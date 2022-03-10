Китай нас предал? Xiaomi, Oppo и Huawei урезают поставки: фейк или правда

За последние годы китайские смартфоны стали одними из самых популярных телефонов у российских пользователей. По некоторым данным, на их долю приходится больше половины всех смартфонов в России. Совсем недавно появилась новость о том, что Xiaomi, Oppo и Huawei сократили свои поставки на российский рынок в два раза. В статье постараемся разобраться, получится ли купить китайские смартфоны в России, изменятся ли цены на Xiaomi и другие устройства и обсудить все детали.

Около 10 дней назад Apple полностью закрыла продажи своей техники в фирменном онлайн-магазине в России. Чуть позже Visa и Mastercard заявили, что приостанавливают работу — купить приложения в Google Play в России практически невозможно. Затем Samsung убрала кнопку предзаказа на Galaxy S22 на своем сайте, а после сообщила о некоторых трудностях с логистикой. Сейчас появились новости про китайские смартфоны.

Xiaomi уходит из России?

Совсем недавно международная деловая газета Financial Times сообщила, что Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки в Россию минимум в два раза. По их словам, связано это в первую очередь с курсом доллара, который уже давно перевалил за 100 рублей.

За две недели курс рубля к доллару упал на 35%. Очевидно, что всем крупным компаниям необходимо как-то компенсировать, в связи с этим повышаются цены на продукцию. Ну, а раз цены вырастают, спрос на смартфоны и другую технику падает.

По данным РБК китайские смартфоны занимают около 60% российского рынка. Надо признать, эти устройства и правда стали нашими любимчиками. Как только не нарекали в последние годы наши пользователи смартфоны Xiaomi: топ за свои деньги, iPhone из мира Android. Но даже несмотря на повышение цен, эти устройства все еще выгоднее остальных.

К тому же о санкциях со стороны Китая речи не ведется, а значит о закрытии поставок речи тоже не может быть. Выходит, что возможные изменения в количестве товара и цене связаны исключительно с курсом доллара и другими экономическими сложностями.

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Где купить дешевый смартфон

Цены на китайские смартфоны в России сейчас сильно не изменились. Если вы зайдете в магазин любой крупной торговой сети, то не обнаружите кардинально изменившихся цен. Подорожание в большей степени коснулось iPhone. В остальном пока все более чем хорошо.

Не так давно мы уже рассказывали вам про смартфоны Huawei и говорили, что сейчас самое время обновиться, если вы об этом задумывались. Эти устройства без проблем можно купить по старому курсу доллара, что делает их покупку очень выгодным предложением. Сами посмотрите:

В крупных торговых сетях найти китайский смартфон по адекватной цене — тоже не проблема. В М.Видео цены остались на прежнем уровне, на некоторые Xiaomi даже есть скидки. На Яндекс.Маркете даже доступен к заказу топовый Xiaomi Mi 11 Ultra.

Стоит ли покупать китайский смартфон сейчас

Важно понимать, что никаких официальных сообщений о прекращении поставок китайских смартфонов в Россию от компаний не было. Вы по-прежнему можете приобрести себе практически любое устройство.

Конечно, кажется, что сейчас самое время для покупки китайской техники. Цены все еще держатся по старому курсу, дефицита нет. Другое дело, что сметать их с полок и покупать по несколько штук просто ради того, чтобы были тоже не стоит.

Никакой официальной информации от китайских партнеров мы на данный момент не получали. Кроме того, задержки поставок были еще со времен пандемии, что обусловлено логистическими проблемами в мире, — передает РБК слова сотрудников Связного.

Не поймите меня неправильно. Даже если поставки и правда сократились в 2 раза, то это не значит, что компания полностью уйдет с рынка. А с учетом, что сейчас мы покупаем один телефон на несколько лет, я бы вообще не переживал. Хотели обновиться — самое время. Купили телефон недавно — пользуйтесь.