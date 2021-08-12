Почему взрываются смартфоны

Все помнят легендарный Samsung Galaxy Note 7, о возгорании которого мир узнавал чуть ли не ежедневно. Тогда выяснилось, что к несчастным случаям привела оплошность в разработке аккумуляторов в совокупности с дизайнерскими решениями. Часть смартфонов отозвали, а для всех остальных выпустили прошивку, которая больше не позволяет телефону заряжаться или зарядка идет до определенного уровня. Но что происходит сейчас? Смартфоны других производителей время от времени продолжают полыхать и не очень хочется оказаться на месте пострадавших. Рассказываем, почему так происходит, и что с этим делать.

Повреждение батареи смартфона после падения

Одна из главных причин — это физическое состояние аккумулятора. От того, как часто вы роняете смартфон, зависит, будет ли возгорание или нет. Повреждение может изменить внутреннюю химическую или даже механическую структуру аккумулятора, а это может привести к короткому замыканию или, например, к перегреву. Оно вам надо? Заметили, что задняя поверхность вашего телефона вздулась или начали начали появляться щели между задней панелью и корпусом — несите смартфон в ремонт и не ждите особого случая, чтобы оказаться в больнице с ожогами.

Некачественные зарядные устройства

Зарядка смартфона, которую вы купили в переходе, может быть опасной, несмотря на красивую упаковку. Чаще всего эти зарядники не обладают нужными характеристиками или изготовлены по неправильной технологии из дешевых материалов. Они могут работать так же хорошо, как и оригиналы, но тут дело случая — перегрев телефона может повредить компоненты батареи или к короткому замыканию. Не знаете, какой аксессуар приобрести? Читайте наш Яндекс.Дзен — в нем мы рассказываем только о качественных зарядках.

Почему нельзя оставлять телефон на солнце

Мой приятель часто пренебрегает этим правилом, оставляя на даче телефон прямо у мангала да еще и под палящим солнцем. Влияние большого количества тепла и высокой температуры негативно сказывается на батарее телефона: потеря емкости и нагретый до предела телефон — это лучшее, чем можно ограничиться в этой неприятной ситуации. Аккумулятор вырабатывает различные газы, которые приводят к разбуханию, нарушая ее внутренний баланс. В итоге, однажды он может взорваться в самый неподходящий момент. Оставляете смартфон в душном помещении или на солнце? Советуем не делать этого.

По той же причине эксперты рекомендуют избегать и слишком низких температур: например, зимой смартфон часто «кочует» между минусовой температурой на улице и плюсовой температурой в помещении. Раз уж оказались на морозе, то старайтесь держать телефон, что называется, поближе к телу, реже доставая его наружу.

Что не так с водонепроницаемостью

Производители смартфонов ежегодно хвастаются, увеличивая степень защиты своих устройств от воды. Но это не значит, что нужно это проверять! Тем более, если не уверены в этом. Что уж говорить о тех смартфонах или старых мобильниках, которые не защищены от воды? Одно неловкое движение рукой — смартфон в воде, а аккумулятор в лучшем случае придется менять. А вас спасала водонепроницаемость? Расскажите о своем случае в нашем Telegram-чате.

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Некачественный аккумулятор в телефоне

Пожалуй, самая распространенная причина, по которой в новостной ленте до сих пор появляются заголовки о взорвавшихся в руках пользователей телефонах. От этого сложно защититься: даже несмотря на доброе имя производителя (как это было с Samsung) никто не застрахован от несчастного случая. Не стоит думать, что некачественные компоненты попадают только в бюджетные устройства: аккумуляторы тестируют перед тем, как смартфон выходит в серию, ведь правила сертификации едины для всех, но всегда есть место бракованным аксессуарам. Если заметили, что с вашим новеньким смартфоном что-то не так, то лучше обратитесь в сервисный центр, не запускайте эту проблему.

Почему нельзя перегружать процессор

С каждым новым смартфоном кажется, что его пичкают мощными комплектующими на случай войны роботов и людей: процессоры становятся все мощнее, а аккумуляторы более емкими. Но не каждый производитель правильно оптимизирует работу устройства.Многозадачности Android-смартфонов можно позавидовать, но свернутые тяжелые игры и приложения влияют на температуру процессора. Чтобы это не выходило из-под контроля, производители стали оснащать их разными видами охлаждения — так смартфон противостоит перегревам. Но некоторые энтузиасты, которые хотят, чтобы смартфон улетел в космос, пренебрегают этим, открывая большое количество приложений. В таких редких случаях даже самое лучшее охлаждение не спасает и телефон взрывается.

В свое время деградация аккумулятора моего смартфона на Windows Phone достигла предела, в результате чего телефон просто перестал работать: он включался, а через пару минут «терял сознание», будто заряда совсем не осталось. Я использовал его в качестве навигатора в машине, устанавливая его на солнце, а зимой заряжал его от портативной зарядки прямо на улице. С тех пор я усвоил урок: нужно следовать инструкциям производителя, чтобы телефон не умер обидной смертью.