Главная проблема техники Apple всегда заключалась в том, что она была недоступна для широкого круга людей из-за высокой стоимости. Можно было закрыть глаза на все ограничения системы и несовершенства железа, но цена всегда сужала круг покупателей. Именно поэтому недорогие устройства на Андроиде, и в частности планшеты, пользуются большой популярностью. Все-таки стоимость некоторых вещей очень часто определяет их успех. Но, попользовавшись несколькими моделями достаточно продолжительное время, могу сказать, что лучше купить бэушный Айпад, чем поделки на Андроиде.

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Если относительно смартфонов на операционной системе Google не все так однозначно все-таки по многим параметрам они лучше Айфонов, то iPad, как и в момент его появления, находится практически вне конкуренции. В этом материале рассказываю, почему я не куплю планшет на Андроиде и вам не советую этого делать.

Приложения для Айпада

Apple всегда гордилась тем, сколько приложений содержится в App Store, и сообщала об этом на каждой презентации. После выхода самого первого iPad даже дополнительно говорилось, сколько адаптированных специально для больших экранов программ появилось в магазине приложений. Со временем эта практика сошла на нет просто по той причине, что очень большое количество программ, которые попадают в App Store, оптимизированы не только для смартфонов, но сразу и для планшетов.

Причем это будет не просто растянутая версия для Айфона, а именно переработанный вариант приложения, который дает на Айпадах совсем другой опыт использования. В частности, могу привести в пример тот же Телеграм, разработчики которого вывели все элементы управления сразу на экран и не требуется никаких лишних свайпов и переходов по меню.

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Андроид же таким подходом похвастаться не может. Разработчики особо не заморачиваются над тем, чтобы делать отдельные версии программ под большие экраны. Ведь система просто может растянуть готовое приложение и все. Зачем лишний раз заморачиваться, тратить время и ресурсы? Но именно с таких мелочей и начинается восприятие всего устройства в целом. Согласитесь, что значительно удобнее работать на нормально созданной программе.

Функции Айпада

Специально для Айпадов Apple создала отдельную операционную систему iPadOS. Да, она создана на основе смартфонной iOS, но это не банальное переименование. В свою операционку в Купертино добавили некоторое количество крутых фишек специально для планшетов:

Split View — возможность разделить экран между двумя приложениями в удобных пропорциях.

Slide Over — плавающее окно с дополнительным приложением.

Stage Manager — режим многозадачности, позволяющий использовать несколько программ, как на настольных компьютерах.

Настройки для стилуса и возможность рукописного ввода текста.

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И это только возможности самой системы. Естественно, все встроенные приложения адаптированы для планшетного экрана, что делает использование Айпада значительно комфортнее. Чем же могут ответить Андроид-планшеты? Каждый из производителей в рамках своей оболочки создает отдельные настройки. Да, почти все из них предоставляют возможность использования нескольких программ одновременно. И какое-то время это даже исправно работает.

Но если вы приобрели изначально слабенькое устройство, то планшет просто не вывезет это, и со временем все начнет тормозить. Чего нельзя сказать про Айпады. Даже iPad 7, которым я сейчас пользуюсь на реально стареньком процессоре, работает исправно на iPadOS 16 и вряд ли столкнется с какими-то серьезными проблемами. А вот мой запасной Lenovo Tab M10 FHD Plus, купленный в 2020 году, уже погибает и еле ворочает всего-навсего YouTube. Конечно, если вы купите дорогой и навороченный планшет на Андроиде, вряд ли вы столкнетесь с этими проблемами в системе. Но это будут уже совсем другие деньги за которые можно спокойно сразу взять iPad.

Обновление — Айпад

Из этого вытекает и следующая проблема Андроид-планшетов. Минимальное количество обновлений и поддержки от производителей. Посмотрите, как обновляются Айпады. iPadOS 16 получил даже iPad пятого поколения, вышедший уже, страшно сказать, в 2017 году. Хоть один планшет на Андроиде получает прошивки столь же долго? Я таких не знаю. Но это не самая большая проблема, если все работает как надо.

Я пользовался двумя разными Андроид-планшетами и могу сказать, что в самом начале они оставляют очень хорошее впечатление, но уже через несколько недель начинают глючить и подтормаживать. Не прямо, чтобы система вставала колом, а по мелочи. Но из-за этого портится впечатление и пропадает желание им пользоваться. К сожалению, производители практически не занимаются допиливанием программного обеспечения и почти не решают проблемы планшетов. Это же не сверхпопулярные смартфоны. Можно заниматься ими спустя рукава. Из-за этого первые в целом неплохие впечатления улетучиваются, и желание покупать в дальнейшем новые модели на Андроиде полностью пропадает.

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Именно поэтому, если вы стеснены в средствах, а необходимость в планшете у вас все-таки есть, то я советую посмотреть на рынок б/у Айпадов. Планшеты мало кто эксплуатирует на износ, поэтому найти модель в хорошем состоянии можно очень легко. При этом вы получите отличное устройство, которое прослужит еще очень долго.