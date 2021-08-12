Почему взрываются смартфоны

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Иван Герасимов 0

Все помнят легендарный Samsung Galaxy Note 7, о возгорании которого мир узнавал чуть ли не ежедневно. Тогда выяснилось, что к несчастным случаям привела оплошность в разработке аккумуляторов в совокупности с дизайнерскими решениями. Часть смартфонов отозвали, а для всех остальных выпустили прошивку, которая больше не позволяет телефону заряжаться или зарядка идет до определенного уровня. Но что происходит сейчас? Смартфоны других производителей время от времени продолжают полыхать и не очень хочется оказаться на месте пострадавших. Рассказываем, почему так происходит, и что с этим делать.

Давайте разберемся, что приводит к взрыву смартфона

Повреждение батареи смартфона после падения

Если не уверены в своих силах, то лучше носить смартфон в крепком чехле

Одна из главных причин — это физическое состояние аккумулятора. От того, как часто вы роняете смартфон, зависит, будет ли возгорание или нет. Повреждение может изменить внутреннюю химическую или даже механическую структуру аккумулятора, а это может привести к короткому замыканию или, например, к перегреву. Оно вам надо? Заметили, что задняя поверхность вашего телефона вздулась или начали начали появляться щели между задней панелью и корпусом — несите смартфон в ремонт и не ждите особого случая, чтобы оказаться в больнице с ожогами.

Некачественные зарядные устройства

Не уверены в том, что купили? Лучше избавиться от дешевого зарядника от греха подальше

Зарядка смартфона, которую вы купили в переходе, может быть опасной, несмотря на красивую упаковку. Чаще всего эти зарядники не обладают нужными характеристиками или изготовлены по неправильной технологии из дешевых материалов. Они могут работать так же хорошо, как и оригиналы, но тут дело случая — перегрев телефона может повредить компоненты батареи или к короткому замыканию. Не знаете, какой аксессуар приобрести? Читайте наш Яндекс.Дзен — в нем мы рассказываем только о качественных зарядках.

Почему нельзя оставлять телефон на солнце

Мой приятель часто пренебрегает этим правилом, оставляя на даче телефон прямо у мангала да еще и под палящим солнцем. Влияние большого количества тепла и высокой температуры негативно сказывается на батарее телефона: потеря емкости и нагретый до предела телефон — это лучшее, чем можно ограничиться в этой неприятной ситуации. Аккумулятор вырабатывает различные газы, которые приводят к разбуханию, нарушая ее внутренний баланс. В итоге, однажды он может взорваться в самый неподходящий момент. Оставляете смартфон в душном помещении или на солнце? Советуем не делать этого.

На жаре телефон лучше не держать, иначе перегрев не заставит себя долго ждать

По той же причине эксперты рекомендуют избегать и слишком низких температур: например, зимой смартфон часто «кочует» между минусовой температурой на улице и плюсовой температурой в помещении. Раз уж оказались на морозе, то старайтесь держать телефон, что называется, поближе к телу, реже доставая его наружу.

Что не так с водонепроницаемостью

Купили смартфон с защитой от воды? Повезет, если она вам никогда не пригодится

Производители смартфонов ежегодно хвастаются, увеличивая степень защиты своих устройств от воды. Но это не значит, что нужно это проверять! Тем более, если не уверены в этом. Что уж говорить о тех смартфонах или старых мобильниках, которые не защищены от воды? Одно неловкое движение рукой — смартфон в воде, а аккумулятор в лучшем случае придется менять. А вас спасала водонепроницаемость? Расскажите о своем случае в нашем Telegram-чате.

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Некачественный аккумулятор в телефоне

Даже в самом проверенном сервисе могут установить плохой аксессуар

Пожалуй, самая распространенная причина, по которой в новостной ленте до сих пор появляются заголовки о взорвавшихся в руках пользователей телефонах. От этого сложно защититься: даже несмотря на доброе имя производителя (как это было с Samsung) никто не застрахован от несчастного случая. Не стоит думать, что некачественные компоненты попадают только в бюджетные устройства: аккумуляторы тестируют перед тем, как смартфон выходит в серию, ведь правила сертификации едины для всех, но всегда есть место бракованным аксессуарам. Если заметили, что с вашим новеньким смартфоном что-то не так, то лучше обратитесь в сервисный центр, не запускайте эту проблему.

Почему нельзя перегружать процессор

Да, смартфоны тоже устают. И им тоже нужно отдыхать

С каждым новым смартфоном кажется, что его пичкают мощными комплектующими на случай войны роботов и людей: процессоры становятся все мощнее, а аккумуляторы более емкими. Но не каждый производитель правильно оптимизирует работу устройства.Многозадачности Android-смартфонов можно позавидовать, но свернутые тяжелые игры и приложения влияют на температуру процессора. Чтобы это не выходило из-под контроля, производители стали оснащать их разными видами охлаждения — так смартфон противостоит перегревам. Но некоторые энтузиасты, которые хотят, чтобы смартфон улетел в космос, пренебрегают этим, открывая большое количество приложений. В таких редких случаях даже самое лучшее охлаждение не спасает и телефон взрывается.

В свое время деградация аккумулятора моего смартфона на Windows Phone достигла предела, в результате чего телефон просто перестал работать: он включался, а через пару минут «терял сознание», будто заряда совсем не осталось. Я использовал его в качестве навигатора в машине, устанавливая его на солнце, а зимой заряжал его от портативной зарядки прямо на улице. С тех пор я усвоил урок: нужно следовать инструкциям производителя, чтобы телефон не умер обидной смертью.

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