Почему у бюджетных смартфонов нет будущего

Каждый год крупные корпорации представляют нам обновленные гаджеты, которые лучше предыдущих поколений. При этом изменения в линейках становятся все меньше. В тоже время стремительно набирают обороты компании, производящие телефоны в бюджетном или ультрабюджетном формате. Еще вчера те функции, которые были доступны владельцам топовых устройств перекочевали в бюджетный сегмент. Видя это, разумный человек задумается: А зачем мне флагман?

Необходимо сразу оговориться. Слово «бюджетный» означает невысокую стоимость. Не иначе. Часто говоря о бюджетном смартфоне, мы думаем, что можно сюда отнести топовые устройства предыдущих лет, однако это не так. Бюджетный смартфон должен изначально стоить относительно небольшую сумму денег и находится в актуальной линейке.

Так почему же все-таки люди будут реже покупать дешевые телефоны?

Скорость работы бюджетных смартфонов

Темп жизни ускоряется кратно, а это значит, что современный человек не готов ждать отклика по 5 секунд перед загрузкой ролика на YouTube. Многие смартфоны оснащены 10 ГБ оперативной памяти, однако спустя время, перестают справляться даже с базовыми задачами, буквально выманивая у пользователя деньги. Что ж, скупой платит дважды.

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Как люди используют смартфон в рабочих целях?

Cмартфон сейчас это не безделушка для селфи, а полноценный рабочий инструмент. Часть работы с годами перекочевала в интернет пространство, а некоторые профессии и вовсе полностью перешли в дистанционный формат. Телефон стал настоящим must have для каждого пользователя. Совсем недавно одна моя знакомая решила открыть свой шоурум и сделать аккаунт в Инстаграм. Но вот беда, возможностей ее новенького Redmi едва хватало на снимки среднего качества, а на видео она просто отказалась смотреть. Оптическая стабилизация, дорогие AMOLED матрицы только кажутся нам ненужной мишурой, однако именно они составляют основной костяк смартфона.

Почему стеклянные смартфоны не всегда плохо?

Я слышал много мнений на тему того, что прочность в дорогих смартфонах никуда не годится. Аргументом в этом споре обычно служит стеклянная поверхность флагманов и глянцевые рамки по бокам. Но и производителей в этом тоже можно понять. Именно благодаря стеклянной панели они могут установить беспроводную зарядку и осуществить пропуск сигнала сотовой сети, Wi-Fi или Bluetooth.Современные стеклянные панели достигают высокой стойкости при падении. Однако помимо материалов корпуса существует еще огромное количество факторов, влияющих на ударопрочность. Но главный из них: качество сборки. Зачастую, для дешевых смартфонов комплектующие закупаются у сторонних производителей, телефон буквально собирают по частям на разных заводах. И не смотря на проводимые стресс тесты, проконтролировать качество товара очень сложно.

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Из этого факта плавно вытекает следующий: ремонтопригодность. В следствие того, что дорогие смартфоны собираются на одном заводе и имеют собственные комплектующие, осуществить ремонт в десятки раз проще чем у бюджетных аналогов. Например, если вы на своем Oppo разобьете экран, скорость и качество новой матрицы, скорее всего, оставят желать лучшего. Это связано с количеством поставок оригинальных запчастей. Плюсом к вышесказанному будет тот факт, что смартфоны быстро устаревают и к тому моменту, как с вами случится беда, компания может просто обанкротиться.

Обновление Android для бюджетных смартфонов

Технологические возможности даже бюджетного сегмента убежали далеко вперед относительно технической составляющей. Сейчас даже недорогие смартфоны имеют запас мощности на многие годы вперед. Цифрами уже не удивить. Поэтому на первое место встают технологии, которые реализуются посредством операционной системы. Даже топовый гаджет получает обновления в течение двух, максимум трех лет. А значит, рискует остаться без нововведений новой версии операционной системы.

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На мой взгляд, лучшим ответом на вопрос: Почему у бюджетных смартфонов нет будущего являются примеры крупных китайских компаний, вроде Xiaomi, которые так рвутся в последний год на флагманский рынок. Когда компания находилась на заре своего развития, я ждал, что вся мобильная индустрия выйдет на две противоположные стороны: Одни с недоумением будут спрашивать, зачем люди покупают флагманы, а другие будут с удовольствием использовать бюджетные решения. Однако, как показывает практика, мы скорее приходим к среднему, чем отдаляемся. Постоянно гнаться за новинками не имеет смысла, однако стоит учесть, что флагман изначально был спроектирован, как лучшее устройство на рынке, имеет более высокие стандарты качества и срок службы.

А как часто вы обновляете свой смартфон? Предпочитаете бюджетные или флагманские решения? Обязательно напишите об этом в нашем Телеграм чате.