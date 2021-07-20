Почему нагревается смартфон, и что с этим делать

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Иван Герасимов 0

Все мы так или иначе сталкивались с перегревом телефона. В этой ситуации не столь важна операционная система: да, Android греется чаще, но iOS тоже не отстает, особенно если не выпускать телефон из рук целый день и подолгу держать на зарядке. К этому можно привыкнуть, но не стоит этим злоупотреблять — однажды может взорваться батарея смартфона. Почему греется смартфон и как с этим бороться — давайте разбираться!

Причин, почему смартфон греется, может быть много: от нагрузки системы до изношенной АКБ

Нагревание смартфона — объяснимое явление. Раньше мобильные телефоны не были настолько «умны» как в наше время. В смартфонах мощная начинка, а время использования постоянно увеличивается. Все мы помним знаменитую историю про взрывающийся Samsung, который просто-напросто не довели до ума.

Обычно в телефонах перегреваются процессор, дисплей или батарея. Но есть и нестандартные случаи.

Что делать, если нагрелся экран телефона

Перегрев дисплея может заключаться в том, что он обладает слишком высокой частотой обновления. 90, 120 Гц — это прекрасно и удобно, но телефон начинает работать в усиленном режиме и перегревается. При терпимом перегреве достаточно будет убрать телефон и дать ему передохнуть и охладиться. Можно уменьшить герцовку экрана в настройках, убавить яркость. Это будет полезно и для ваших глаз, и для смартфона.

Для смартфона нормальна температура до 50 градусов Цельсия. Выше — уже повод начать нервничать

Почему нагревается процессор на телефоне

Процессор перегревается чаще всего. Сейчас в смартфоны устанавливают многоядерные процессоры, сопоставимые с процессорами в ПК, но активной системы охлаждения там нет. Такие процессоры делают устройства очень производительными, позволяют быстро устанавливать приложения, загружать страницы в браузере и видео в высоком разрешении, но из-за такой работы перегревается смартфон целиком. К этому может привести дополнительное активное использование модулей LTE, Wi-Fi, GPS. Отключите то, чем не пользуетесь.

Закройте приложения, которыми не пользуетесь

Кроме того, в этой ситуации виноваты запущенные ресурсоемкие приложения, которые остались работать в фоновом режиме. Закройте то, чем не пользуетесь и отключите в настройках ненужные службы.

В нагревании Android-смартфонов виноваты еще и оболочки, производители пытаются сделать их можно как можно более шустрыми, но они в любом случае потребляют много ресурсов.

Почему нагревается батарея в смартфоне

До такого лучше не доводить — убьете телефон и сами пострадаете

Перегрев батареи — одна из распространенных причин нагревания смартфона. В основном такое бывает, когда смартфоном пользуются во время зарядки — важно помнить, что это дает батарее дополнительный износ. Дополнительный износ аккумулятору дает и беспроводная зарядка — это удобно, но чуть более вредно для смартфона, чем обычная зарядка через USB.

Зачастую приходится видеть как знакомые пользуются неоригинальными зарядными устройствами или изношенным кабелем, замотанными изолентой — этого лучше избегать. «Уставшее» зарядное устройство может работать некорректно и навредить вашему смартфону. Поделитесь с нами в Telegram-чате своей историей о плохом зарядном устройстве.

Внимательно следите за качеством зарядных устройств и не используйте испорченных

Вспомните, не попадала ли жидкость на ваш смартфон. Не нужно полностью окунать телефон, достаточно и пары капель дождя. Главная беда — короткое замыкание, которое может случиться из-за плохого изношенного зарядника вкупе с попаданием жидкости.

Если вы уже давно пользуетесь смартфоном, то причина может крыться в «уставшей» батарее — ее пора сменить. Следите за тем, что устанавливают в ваш смартфон. Если аккумулятор уже заменили, а проблема не пропала, возможно, что она была установлена неправильно. Лучше обратиться в сервис, чтобы исправить проблему.

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Смартфон греется, когда нет сети

Плохой сигнал — одна из причин, почему нагревается смартфон

Одной из распространенных причин горячего смартфона может стать модуль связи, который усиленно работает, когда сигнал оставляет желать лучшего — смартфон начинает искать хороший сигнал. Особенно это хорошо проявляется, когда находишься в поезде и едешь где-то в глуши — смартфон нагревается сам по себе, а нормального сигнала всё нет. В такой ситуации лучше отключить смартфон или включить авиарежим, чтобы лишний раз не издеваться над аккумулятором.

Телефон нагревается в чехле

В любом чехле смартфон будет греться

В некоторых ситуациях виновником перегрева является чехол смартфона. Здесь стоит знать, что абсолютно не важно, дорогой чехол или нет — наличие аксессуара в принципе увеличивает температуру устройства. В холодное время года чехол спасает смартфон от внезапных выключений, но в жару его стоит всё-таки снять, хотя бы на время активного использования устройства. Подобные истории часто встречаются в нашем канале Google News.

Почему телефон греется в жару

Держатель для телефона в машине находится под прямым воздействием солнечных лучей, что нагревает смартфон

Еще одна причина нагревания смартфона — он долго находился на солнце. Многие пренебрегают этим, устанавливая телефон в автомобильный держатель, находящуюся на лобовом стекле, дополнительно подключая зарядку из прикуривателя. В этой ситуации вам вредит абсолютно всё — вы используете ресурсоемкие приложения навигатора на смартфоне, находящемся на солнце с подключенной зарядкой, которую производители и мастера из сервиса в принципе рекомендуют использовать как можно реже.

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Современные смартфоны могут похвастаться мощной начинкой и весьма емкими аккумуляторами. Зачастую производители не оптимизируют свои прошивки под начинку устройств, а пользователи, в свою очередь, пренебрегают правилами использования АКБ. В результате этого смартфоны превращаются в горячие пирожки, которыми невозможно пользоваться голыми руками. Используйте только проверенные аксессуары и не нагружайте смартфон до безумия — тогда ваше устройство не будет сильно греться, а аккумулятор будет работать стабильнее!

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