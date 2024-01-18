Рувики — новая российская интернет-энциклопедия. Как работает аналог Википедии на смартфоне

В последнее время появляется все больше слухов о том, что Википедию могут заблокировать в России. Сложно представить повседневную жизнь без интернет-энциклопедии, в которой зачастую есть ответы на любые вопросы, но переживать не стоит, так как у нее есть масса аналогов. Правда, не во всех информация достоверна и, что немаловажно, актуальна, но есть и исключения. Одна из них — Рувики: российская интернет-энциклопедия видится наиболее достойной заменой Википедии. Ее долгое время тестировали, а теперь она доступна для всех пользователей. Более того, Рувики удобна и для использования на смартфоне.

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Рувики — российская интернет-энциклопедия, которая уже сейчас позиционируется как замена Википедии. В ней есть статьи двух форматов: выверенные, которыми занимается редакция ресурса, и рецензированные — за них отвечают сторонние эксперты, в частности, научные сотрудники. Так что, в теории, достоверность материалов не должна вызывать вопросов.

Рувики — официальный сайт

Внешне Рувики очень похожа на Википедию и в чем-то выглядит даже симпатичнее. При входе на главную страницу вас ждут записи о последних актуальных событиях в мире. Чуть ниже отображается раздел «В этот день», в котором отражено все, что произошло сегодня в разные годы. Просто нажмите на выделенную синим цветом фразу и вас сразу же перекинет на страницу с этим фактом.

Кроме того, есть раздел «Знаете ли вы?» с набором различных фактов, о которых вы точно не слышали. В общем, прямо с первой же страницы новая интернет-энциклопедия дает массу полезной информации, которую можно взять на вооружение и при случае воспользоваться. Знания элементарно могут пригодиться в головоломках или квизах.

При входе в любую карточку она быстро прогружается и отображается в свернутом виде, что экономит время, позволяя не скроллить страницу до бесконечности. Например, биографии личностей на Рувики описаны достаточно емко: так, страница боксера Кевина Джонсона содержит не только информацию о его жизни, но и весовую категорию, стойку, позицию в рейтинге и даты первого и последнего боя. Кстати, если щелкните кнопку меню и перейдете в Настройки Рувики, можете сменить размер шрифта или активировать раскрытие всех разделов.

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Российский аналог Википедии

Естественно, что по насыщению базы знаний Рувики уступает Википедии. Например, при поиске Google Pixel 8 отображается результат поиска, но посмотреть его почему-то нельзя. При этом, если перейти на страницу Google Pixel, то информация о смартфонах все же есть. Правда, не самая свежая: российская замена Википедии в курсе только о Pixel 7, который вышел в 2022 году. Соответственно, ни о «восьмерке», ни о новом планшете или складном смартфоне информации нет.

При этом некоторые посты могут содержать ошибки, но вы их можете исправить самостоятельно. Для этого надо нажать «Изменить», зарегистрироваться или воспользоваться редактированием без входа в систему. После этого сможете внести правки, актуализировать информацию или исправить ошибку в Рувики.

Кстати, если вы пролистали главную страницу Рувики до конца, то наверняка обратили внимание, что новая интернет-энциклопедия доступна на разных языках народов России! Например, на башкирском, чувашском, татарском, марийском и других. Но это, видимо, функция на будущее: пока при нажатии на любой из них выскакивает ошибка 404. Но в целом, идея прекрасная.

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Чем заменить Википедию в России

Пока у Рувики нет приложения для Андроид и iOS, но это и не нужно. Сомневаюсь, что есть пользователи, которые в смартфоне используют утилиту Википедии — для поиска информации большинство сразу переходит в браузер. Тем более, что Рувики оптимизирована для смартфонов, поэтому смысла в этом я не вижу.

Касаемо базы знаний Рувики уступает Википедии — 1 959 839 статей против свыше 62,3 млн, но русскоязычных — всего 1 958 576. Учитывая то, что она появилась не так давно и заполняется энтузиастами, это серьезный скачок. К тому же, онлайн-энциклопедия только-только вышла из стадии бета-тестирования и на 2024 год у нее запланировано множество нововведений. Обещают, что в Рувики появятся видео, подкасты, краткий пересказ, персонализированная лента и подборки по интересам!

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У меня Рувики оставила в целом приятное впечатление: ресурс полезный и удобный, даже несмотря на то, что только стал доступен для обычных пользователей. Тем не менее, некоторые факты лучше проверять и не доверять на все 100, особенно, если используете информацию для важных целей вроде написания статей.