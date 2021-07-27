Как нас обманывают производители смартфонов

С каждым годом смартфоны становятся всё дороже и дороже и покупать их становится всё сложнее и сложнее. Приходится смотреть на характеристики и функции и взвешенно подходить к покупке, чтобы не переплачивать за то, что нам не нужно. К сожалению, выбор есть не всегда и нам откровенно навязывают функции, без которых можно обойтись. Мы редко об этом задумываемся, но в смартфоне есть куча функций, которыми мы не пользуемся, но производители их активно продвигают. За что же мы в итоге платим? Мы решили разобраться в функциях, которые маркетологи используют, чтобы впарить нам новейший смартфон.

Нужен ли большой экран

Да, нам хочется экран побольше, чтобы потреблять контент и ни в чем себя не ограничивать. Из-за этого компактные смартфоны больше никому не нужны — вспомнить хотя бы провал iPhone 12 Mini. Если сравнить экраны современных смартфонов с устройствами, которые были на рынке лет 6-7 назад, то они стали огромными. Производители даже не собираются останавливаться — с каждым годом экраны становятся все больше и больше.

Если на минутку отвлечься от безрамочного экрана смартфона и взглянуть на смартфон с рамками, что первым приходит на ум? Наверное то, что это не очень удобно. Но ведь раньше мы жили с рамками и очень даже неплохо. Не понимаю, зачем нам преподносят безрамочный дисплей, который занимает лицевую панель, как безумное достижение инженерной мысли?

Зачем много камер на телефоне

Раньше было странным наблюдать две камеры в смартфоне, а сейчас стало нормой по 3 камеры. Китайские производители и вовсе увеличивают количество камер чуть ли не по месяцам, делают даже двойной модуль фронтальной камеры. Смартфоны, у которых одна или две камеры стали чем-то странным и устаревшим, критикуют их и недолюбливают. Но ведь не в количестве камер дело — мой товарищ не так давно очень хотел сменить свой устаревший iPhone 8 Plus на более продвинутый, уповая на камеру. В результате — ничего особо не поменялось. Снимки как были хорошими, так и остались. По сути, польза исходит лишь от основного сенсора, а остальные используются как дополнение. Зачем нам это?

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Важно ли количество мегапикселей

Согласитесь, сейчас очень странно слышать, когда в смартфоне камера, например, 8 мегапикселей. Производители увеличивают разрешение датчиков не по дням, а по часам. Уже даже 108 Мп не кажется странным.

Но высокое разрешение не означает, что увеличится качество. Я это понял тогда, когда перешел с Nokia Lumia, у которой было 20 Мп на iPhone 6 Plus с его основной камерой на 8 Мп. Качество снимков не то, что не ухудшилось, наоборот, стало даже лучше.

Зачем нужен зум в камере телефона

В 2021 году я часто слышу: «Вау, у этого телефона 100-кратный зум». Не знаю, пользуетесь ли вы, но я использую его очень редко. Хотя бы из-за того, что при увеличении качество изображения становится отвратительным. Производители смартфонов дают этой функции разные заумные названия и категории, но на данный момент — это чистой воды баловство и повод сделать смартфон дороже. О важных характеристиках пишем в нашем Яндекс.Дзен — подписывайтесь!

Важна ли мощность смартфона

Если открыть любой обзор смартфона на YouTube, то нам обязательно рассказывают о выросшей мощности того или иного смартфона, про новые чипы, построенные по новому техпроцессу. Уже не удивляет, что вышел какой-то новый убийца iPhone на Android. В своих выводах ведущий опирается на бенчмарки, например, AnTuTu. Но зачем нужна такая производительность? Смартфон с ней не улетит в космос, не вскопает огород. Мы уверены, что чем выше мощность, чем больше попугайчиков в бенчмарке, тем лучше. Но зачем нам это нужно для повседневных задач. Тем более, мощность растет из года в год, а то и чаще. Только купил смартфон, а уже завтра вышел тот, что мощнее раз в 5. Мощность — отличный повод похвастаться и набить цену устройству. Что думают наши читатели по поводу мощности смартфонов можно узнать в нашем Telegram-чате.

Беспроводная зарядка бессмысленна

Впервые, когда я только услышал про беспроводную зарядку, подумал, что смартфон действительно будет заряжаться по воздуху. На деле меня ждало разочарование — возле розетки его всё равно придется держать, да еще и пользоваться будет сложнее. И смартфон греется гораздо сильнее. Что не так с беспроводной зарядкой? Начнем с того, что она всё-таки проводная — подключать сам «блинчик» к розетке приходится. Но в чем проблема подключить смартфон напрямую? Не помню ни одного раза, чтобы мне по-настоящему пригодилась беспроводная зарядка, особенно в powerbank — это очень тупо и бессмысленно.

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Емкость аккумулятора в смартфоне

Емкая батарея в смартфоне — не гарантия того, что он будет работать долго. Даже если производители ставят аккумуляторы на 4, 5 тысяч мА*ч, то стоит учитывать множество параметров — размер дисплея, установленная прошивка и ее оптимизация, которой зачастую нет в бюджетных смартфонах. Не стоит списывать со счетов и вездесущий износ аккумулятора, на который невозможно повлиять. Но всё же многое зависит от того, насколько добросовестно производитель отнесся к оптимизации ПО в устройстве.

Не стоит всерьез об этом задумываться. Кому-то важна камера в смартфоне, наличие NFC или мощность для игр. Просто стоит задумываться о том, а стоит ли переплачивать за смартфон, когда есть более доступный аналог? Наверное, нет. А еще опыт показывает, что один и тот же смартфон может успешно работать и справляться с привычными задачами даже 3, 4 или 5 лет. За новыми фишками гнаться точно не стоит.