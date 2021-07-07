Какие смартфоны Xiaomi получат обновление до Android 12, а какие — нет

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 0

Xiaomi – очень неоднозначная компания касательно послепродажного обслуживания. Она очень неохотно исправляет свои собственные ошибки, спровоцированные проблемными обновлениями, не говоря уже о том, что зачастую может буквально на полдороги прекратить поддержку ещё, по сути, нестарого смартфона. Поэтому покупка аппарата Xiaomi – это всегда лотерея. Ведь никогда не знаешь, как поступят с тобой: продолжат поддерживать или признают безнадёжным и бросят без малейшего шанса на обновление. Поэтому я предпочитаю наблюдать за этим со стороны.

Android 12

Xiaomi обновит до Android 12 много смартфонов, но не так много, как хотелось бы

Xiaomi придумала, как защитить свои смартфоны от кражи

Несмотря на то что Xiaomi пока официально не опубликовала список смартфонов, которые обновятся до Android 12, по традиции вперёд неё перечень совместимых аппаратов придали огласке инсайдеры. Как правило, такого рода сливы нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть до того, как это сделает сама компания, но, учитывая точность прогнозов поставщиков этих утечек, им охотно верится.

Какие смартфоны Xiaomi получат Android 12

Xiaomi

Android 12 светит не только флагманам Xiaomi, но и многим бюджетным устройствам

В этот список вошли смартфоны не только собственного бренда Xiaomi, но и её суббрендов, поэтому не удивляйтесь, что он получился таким большим:

Xiaomi

  • Mi 11 / Pro / Ultra
  • Mi 11i / 11X
  • Mi 11X Pro
  • Mi 11 Lite 5G
  • Mi 10S
  • Mi Mix Fold
  • Mi 11 Lite
  • Mi 10 / Pro / Ultra
  • Mi 10 Lite 5G / Zoom / Youth
  • Mi 10i / Mi 10T Lite
  • Mi 10T / 10T Pro

Redmi

  • Redmi 10X 5G / 10X Pro
  • Redmi Note 9S / 9 Pro / 9 Pro Max
  • Redmi Note 9 5G / Note 9T
  • Redmi Note 9 Pro 5G
  • Redmi Note 10 / 10s / 10T / 10 5G
  • Redmi Note 10 Pro / Pro Max
  • Redmi Note 8 2021
  • Redmi K30
  • Redmi K30 5G / 5G Racing / K30i 5G
  • Redmi K30 Pro / Zoom
  • Redmi K30 Ultra / K30S Ultra
  • Redmi K40 / K40 Pro / K40 Pro+ / Gaming

Xiaomi делает дешевый аналог AirTag. Что купить вместо него сейчас

Poco

  • Poco F3
  • Poco F2 Pro
  • Poco F3 GT
  • POCO X2 / X3 / X3 NFC / X3 Pro
  • Poco M2 / M2 Reloaded / M2 Pro
  • Poco M3 / M3 Pro 5G
  • Poco C3

Black Shark

  • Black Shark 3 / 3 Pro / 3s
  • Black Shark 4 / 4 Pro

Какие смартфоны Xiaomi не получат Android 12

Redmi

Redmi Note 9 стал жертвой собственной популярности

Как видите, список и правда вышел довольно внушительный, но не обманывайтесь – здесь нет многих основных моделей, чьи владельцы рассчитывали на обновление. Нет, конечно, части из них очевидно ничего не светило, но некоторые аппараты вполне могли претендовать как минимум ещё на одну новую версию Android. Вот эти устройства:

  • Xiaomi Mi 9 / 9 SE / 9 Lite
  • Mi 9T / Mi 9T Pro
  • Mi CC9 / Mi CC9 Pro
  • Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro
  • Redmi K20 / K20 Pro / Premium
  • Redmi Note 8 / 8T / 8 Pro
  • Redmi 9 / 9A / 9AT / 9i / 9C
  • Redmi 9 Prime

