Лучшие PowerBank для смартфона в 2021 году

Проблема автономности — ностоящий камень преткновения в новых смартфонах. Многие флагманские устройства в погоне за красивым дизайном, совсем забывают о таком важном параметре, как емкость аккумулятора. В этом нам помогает PowerBank. И здесь все неоднозначно. Многие производители указывают неверные цифры характеристик вроде напряжения или объема аккумулятора. Мы собрали для вас подборку самых лучших портативных аккумуляторов высокого качества.

Подобрать внешний аккумулятор для своего девайса не такая уж простая задача. Какого объема лучше взять? Нужен ли беспроводной PowerBank и еще огромное количество вопросов. Чтобы не париться на эту тему, не разбираться в огромном количестве характеристик, предлагаем вам несколько готовых решений, стоящих вашего внимания. Кроме того, существуют некоторые возможности повысить автономность вручную. Об этом писал мой коллега Иван Кузнецов.

Красивый и компактный ROMOSS SENSE 4 Mini 10 000 мАч

Отличное решение на все случаи жизни. Благодаря компактному корпусу ROMOSS SENSE отлично подойдет для того, чтобы положить его в сумку или рюкзак. Отличное решение для повседневной жизни. PowerBank имеет два выхода с силой тока 3,1, что без проблем позволит вам одновременно зарядить и смартфон, и планшет. Гаджет оснащен LED-дисплеем, что позволит быть в курсе информации о заряде. Но больше всего в нем радует наличие трёх входных портов. Заряжать «банку» можно micro-USB, Lighting или же USB Type-C кабелем. Рейтинг товара на АлиЭкспресс — 4,9. Также на сайте представлено более 4500 отзывов, а товар заказали 9,5 тыс. раз.

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ASCOMETECH TOPZERO 50 000 мАч — PowerBank для активного отдыха

Переходя из крайности в крайность, предлагаем вам обратить внимание на это портативное устройство. Если его можно так назвать. Если вы часто выбираетесь на природу и мечтаете делать качественные снимки это то, что вам нужно. Машина от ASCOMETECH способна зарядить не только ваш смартфон или планшет, но и обеспечить светом половину деревни, где вы останетесь на ночлег. У PowerBank есть и другие сценарии использования. Например, если вы девушка и переживаете возвращаться с работы поздно вечером это то, что может подойти. Эта штука кроме внушительного веса еще располагает фонариком, что будет очень кстати. У «банки» 4 выхода на привычный USB, type-C на вход и выход. Рейтинг товара 4,7. Заказали товар более чем 500 раз, что для такого устройства хороший показатель.

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ROMOSS LT30 30 000 мАч — PowerBank на каждый день

А 30 000 это много или мало? Сразу почему-то вспоминается слоненок из мультфильма 38 попугаев. 30 000 это точно куча! Не смотря на большой объем батареи и габариты PowerBank не выглядит громозским и способен поместиться в ваш рюкзак или сумку. Также оснащен LED-дисплеем, чтобы быть в курсе заряда устройства. Из минусов, лишен возможности быстрой зарядки. В комментариях отмечают высокое качество устройства и быструю доставку. Рейтинг товара 4,9, а заказали его более чем 1000 раз.

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Самый симпатичный PowerBank «ever»

Очень красивый дизайн корпуса, компактность и внушительный объем 10 000 мАч. PowerBank имеет два выходных отверстия USB-A и два разъема для зарядки: microUSB и type-C порт. В комментариях пользователи отмечают высокое качество товара, включая коробку и честный объем аккумулятора. За такую цену, мне кажется это лучшее предложение на рынке. Для многих пользователей огромным плюсом будет возможность быстрой зарядки. Рейтинг товара на АлиЭкспресс составляет 4,8. А заказов более 12 тыс.

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Крутой PowerBank от Baseus 10 000 мАч

Компания Baseus уже давно серьезно заявила себя на рынке мобильных аксессуаров. Высокое качество устройств, отличная сборка и долговечность это то, за что мы любим эту компанию. Имеет три выхода: два для USB-A и один для разъема type-C. Поддерживает зарядку через type-C или microUSB интерфейсы. Дизайн устройства просто топ: очень тонкий 14 мм корпус, LED-дисплей для информации об зарядке и закругленные края. В комментариях отмечают высокую скорость зарядки и отличную упаковку. Данный PowerBank отлично подойдет для подарка. Рейтинг товара на Али — 4,9. Приобрели товар порядка 17 тыс. пользователей.

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Топовый PowerBank за свои деньги

Настоящий народный любимчик. Я использую этот PowerBank уже около 4 месяцев и это лучший PowerBank, с которым мне приходилось иметь дело. Великолепный матовый дизайн корпуса, удобные габариты в сочетании с объемом батареи в 20 000 мАч делают его настоящим лидером среди всех устройств на рынке, прямо как Poco X3 GT в мире смартфонов. Банка имеет три выхода: два на USB-A и один на type-C, причем последний работает и на выход и испольуется в качестве зарядки самого устройства. Каждый раз в общественном транспорте я встречаю огромное количество людей, использующих Xiaomi. Топ за свои деньги, ничего не скажешь. Несмотря на то, что отзывов на товар пока нет, продавец имеет более 90% положительных комментариев к другим устройствам, а значит, ему можно доверять.

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