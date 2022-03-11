Почему сейчас самое время перейти с iPhone на Android

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Иван Кузнецов 0

Android и iOS — довольно разные системы, поэтому нечасто встретишь людей, которые переходят с одной платформы на другую. Одни говорят о какой-то экосистемности, другие — о большем удобстве одной из ОС, а третьи — просто ссылаются на узнаваемость тех или иных смартфонов. Но, если быть откровенным, то сегодня эти аспекты уже не имеют никакого значения. Поэтому я бы действительно рекомендовал как минимум задуматься о переходе с iOS на Android, потому как в текущих условиях пользоваться Айфонами становится всё труднее и труднее.

Galaxy

Смартфоны Android в России неожиданно стали более предпочтительными, чем iPhone

Давайте сразу расставим все точки над «ё». Я давно пользуюсь iOS, имею несколько устройств от Apple и, по сути, совершенно не заинтересован в том, чтобы переходить на Android. Мне не платит ни Samsung, ни Huawei, ни кто-либо другой, так что все мои дальнейшие рекомендации будут сводиться исключительно к практичности использования ОС от Google в России по состоянию на 2022 год.

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Переходить с iOS на Android в 2022 году имеет смысл из-за большей открытости мобильной операционки Google. Поймите меня правильно: мне вообще наплевать на кастомизацию, перепрошивки и прочие радости гиков. Сейчас я говорю о сугубо практических вещах.

Чем Android лучше iOS

Google Pay

На Android нет проблем с платёжными сервисами и приложениями, в отличие от iOS

Во-первых, на Android вы точно не останетесь без приложений. Даже если Google полностью заблокирует в России свои сервисы и Google Play в частности, вы по-прежнему сможете скачивать софт. Пользователи смартфонов Huawei и Honor смогут пользоваться AppGallery, а все остальные — APKMirror или APKPure. О том, как они работают, мы рассказывали в отдельной статье — обязательно почитайте.

Во-вторых, на Android, в отличие от iOS, есть альтернативные сервисы бесконтактных платежей, которые работают просто прекрасно. Это Mir Pay и SberPay. Причём Mir Pay в данном случае выглядит как наиболее универсальное решение, потому как карты MasterCard и Visa в России на бесконтактную оплату всё равно не работают. Поэтому остаётся только Мир. Но это лучше, чем совсем ничего.

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В-третьих, заблокировать Android-смартфоны Google скорее всего не сможет. Мало того, что у поискового гиганта высоко вероятно даже нет такого инструмента, так Android к тому же — открытая ОС, которой могут пользоваться все желающие. Так что, если в самой платформе и были какие-то механизмы, позволяющие отключать её, производители смартфонов наверняка давно отключили их.

В-четвёртых, Android-смартфоны намного легче обслуживать. Если помните, на прошлой неделе Apple заявила, что отказывает в негарантийном ремонте владельцам всех фирменных устройств. А ведь не исключено, что сервисные центры компании в России вообще позакрывают. С Android-смартфонами такого не произойдёт — их можно отнести в любую мастерскую и быть уверенным, что их не отключат из-за контрафактного компонента, как это нередко бывает с Айфонами.

Какой смартфон купить в 2022

Honor

Покупайте китайские смартфоны. Это безопаснее всего

Какой смартфон выбрать? Это, конечно, вопрос открытый. Не хочется вас ограничивать, тем более что безоговорочно идеального варианта не существует. Однако я бы лучше опирался на китайских производителей. Это Xiaomi, Oppo, Huawei, Honor, Vivo, OnePlus и другие. Причём Huawei и Honor кажутся мне наиболее приемлемыми вариантами, учитывая, что они научились жить в условиях жесточайших санкций, не говоря уже о том, что имеют свой магазин приложений, независимый от Google, и свой платёжный сервис.

Я отобрал для вас несколько смартфонов на Android, которые пока не успели сильно подорожать. Выбирайте тот, который вам нравится, и берите, пока есть. Однако учитывайте, что статья выходит в 10:00 мск 11 марта. Соответственно, к тому моменту, когда вы можете её прочитать, курс доллара по отношению к рублю может измениться как в большую, так и в меньшую сторону, что напрямую отразится на цене смартфонов, изначально реализуемых в долларах.

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Учитывайте, впрочем, что смартфоны Huawei по-прежнему не поддерживают сервисы Google. То есть воспользоваться Google Play, Google Pay и другими службами поискового гиганта вы не сможете. Однако приложения, не повязанные на GMS, установить всё-таки можно. Например, посредством APK, которые доступны на APKMirror и других ресурсах.

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