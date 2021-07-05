Портится ли телефон от игр

”Не играй много, а то кинескоп посадишь” — те, кто старше 25-30 лет, еще помнят, как им под таким предлогом запрещали в детстве играть в приставку. Только сейчас понимаешь, насколько это было далеко от реальности. И пусть система телевизора с кинескопом — того самого, на котором могли погреться коты — действительно была не самой долговечной, но так утрировать тоже не стоило. Тем более, ЖК-экраны быстро стали довольно доступными и их смогли позволить себе очень многие. А те, у кого до сих пор есть кинескопные телевизоры, то они до сих пор прекрасно работают и приставка им ничем не навредила. Конечно, это все шутки, но сейчас я хочу ответить на новый вопрос современности — портят ли игры смартфон?

Игры для телефонов

На нашем сайте мы часто готовим подборки самых интересных игр, которые можно скачать на свой смартфон. Они собраны по жанрам, стилям, стоимости или просто обобщаем все лучшее, что было в индустрии за определенный период. Но что, если мы портим свои смартфоны этими играми? Что, если сейчас мы беззаботно играем, а через год-другой гаджет ”превратится в тыкву”? На самом деле в этом есть доля истины, поэтому дочитайте статью до конца и вы поймете, стоит ли играть на смартфоне или лучше обходить это дело стороной.

Вредно ли играть на телефоне

Телефон сильно нагрелся. Опасно ли это?

Многие замечали, что во время прохождения каких-то серьезных игр с графикой и анимацией, смартфон сильно греется. Это происходит как минимум по двум причинам. Во-первых, внутренние компоненты испытывают нагрузку и во время работы в таком режиме выделяют много тепла. Это нормально, но в настольных компьютерах и ноутбуках с этим можно бороться путем установки вентилятора. В смартфонах для него просто нет места.

Лучшие игры для Android: Аркады.

Есть игровые модели со всякими трубками для рассеивания этого тепла или даже отдельными аксессуарами с вентилятором, но все это не для простых людей, а для лютых геймеров.

Вторая причина нагрева — аккумулятор. Он тоже испытывает серьезные нагрузки, так как постоянно находится в режиме зарядки, даже если написано, что он полон на 100%. Два этих типа нагрева дополняют друг друга и в замкнутом пространстве без активного охлаждения только усиливают друг друга.

Вредно ли это? Да! Если железо еще имеет какие-то механизмы защиты, например, снижения частоты или аварийное отключение, то аккумулятор страдает куда более существенно. При перегреве в батарее происходят необратимые процессы, которые могут привести к вздутию или в редких случаях даже к воспламенению (но это совсем маловероятно). Зато снижение ресурса от постоянного заряда и перегрева очень реально и вероятно.

Лучшие игры для Android с красивой графикой.

Что делать, если телефон сильно греется

Если вы не хотите отказываться от своих предпочтений и менять подход к использованию смартфона — хотя бы откажитесь от использования чехлов во время активной нагрузки. Например, во время просмотра потокового видео, когда нагружается еще и модуль связи, и игр. Так задняя стенка телефона будет существенно лучше отводить тепло и охлаждаться окружающим воздухом.

Я уже рассказывал, что пользоваться навигатором — означает вредить телефону. Одной из причин является нагрев. Поэтому, хоть это и не относится к играм, но напомню, что не стоит вешать телефон на решетку вентиляции зимой, когда работает печка. А вот летом, наоборот, можно снизить негативное воздействие, когда из сопел дует холодный воздух от кондиционера. Он очень эффективно охлаждает корпус и внутренние компоненты.

Помните, что если температура корпуса высокая, но дотрагиваться до него в целом можно, это значит, что его температура примерно 40-42 градуса. Внутри она может быть в два раза выше, а это уже довольно много.

Можно ли играть, когда телефон заряжается

Косвенно выше я уже ответил на этот вопрос. Смартфон вряд ли сломается одномоментно, но сильный нагрев и постоянная одновременная зарядка/разрядка негативно влияют на ресурс батареи.

Это относится не только к игре, но и к любой другой требовательной задаче — просмотру потокового видео или видео с большим разрешением, обработке фото и тому подобному. А еще есть нагрев. Поэтому, если делаете что-то подобное, лучше задумайтесь о чем-то, вроде этого.

Портится ли экран телефона, если он долго включен

Конечно, портится! Более того, если в обычном IPS-экране все ”подсаживается” более менее равномерно, то OLED имеет свойства выгорать кусками. Например, при использовании того же навигатора, когда в некоторых местах экрана картинка не меняется, пиксели выгорят неравномерно и даже на других изображениях останется ”фантом” стрелочки или другого символа.

Часто такое бывает в смартфонах ”с витрины”, на которых долго был запущен главный экран. Кнопки управления и иконки навечно отпечатываются на матрице.

Но это все в теории. На самом деле сильно переживать из-за этого не стоит, и современные телефоны не так страдают от этого, как модели прошлого. Например, я проводил небольшой эксперимент и в течение примерно полутора месяцев не выключал экран LG G6. Хотя он и не самый новый, но фантомов на его экране так и не появилось.

Поэтому резюмирую — экран портится, но ощутить вы это вряд ли сможете. Особенно, если вы играете в динамичные игры, где картинка постоянно меняется и нет никакой ее статичной части.

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Можно ли играть на телефоне

Подводя итог, можно сказать, что играть на телефоне можно. В конце концов, купили вы его не для того, чтобы любоваться им в рамочке. Но при этом имейте в виду, что если делать это по несколько часов в день, то батарею менять придется примерно в два раза раньше. С другой стороны, если вы меняете телефон каждый год, переживать из-за этого не стоит.

Экран от игр портится незначительно — особенно на хороших смартфонах. Но все это не относится к нетребовательным играм (если сейчас есть такие). Они не так сильно нагружают компоненты и их износ будет еще меньше.