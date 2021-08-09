Почему Сhromebook не популярен в России

Google запустила Chrome OS еще в 2009 году, а первый ноутбук компании на этой системе вышел годом позднее. С тех пор прошло уже 11 лет, однако рядовой российский пользователь слышал про Chromebook разве что в заголовках новостных лент. Решение от Google так и не прижилось на российском рынке. Однако на Западе лэптоп активно используют школьники, студенты, фотографы. Ни один российский пользователь не может себе представить, как он полноценно работает на Chrome OS. Вам в любом случае придется либо иметь стационарную машину, либо использовать Chromebook как второе устройство.

Как я уже писал, Chromebook работает на базе собственной «операционки» Chrome OS. Система основана на браузере и обладает открытым исходным кодом. Это значит, что Chrome OS загружается не на жесткий диск, как мы с вами привыкли, а подключается посредством сети Интернет, если быть точнее — через облачный сервис. И это самый глобальный минус этого гаджета. Скорость и качество работы ноутбука напрямую зависит от скорости Интернета. Здесь многие из вас скажут: Так ведь в России скорость не ниже чем за рубежом, а чаще даже выше. Тогда почему зарубежные пользователи могут пользоваться им без проблем, а мы нет? Вы правы. Но не стоит забывать, что площадь покрытия в нашей стране в значительной степени ниже чем в США или Европе.

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Следует сразу оговориться, что сейчас почти у каждого производителя существует ноутбук на базе Chrome OS. ASUS, Acer, Dell, HP, Lenovo и Samsung также выпускают свои решения. ТОП лучших Chromebook для вас уже подбирал мой коллега Олег Кусов. Но у Google есть и собственная оригинальная линейка Chromebook Pixel GO. Он в свою очередь тоже имеет несколько разных конфигураций и представляет настоящий флагман на собственной системе. И стоит он в топовой конфигурации с Core i7 бешеных 80 тысяч. В принципе на этом можно заканчивать. Восемьдесят тысяч мы отдаем за ноутбук с операционной системой Chrome OS. На такое российский пользователь точно не подпишется.

Все ноутбуки работают на базе собственной OC, что обуславливает множество ограничений. Они начинаются сразу же после того, как вы в первый раз запускаете ноутбук. Пользователи Windows знают, что первым делом после установки операционной системы надо зайти в Microsoft Edge, чтобы скачать сторонний браузер. Здесь это сделать невозможно. Работает только Google Chrome. Далее я обычно организую свой рабочий стол. Добавляю туда нужные файлы, с которыми работаю каждый день и приложения для быстрого запуска. Здесь Рабочего стола нет по определению. Красивая заставка и не более того. Перенести сюда любые файлы не выйдет.

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Далее работа непосредственно с документами. У Google существует сервис Google suite, который является отличным аналогом Microsoft Office. Но вся беда в том, что для него необходимо Интернет соединение, а значит работать с документами в оффлайн формате тоже не получится. Для чего еще нужен ноутбук? Фильмы посмотреть, музыку послушать. Как бы не так. Из-за отсутствия некоторых кодеков, в Chromebook даже фильм в оффлайн режиме запустить не получится. С музыкой ровно такая же история.

С 2016 года для пользователей Chrome OS стал доступен магазин приложений Google Play. Подумать только, 5 лет компании понадобилось, чтобы интегрировать собственный магазин в собственную систему. Но в Google этим очень гордятся. Можно скачать видеоплеер и наконец посмотреть фильм. Появляется новая проблема — объем накопителя. Я часто загружаю сразу несколько фильмов на свой ноутбук и когда появится настроение посмотреть фильм для меня уже подготовлена маленькая библиотека. Хромбуки же, как правило, обладают катастрофически малым объемом памяти.

Да, флагманский Chromebook Pixel GO может похвастать 256 ГБ на борту, но и стоимость у него соответствующая. Обычно же ноутбуки на Chrome OS имеют конфигурации от 16 до 64 ГБ. Я абсолютно не требователен к памяти устройства. Для этого есть облачные сервисы, в конце концов. Но когда смотришь обзор какого-нибудь современного ноутбука, мои сотоварищи часто отмечают, что 256 ГБ в современном мире это просто ничто. Решать только вам.

В теории на Chromebook доступны все приложения для Android. Но многие просто не запускаются, а другие работают криво. Еще лет 5 назад я решил попробовать полностью уйти от стационарного компьютера на планшет трансформер с Android на борту. Попользовавшись им порядка года понял, что это невозможно. С Chrome OS все еще хуже. За 10 лет не появилось почти ни одной программы хорошо адаптированной под настольную систему. Ну, кроме Google Chrome, конечно.

Что касается того, что ноутбук от Google значительно дешевле чем Windows компьютеры, то это строго не так. Даже если у вас в руках 20 тысяч рублей, разве вы не сможете найти себе ноутбук за эту сумму? В крайнем случае всегда можно положиться на вторичный рынок. Да и сам факт, браузер в оболочке ноутбука за 20 тысяч рублей меня бы крайне смутил.

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Прочитав это, у вас наверно возник вопрос: Зачем вообще следовало выпускать Chromebook на рынок? По идее Google, устройство должно отлично подойти для тех, кто имеет постоянный доступ в Интернет и чья деятельность ориентирована на работу с документами. Вследствие того, что система работает через облачный сервис, ноутбук должен отличаться умом и скоростью работы. Но система настолько сырая, что даже переключение внутри меню вызывает подлагивания. Виновата оптимизация. В прошлом на нашем сайте уже были приведены казусы, касающиеся системы от Google.

Когда я сам лично задаю себе вопрос «Зачем?» на ум приходит лишь один сценарий использования. Chromebook отлично подойдет для работы внутри образовательных учреждений. Так, можно полностью отказаться от большого количества учебников и никому не нужной бумаги. Но нашим школам и университетам пока до этого далеко, особенно в регионах. Не все в редакции со мной согласны, мой коллега Артем Сутягин ранее писал о причинах, по которым вам следует перейти на Chromebook, рекомендую ознакомиться.

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