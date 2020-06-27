Пять причин купить Chromebook вместо обычного ноутбука

Если спросить простого человека, какие операционные системы есть для смартфона, он не задумываясь назовет Android и iOS. Если задать тот же вопрос про операционные системы для компьютера, то в его голове всплывут Windows и ”та, для Apple”. На самом деле мир уже давно изменился и теперь мы можем пользоваться еще одной операционной системой, которая имеет смысл хотя бы из-за того, что она намного проще и логичнее Windows и MacOS. Да, у нее иногда нет той функциональности, но ее хватит для большинства задач простого пользователя. В этой статье попробуем разобраться чем хороши Chromebook, а дальше каждый сам сделает для себя выбор и поймет, надо ли ему покупать такой компьютер.

Что такое Chromebook

Прошли те времена, когда вам нужно было иметь устройство под управлением Windows или MacOS, чтобы работать по-настоящему продуктивно. Сейчас почти все основные задачи можно решать в браузере без необходимости устанавливать какое-либо программное обеспечение или приложения. Браузер — это место, где можно сделать все. Почти, как хотел Стив Джобс.

Chromebook как раз подойдет тем, кто хочет просто пользоваться компьютером и выполнять повседневные задачи, но не собирается заниматься сложными работами, вроде видеомонтажа или работы с графикой. Это тот человек, которому может хватить и планшета, но ”им просто неудобно пользоваться”. Можно сказать, что Chromebook — это мобильное устройство, которое выглядит и действует как ноутбук. Оно предназначено для того, чтобы постоянно быть на связи.

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Причины купить Chromebook

Прежде, чем мы углубимся в причины покупки (или отказа от покупки) Chromebook, надо просто подчеркнуть, что этот гаджет подойдет тем, кто большую часть времени проводит в Интернете. А теперь переходим к причинам.

Цена Chromebook не такая высокая

Чтобы получить ноутбук начального уровня с операционной системой Windows или даже MacOS, вам нужно потратить несколько десятков тысяч рублей. Мы сейчас говорим о начальной, но нормальной машине, а не о самой дешевой. При этом вы будете на ней работать в браузере, смотреть видео и работать в текстовых редакторах. Все это сможет сделать Chromebook.

А еще надо отметить, что при том же уровне производительности, он будет стоить даже дешевле сопоставимого ноутбука. А еще он прослужит вам много лет, так как не сильно зависит от характеристик железа. За это стоит благодарить особенности системы.

Время работы Chromebook от батареи

Поскольку вы используете только браузер Chrome, на самом деле вы выполняете не так много задач, требующих интенсивной работы процессора. Это означает, что ваш Chromebook должен работать дольше, чем аналогичный ноутбук на Windows или MacBook.

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В сравнении с некоторыми машинами он будет работать даже в два раза дольше, но если сравнивать с аналогичными системами за такую же стоимость, преимущество будет не таким большим, но оно все равно будет весьма существенным.

Формфактор Chromebook

Поскольку Chromebook’и не так сильно зависят от аппаратного обеспечения, они легче и компактнее, чем ноутбуки с аналогичной ценой на Windows. Вы даже можете приобрести устройство, которое будет выполнять функции планшета и ноутбука.

Кроме универсальности и небольшого размера, можно говорить о разных материалах. Обычные ноутбуки тоже предлагают и пластиковые, и более премиальные металлические корпуса, но есть это и среди Chromebook. Поэтому неправильно считать, что они все какие-то простенькие — каждый выберет для себя.

Стабильность и безопасность Chromebook

В отличие от настольных компьютеров или других ноутбуков, Chrome OS далеко не так требовательна к ресурсам, как браузер Chrome. Его аппетит будет намного ниже и работать он будет очень гладко и плавно. А еще в отличии от Windows, такой компьютер не будет так часто зависать из-за нехватки ресурсов при запуске нескольких приложений.

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А еще в Chromebook предусмотрена возможность запуска приложений Android, а это означает, что вы можете наслаждаться некоторыми из ваших любимых мобильных приложений, даже не имея смартфона поблизости. Это вряд ли пригодится на каждый день, но иногда может быть очень полезным.

Для людей, которые беспокоятся о вирусах, стоит сказать, что Chrome OS не подвержена тем же проблемам, с которыми многие сталкиваются при работе с ноутбуками на Windows. В результате вы будете в большей безопасности и вам не нужно будет антивирусное ПО, которое, кстати, еще больше тормозит систему.

Резервное копирование и восстановление Chromebook

Кажется я уже два или три раза сказал, что одним из самых больших преимуществ Chromebook является то, что все делается в Chrome. Это означает, что вы можете менять устройство, не теряя при этом никаких файлов, фотографий или чего-либо еще. Облачные резервные копии создаются сами собой. Опять же, это почти как смартфон или планшет. Все очень просто и нативно.

Когда меняете компьютер, просто зайдите в свою учетную запись и готово. Больше от вас ничего не потребуется.

Какой Chromebook лучше купить

Выбор устройств будет больше, чем вам может показаться. Главное, ориентироваться на стоимость и доступность в вашем регионе. В некоторых случаях Chromebook придется покупать у перекупщиков или заказывать из другой страны.

Расскажите в нашем Telegram-чате, как вы относитесь к Chromebook.

Среди неплохих моделей можно отметить IdeaPad Duet, Samsung Galaxy Chromebook и даже Google Pixelbook Go. Тут уже надо сначала понять, готовы ли вы перейти на Chromebook, а потом отталкиваться от стоимости и наличия. Ну, а основные преимущества я привел выше.