уточнений.

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Во-первых, битрейт — не единственный важный показатель кодека, да и качество наушников совсем не отграничивается алгоритмом сжатия файлов при передаче по Bluetooth. Также серьезную роль играет качество динамика гарнитуры и наличие дополнительных функций вроде активного шумоподавления.

Во-вторых, чтобы прочувствовать все преимущества LDAC нужно соблюсти 2 условия. Казалось бы, запросто, но ситуация намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Обзор наушников с поддержкой LDAC

Как включить LDAC

При синхронизации наушников и телефона автоматически включается LDAC на Android. Но только в том случае, если оба устройства совместимы с этим кодеком. Проверить LDAC на смартфоне можно следующим образом:

Откройте настройки Андроид. Получите права разработчика. Перейдите в раздел «Для разработчиков». Во вкладке «Аудиокодек Bluetooth» проверьте наличие LDAC.

К вашему счастью, LDAC входит в стандартный пакет Android, начиная с 8-го поколения операционной системы. Поэтому вряд ли в ваших руках смартфон без поддержки нужного кодека. Однако одной лишь совместимости будет недостаточно.

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Хороший битрейт аудио

Как правило, мы слушаем музыку при помощи стриминговых сервисов или скачанных на телефон MP3-файлов. Проблема заключается в том, что битрейт аудио в таком случае ограничен 320 Кбит/с, а то и 256 Кбит/с, из-за чего пропадает какое-либо преимущество LDAC с его 990 Кбит/с.

Чтобы оценить качество передачи звука через LDAC, нужно либо слушать музыку в формате FLAC с высоким битрейтом, либо пользоваться специальными сервисами Lossless Audio. К слову, популярные в России Яндекс Музыка, VK Music и Звук от Сбера таковыми не являются.

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Какой кодек для наушников лучше

Значит ли это, что кодек LDAC бесполезен, если не заморачиваться скачиванием FLAC-файлов и поиском Lossless-стримингов? Нет. LDAC в любом случае лучше стандартных SBC и AAC, так как из-за плохого декодера они могут передавать аудио с еще более низким битрейтом, а также отличаются довольно внушительной задержкой звука, что непозволительно во время игры или просмотра фильма в наушниках.

Вместе с тем при прослушивании музыки через привычные для нас стриминговые сервисы или MP3-файлы LDAC уступает кодекам aptX. При одинаковом битрейте они выдают более детализированный звук, однако производители смартфонов и наушников вынуждены покупать лицензию у Qualcomm. Из-за этого кодеки aptX остаются менее распространенными.