Под вопросом находится ещё несколько аппаратов. По данным инсайдеров, которые слили эти списки, Xiaomi ещё не приняла решение в их отношении. Поэтому их в равной степени могут как обновить, так и оставить на старой версии Android, забыв об их существовании:

  • Redmi 9T / 9 Power
  • Redmi Note 9 Global / Redmi 10X 4G
  • Redmi Note 9 4G China
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi придумала, как разогнать смартфоны с помощью MIUI

Безусловно, Xiaomi так сильно перемешала названия своих смартфонов, что чисто по номеру бывает довольно сложно определить, к какому поколению относится тот или иной аппарат. Тем не менее, что Redmi 9, который вышел относительно недавно, что Mi Note 10 Lite, что другие модели вполне могли бы обновиться, поскольку устройства, вышедшие в один год с ними, обновление всё-таки получают.

Как Xiaomi обновляет свои смартфоны

Mi 10 Lite

Xiaomi бросает обновлять смартфоны, которые не пользуются популярностью, и которые убивают спрос на более новые модели

Многие не могут понять, как у Xiaomi устроен принцип выбора устройств, которым светит обновление, а которым, наоборот, не светит. Но, как по мне, тут всё более чем очевидно. Xiaomi любит смартфоны, которые адекватно популярны. Например, Poco F2 или F3. Эти аппараты пользуются стабильным, пусть и не рекордным спросом, и их нельзя перестать обновлять просто так.

Основатель Xiaomi рассказал о небывалой популярности старой модели

А вот Redmi Note 9 – чрезвычайно популярный смартфон, и Xiaomi явно не нужно, чтобы его аудитория росла, потому что в её модельном ряду есть более новые устройства. И наплевать, что ему всего год. Его популярность не даёт развиваться новинкам. Поэтому в интересах компании вывести его из строя, отказавшись от обновлений. Так что, если вы спросите моего мнения, я бы поставил на то, что Android 12 для Redmi Note 9 всё-таки не выйдет.

Теги
Новости по теме
С Новым Годом!
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
Google Chrome
Google хочет ускорить загрузку сайтов в Chrome чужими руками

Несмотря на то, что Chrome не лишён недостатков, именно он продолжает оставаться самым популярным браузером хоть на мобильных, хоть на десктопных платформ. Сказывается противоречивость фирменного решения Google. С одной стороны, это очень прожорливый браузер, а с другой, он довольно удобный и быстрый. Поисковый гигант уже давно борется с устранением существующих недостатков, но получается у него это откровенно так себе. Тем не менее, почти каждое обновление несёт нам тот или иной апгрейд производительности. Того же стоит ожидать и в будущем.

Читать далее
AirTag
Xiaomi делает дешевый аналог AirTag. Что купить вместо него сейчас

Xiaomi – китайская Apple. Сегодня так уже почти не говорят, это считается моветоном. Ведь эта компания уже давно не занимается слепым копированием и не просто развивает чужие наработки, но и создаёт свои собственные технологии. Однако время от времени случается, что какие-то идеи приходят в голову инженерам Apple раньше, чем Xiaomi, и тогда китайцам не остаётся ничего другого, как подглядывать. Например, как в случае с AirTag, свой аналог которого Xiaomi уже готовится выпустить.

Читать далее
Xiaomi
Похоже, Xiaomi готовит сразу три топовых планшета

Планшетные компьютеры пока так и не смогли привести нас к эре ”Post-PC”. Они удобны для многих задач, но по функциональности они все равно не дотягивают до ноутбуков и тем более настольных компьютеров, а для многих и вовсе ничем не отличаются от смартфонов с большим экраном. Я и почти все у нас в редакции пользуются планшетами на регулярной основе, и мы понимаем, что если найти для них применение, то все будет очень круто. Но не все производители готовы вкладывать серьезные средства в производство и продвижение своих планшетов, часто просто раздувая смартфон до их размеров или вообще не делая ничего. Сейчас свое слово решила сказать Xiaomi и, по последней информации, готовит сразу три новых устройства этого типа. Давайте разбираться.

Читать далее
Новый комментарий