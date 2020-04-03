Игровой потенциал iPhone всегда был выше, чем у смартфонов на Android. Несмотря на то что в их ряду уже давно имеются геймерские модели с жидкостным, а иногда и вентиляторным охлаждением, специальными режимами разгона производительности и 12-16 ГБ оперативки, им всё равно не хватало оптимизации. В результате даже самые мощные и технически продвинутые аппараты на Android банально не поддерживали режим 60 FPS в Fortnite, тогда как у iPhone, даже не самых новых, с этим проблем не было. Но, тем не менее, если перед вами стоит вопрос, какой смартфон купить для игр, выбирайте Android, не прогадаете.

Начать, думаю, следует с констатации одного простого факта, который состоит в том, что ни в Google Play, ни в App Store нормальных игр уже давно не появляется. Последним значимым релизом для обеих платформ был разве что Fortnite, ставший скорее исключением, пусть и довольно приятным. Однако, если вам хочется погонять во что-нибудь действительно стоящее, вам прямая дорога на стриминговые площадки. Правда, у пользователей iOS и Android к ним открыт совершенно неравный доступ.

Названы лучшие мобильные игры и приложения уходящего десятилетия

По сути, владельцам iPhone доступна только одна такая платформа, которую запустила сама Apple. Это, конечно же, Apple Arcade. Несмотря на то что туда действительно порой перепадают довольно интересные игры, способные увлечь вас не на один час, на самом деле таковых там не очень много. А вот у пользователей Android вариантов куда больше – от GeForce Now и Microsoft xCloud до Google Stadia, не говоря уже про всякие GalaxyLink от Samsung и прочие местечковые платформы, предлагающие стриминг со своего компьютера.

Стриминговые сервисы для игр

Как ни странно, но Apple не пропускает в App Store потоковые игровые сервисы NVIDIA, Microsoft и других компаний, опасаясь с их стороны мощного оттока аудитории. Ведь если они придут на iOS, многие пользователи с большой долей вероятности уйдут с Apple Arcade к конкурентам. Всё-таки в Apple Arcade сейчас преобладают именно аркадные игры, а в том же GeForce Now от NVIDIA доступны игры консольного уровня, которые с лёгкостью запускаются на смартфоне, требуя лишь стабильное интернет-соединение и совместимый геймпад.

Лучшие смартфоны для игры в Fortnite в 2020 году

Без малого это действительно так. Поэтому, когда руководству NVIDIA задали вопрос о том, когда GeForce Now появится в App Store, представитель компании с вызовом и явной обидой ответил: «Спросите у Apple!». При этом в Купертино как-либо комментировать отказы в публикации сторонних стриминговых площадок у себя в каталоге отказываются, ссылаясь то на одни, то на другие ограничения. Как следствие, получить доступ к потоковому геймингу сейчас можно только на Android, потому что Google, хоть и имеет собственный сервис Google Stadia, ведёт себя более дипломатично и никаких ограничений для конкурентов не чинит, препятствуя их доступу в Google Play.

Как запускать игры для PS на Android

Ещё одно преимущество потоковых платформ состоит в том, что благодаря им необходимость покупать флагманские смартфоны на Android, чтобы поиграть в топовые игры, теряется чуть более чем на 100%. Ведь для того чтобы запустить какой-нибудь свежак для консолей, доступный в GeForce Now, будет достаточно производительности далеко не самого нового и не самого мощного устройства.

Требования GeForce Now

ОС: Android 5.0 и новее

Память: 2 ГБ ОЗУ и более

Интернет: Wi-Fi 2,4/5 ГГц

Требования по вычислительной мощности смартфона и объёму встроенной памяти отсутствуют. То есть вы можете установить GeForce Now и гонять в лучшие консольные тайтлы без ограничений. Главное – подключиться к стабильной Wi-Fi-сети и гонять, сколько душе будет угодно, потому что игра запускается на мощных серверах, а вам передаётся только изображение. А быстрый интернет нужен для того, чтобы игра мгновенно реагировала на ваши действия, создавая ощущение, будто она запущена прямо на смартфоне.

Google позволила запускать игры на Android ещё до полной загрузки

Да, я понимаю, что пользоваться стриминговыми сервисами будут не все, учитывая их цену и доступность, ведь те, которые официально работают в России – например, GeForce Now, — стоят довольно недёшево, а остальные – Google Stadia и Microsoft xCloud – у нас недоступны в принципе. Однако здесь важно понимать, что если мы говорим о реально крутых играх вроде Grid или RDR2, то возможность запускать их есть только на Android. Но если вы ограничиваете себя только раннерами или бестолковыми платформерами, то, понятное дело, вам сгодится даже Symbian.