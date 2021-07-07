Какие смартфоны Xiaomi получат обновление до Android 12, а какие — нет

Xiaomi – очень неоднозначная компания касательно послепродажного обслуживания. Она очень неохотно исправляет свои собственные ошибки, спровоцированные проблемными обновлениями, не говоря уже о том, что зачастую может буквально на полдороги прекратить поддержку ещё, по сути, нестарого смартфона. Поэтому покупка аппарата Xiaomi – это всегда лотерея. Ведь никогда не знаешь, как поступят с тобой: продолжат поддерживать или признают безнадёжным и бросят без малейшего шанса на обновление. Поэтому я предпочитаю наблюдать за этим со стороны.

Xiaomi придумала, как защитить свои смартфоны от кражи

Несмотря на то что Xiaomi пока официально не опубликовала список смартфонов, которые обновятся до Android 12, по традиции вперёд неё перечень совместимых аппаратов придали огласке инсайдеры. Как правило, такого рода сливы нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть до того, как это сделает сама компания, но, учитывая точность прогнозов поставщиков этих утечек, им охотно верится.

Какие смартфоны Xiaomi получат Android 12

В этот список вошли смартфоны не только собственного бренда Xiaomi, но и её суббрендов, поэтому не удивляйтесь, что он получился таким большим:

Xiaomi

Mi 11 / Pro / Ultra

Mi 11i / 11X

Mi 11X Pro

Mi 11 Lite 5G

Mi 10S

Mi Mix Fold

Mi 11 Lite

Mi 10 / Pro / Ultra

Mi 10 Lite 5G / Zoom / Youth

Mi 10i / Mi 10T Lite

Mi 10T / 10T Pro

Redmi

Redmi 10X 5G / 10X Pro

Redmi Note 9S / 9 Pro / 9 Pro Max

Redmi Note 9 5G / Note 9T

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 10 / 10s / 10T / 10 5G

Redmi Note 10 Pro / Pro Max

Redmi Note 8 2021

Redmi K30

Redmi K30 5G / 5G Racing / K30i 5G

Redmi K30 Pro / Zoom

Redmi K30 Ultra / K30S Ultra

Redmi K40 / K40 Pro / K40 Pro+ / Gaming

Xiaomi делает дешевый аналог AirTag. Что купить вместо него сейчас

Poco

Poco F3

Poco F2 Pro

Poco F3 GT

POCO X2 / X3 / X3 NFC / X3 Pro

Poco M2 / M2 Reloaded / M2 Pro

Poco M3 / M3 Pro 5G

Poco C3

Black Shark

Black Shark 3 / 3 Pro / 3s

Black Shark 4 / 4 Pro

Какие смартфоны Xiaomi не получат Android 12

Как видите, список и правда вышел довольно внушительный, но не обманывайтесь – здесь нет многих основных моделей, чьи владельцы рассчитывали на обновление. Нет, конечно, части из них очевидно ничего не светило, но некоторые аппараты вполне могли претендовать как минимум ещё на одну новую версию Android. Вот эти устройства:

Xiaomi Mi 9 / 9 SE / 9 Lite

Mi 9T / Mi 9T Pro

Mi CC9 / Mi CC9 Pro

Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro

Redmi K20 / K20 Pro / Premium

Redmi Note 8 / 8T / 8 Pro

Redmi 9 / 9A / 9AT / 9i / 9C

Redmi 9 Prime

Под вопросом находится ещё несколько аппаратов. По данным инсайдеров, которые слили эти списки, Xiaomi ещё не приняла решение в их отношении. Поэтому их в равной степени могут как обновить, так и оставить на старой версии Android, забыв об их существовании:

Redmi 9T / 9 Power

Redmi Note 9 Global / Redmi 10X 4G

Redmi Note 9 4G China

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi придумала, как разогнать смартфоны с помощью MIUI

Безусловно, Xiaomi так сильно перемешала названия своих смартфонов, что чисто по номеру бывает довольно сложно определить, к какому поколению относится тот или иной аппарат. Тем не менее, что Redmi 9, который вышел относительно недавно, что Mi Note 10 Lite, что другие модели вполне могли бы обновиться, поскольку устройства, вышедшие в один год с ними, обновление всё-таки получают.

Как Xiaomi обновляет свои смартфоны

Многие не могут понять, как у Xiaomi устроен принцип выбора устройств, которым светит обновление, а которым, наоборот, не светит. Но, как по мне, тут всё более чем очевидно. Xiaomi любит смартфоны, которые адекватно популярны. Например, Poco F2 или F3. Эти аппараты пользуются стабильным, пусть и не рекордным спросом, и их нельзя перестать обновлять просто так.

Основатель Xiaomi рассказал о небывалой популярности старой модели

А вот Redmi Note 9 – чрезвычайно популярный смартфон, и Xiaomi явно не нужно, чтобы его аудитория росла, потому что в её модельном ряду есть более новые устройства. И наплевать, что ему всего год. Его популярность не даёт развиваться новинкам. Поэтому в интересах компании вывести его из строя, отказавшись от обновлений. Так что, если вы спросите моего мнения, я бы поставил на то, что Android 12 для Redmi Note 9 всё-таки не выйдет.