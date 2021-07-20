Датчик стресса в фитнес-браслете. Что это?

Фитнес-браслеты в 2021 году перестают быть аксессуаром — они становятся такими же автономными устройствами как, например, Apple Watch. Все благодаря своей начинке, которая год от года становится все богаче и неожиданнее. Например, не так давно в Mi Band появился датчик стресса. Измерения стресса несколько отличаются от обычных измерений сердечного ритма встроенным пульсометром. Давайте посмотрим, что это и как работает.

Зачем нужен датчик стресса?

Мы оказываемся в разных стрессовых ситуациях, но не всегда это можем определить. Или, например, вспоминаем о ситуациях из прошлого, которые влияют на наше настроение. Наблюдение за своим состоянием может помочь внимательнее относиться к своему организму и самочувствие.

Например, вы оказываетесь в метро с большим количеством людей, и вся эта сумятица заставляет вас нервничать, повышается кровяное давление. Есть много примеров стрессовых ситуаций. От них никуда не деться, но можно постараться избежать их или поработать над собой, чтобы относиться к ним проще.

Браслеты с такой функцией измеряют, как меняется интервал между ударами сердца и частоту сердечного ритма. По сути, это измерение пульса, но с добавлением алгоритмов для специальных расчетов.

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Измерение вариабельности сердечного ритма — один из самых надежных показателей при измерении стрессовых реакций, который используется еще с середины прошлого века. В отличие от измерения частоты сердечных сокращений, показания вариабельности в большей степени ориентированы на небольшие колебания сердца. В такой ситуации важна причина, которая вызывает такие колебания: возраст, время суток, положение тела человека, а также эмоциональные и умственные переживания, физические нагрузки. Если у вас высокая вариабельность сердца, то это хорошо. А вот низкий показатель — повод задуматься о том, что нужно испытывать поменьше стресса. Например, в стрессовой ситуации нервная система активизируется и вариабельность снижается.

Как фитнес-браслет измеряет стресс?

Браслеты для своих измерений используют тип стресса, который связан с переживаниями и беспокойствами. Алгоритм используется в течение всего дня и дает оценку стресса, которая дает примерно понятную картину того, что происходит с вашим организмом в течение дня. Эти измерения достаточно молоды и предстоит изучить множество показателей, прежде чем точность приблизится к 100%. В нашем канале Яндекс.Дзен мы часто пишем о полезных гаджетах для здоровья, не забудьте подписаться!

В приложениях фитнес-браслетов часто можно увидеть пункт «Осознанное дыхание» — отличный способ начать пользоваться техникой, которая помогает победить беспокойства и снять напряжение. Для избежания стрессовых ситуаций лучше использовать дыхательные упражнения — тогда пульс учащается, вы расслабляетесь и вариабельность сердечного ритма падает.

Второй способ измерения стресса связан с физической нагрузкой. Продвинутые браслеты, которые используют профессионалы, например, от компании Garmin, используют алгоритмы, которые позволяют узнать, насколько организм пользователя находится в оптимальном состоянии для тренировки. Высокий показатель вариабельности сердечного ритма показывает, что вы в хорошей форме, а низкий указывает на плохое самочувствие или стресс. От этого зависит, насколько тяжело будет «втянуться» в тренировку. Доверяете данным с фитнес-браслетов? Поделитесь своим опытом в нашем Telegram-чате.

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Как и с измерением пульса во время тренировки, важно просматривать расширенную статистику за разные периоды времени. Тогда вы сможете прикинуть, в хорошей ли форме находитесь. Важно не забывать включать режим тренировки на браслете — анализировать текущее состояние очень полезно!

Можно ли верить данным фитнес-браслета?

Фитнес-браслет показывает примерную ситуацию, связанную с вашим организмом. Не стоит ориентироваться досконально, ведь вычислительной мощности браслета недостаточно. К тому же, в таких устройствах установлен оптический пульсометр, следовательно, данные могут быть неточными, хотя производители постоянно стремятся увеличивать надежность своих устройств. В защиту устройств можно сказать, что они используют огромную базу исследований, постоянно дополняют, опираясь на разные виды физической активности. Следовательно, к алгоритмам в фитнес-браслетах всё-таки есть доверие. Считается, что для более точных показателей нужно большее число датчиков — над этим сейчас работает Apple, пытаясь научить свои наушники наблюдением за здоровьем своего пользователя. Есть определенные исследования, связанные с использованием браслетами пота человека во время физических нагрузок. Будущее близко!

Всё же очень круто, что такие датчики стали внедрять в устройства. Каждый день мы испытываем множество стрессовых ситуаций, но не анализируем их и пропускаем мимо ушей. Сейчас ученые работают над тем, чтобы изучить данные о восстановлении, которые собирают фитнес-браслеты. Это важно для того, чтобы увеличить точность данных. Отслеживание стресса сейчас используется для того, чтобы приложение помогало вам правильно выстраивать свои тренировки, образ жизни, расписание дня. Это сильно повлияет на качество сна. Исходя из этого нам стоит ожидать, что через 5-10 лет умные браслеты значительно улучшат качество жизни человека.