Если вам 25-35 лет, вы наверняка помните, как много лет назад у нас не было смартфонов и игровых консолей в современном понимании этого слова. Очень крутым считалось, если у вашего соседа была Денди, а у вас — Нинтендо. Тогда вы были просто царем положения и все хотели прийти к вам в гости, чтобы хоть немного поиграть в Данкин Конга или Питфала. Примерно тогда же были жутко дорогие компьютеры, которые по производительности едва дотягивали до самых дешевых современных смартфонов. Но игры, которые были на них, мы помним до сих пор. Про лучшие примеры портирования таких игр я и хочу поговорить в этой статье.

Как скачать старые игры для Android

Как водится, игры для Android можно устанавливать или из Google Play, или из сторонних источников. В том числе через APK. Мы даже рассказывали, как это делать. Чтобы никого не напрягать сложными поисками, я приведу примеры того, что можно найти в Google Play, и даже дам ссылки. Поэтому растворите себе в стаканчике Yupi, запустите Кузю через YouTube и ставьте на скачивание следующие игры.

RollerCoaster Tycoon для Android

Возможно, Atari полностью отказалась от франшизы RollerCoaster Tycoon, но это не значит, что нам не будет интересно вспомнить одну из игр этой серии.

На самом деле, RollerCoaster Tycoon Classic по-прежнему считается лучшей из игр в своем жанре. Скорее всего, это из-за того, что после нее разработчики начали что-то придумывать, но так и не смогли улучшить игру, в которой было все самое нужное. Многие просто выпустили что-то очень сложное и совершенно неиграбельное.

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Конечно, графика того RollerCoaster Tycoon далека от совершенства, как большинство россиян от своего офиса во время пандемии, но во время игры ты об этом забывал. Ты просто погружался в мир строительства, вложений, развлечений и финансового краха в случае ошибки. Теперь игра портирована на Android и все ностальгирующие граждане могут ее попробовать. Тем более, что у нее не такие заоблачные требования, чтобы переживать, что смартфон ее не потянет.

Скачать RollerCoaster Tycoon Classic

ГТА Сан Андреас для телефона

Тут долго размазывать по тарелке не стоит. Даже те, кто не играл в GTA, знают, что это такое. Я застал все игры, начиная с самой первой, где вид был только сверху, но уже был танк. Правда, четвертая серия прошла мимо меня, но наш Александр Богданов всегда с теплотой и нежностью вспоминает игры типа Grand Theft Auto: San Andreas.

Это была моя любимая игра, которую проходил несколько раз. Через пару лет вышел мультиплеер SAMP и тут уже вообще от компьютера не оторваться было. Сервера были преимущественно частные, работали на пожертвования от игроков. С последующими версиями ГТА у меня такого уже не было. — Александр Богданов, автор AndroidInsider.ru

Именно эту игру уже относительно давно портировали на Android. В нее будет интересно поиграть не только ради ностальгии, но и просто так, для удовольствия. Многим даже сейчас она понравится, если не относиться к ней очень серьезно и не требовать современного уровня графики и физики.

Скачать Grand Theft Auto: San Andreas

Final Fantasy для Android

Тут признаюсь честно, немного пропустил. Final Fantasy никогда не была моей любимой игрой. Но я ее пробовал и в целом она не вызывала у меня отторжения. При этом многие мои друзья играли в нее просто взахлеб.

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В основном это тактическая игра с несколькими элементами RPG. Это похоже на игру в шахматы, где вы перемещаете своих героев в определенных направлениях и используете специальные способности. Эти способности у каждого персонажа разные и зависят от их класса и расы. То есть, в лучших традициях жанра вам придется учитывать много факторов, включая силу и скилы каждого персонажа.

Скачать Final Fantasy для Android

Carmageddon для Android

Вот эта игра была настоящим хитом, который вышел в трех частях. За оригиналом последовали продолжения в лице Carmageddon II: Carpocalypse Now и Carmageddon: Reincarnation.

Я заигрывался именно во вторую часть. В игре было несколько приемов, которые позволяли вынести любого соперника. Надо было разогнаться ему ”в лоб” и врезаться не всей машиной, а только половиной. Если это была машина сравнимого класса, она почти всегда разваливалась после такого на две части. И оставалась лежать в луже масла. Если гоняться за соперниками не хотелось, можно было просто проехать несколько кругов по заданному городскому маршруту и миссия была пройдена.

Конечно, она была немного жестокой, но ничего, все мы выросли нормальными людьми. Хотя, я бы не хотел, чтобы мой ребенок в нее играл, несмотря на всю ее мультяшность. Для фанатов этой игры, ее сейчас можно скачать на Android.

Скачать Carmageddon для Android

Sonic для Andoid

Если приведенных игр вам мало, ловите еще одну знаменитую игру. Правда, она берет свои истоки почти до всего, что было перечислено выше.

Sonic The Hedgehog 2 Classic был выпущен как часть программы SEGA Forever. Программа заключается в том, что Sega публикует свои классические игры на Android. Минусом игры будет огромное количество рекламы в игре. Ее можно отключить за деньги, но сначала попробуйте саму игру. Возможно, ваша волна ностальгии пройдет через пару часов и вы просто удалите игру со своего устройства.

Если вы не захотите этого делать, сможете заплатить пару долларов, если реклама будет вам мешать, и продолжать наслаждаться приключениями знаменитого персонажа, который в последнее время переживает вторую молодость, как герой кино и тематических игр.

Скачать Sonic The Hedgehog 2 Classic

Старые игры для телефона

Иногда бывает очень интересно немного вспомнить то, что было с вами много лет назад. Чем вы увлекались, как проводили время, какую музыку предпочитали и в какую одноклассницу были тайно влюблены. Все это вытягивается какими-то деталями. Достаточно вспомнить какой-то вкус, эмоцию или впечатление и вытянется остальное.

Жить прошлым плохо, но вспомнить его, как пересмотреть фотографии, очень приятно. Если хватает фантазии, то можно почти реально пережить те эмоции. Возможно, подкинул вам еще один повод сделать это.