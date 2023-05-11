Теперь вы знаете, как выглядит самый мерзкий смартфон. Pixel Fold еще хуже, чем кажется

10 мая компания Google провела традиционную конференцию, на которой продемонстрировала свои достижения за прошедший год, а также показала несколько новых устройств. В их числе — первый складной смартфон американской корпорации Pixel Fold. Такие девайсы уже не являются инновационными, оттого удивительно, что Google не просто показала заурядную раскладушку, а сделала ее едва ли не худшей в классе подобного рода устройств. Разберемся, чем же так плох складной Pixel Fold и какие у него есть альтернативы.

Как смартфон лежит в руке

Складные модели представляют из себя нечто среднее между смартфоном и небольшим планшетом, к чему мы уже привыкли. В сложенном виде девайс должен комфортно лежать в руке и легко помещаться в карман, а в разложенном состоянии все мы хотим видеть большой экран для работы и просмотра контента. Удивительно, но Google умудрилась сделать свой складной смартфон плохим во всех отношениях.

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Внешне может показаться, что Pixel Fold — компактный смартфон. И это действительно так, если брать в расчет только высоту корпуса в сложенном виде. Но на эргономику данный показатель влияет значительно меньше, чем ширина устройства. Ведь именно оттого, насколько широким или узким является телефон, зависит удобство хвата.

Поскольку в сложенном виде смартфоны с гибким экраном — настоящие толстяки, и Pixel Fold со своими 12,1 мм не является исключением, производители пытаются сделать их как можно уже. Но эту цель явно не преследовала компания Google. Иначе чем объяснить, что ширина Pixel Fold в сложенном виде составляет 79,5 мм? Для сравнения вот вам показатели других складных смартфонов, вышедших за последнее время:

Galaxy Z Fold4 — 67,1 мм;

Xiaomi MIX Fold 2 — 73,9 мм;

vivo X Fold 2 — 73,4 мм;

TECNO Phantom V Fold — 72 мм;

HUAWEI Mate X3 — 72,4 мм;

OPPO Find N2 — 72,6 мм.

Объяснение такой ширине Pixel Fold я нахожу только в «пятюне» генерального директора Google Пичаи Сундара. Вот уж кому 79,5 мм — не помеха. Но для большинства людей с кистями рук среднего и малого размера смартфон Pixel Fold станет крайне неудобным даже в сложенном виде.

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Экран смартфона Pixel Fold

Как и большинство представителей категории складных устройств, телефон Pixel Fold оснащен двумя экранами: внешним и внутренним. В этом смысле девайс Google не становится откровением, если не считать таковым рамки. Нет, простите, рамищи!

Большие отступы сверху и снизу можно объяснить желанием Google сделать свой смартфон таким, чтобы в разложенном виде пользователю не приходилось переворачивать его для перевода в альбомную ориентацию. Это у подопечных Пичаи Сундара получилось. Также им удалось сделать экран без вырезов, разместив фронтальную камеру в верхней рамке. Вот только ради этого пришлось пожертвовать эстетичностью смартфона и полезной площадью панели. Стоило ли оно того? По-моему, нет.

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Характеристики Pixel Fold

Спорный дизайн и непродуманную эргономику Pixel Fold могли бы отодвинуть на второй план его характеристики, но и в этом отношении Google сделала посредственный смартфон. Используемый здесь процессор Tensor G2 обеспечивает производительность на уровне Snapdragon 888 двухлетней давности, хотя Galaxy Z Fold4 работает на куда более современном Snapdragon 8+ Gen 1, а vivo X Fold 2 и вовсе на Snapdragon 8 Gen 2.

Может, камеры Google положат конкурентов на лопатки? По конфигурации 48 + 10 + 10 Мп такого не скажешь, ведь даже Pixel 7 Pro с более продвинутыми сенсорами в рейтинге DxOMark занимает только 6-е место. Чем же тогда Google собралась нас удивить? Неужели большим аккумулятором, раз уж смартфон получился таким широким? Снова мимо! Под капотом TECNO Phantom V Fold прячется аккумулятор на 5000 мАч, в то время как Pixel Fold предлагает всего 4800 мАч.

Стоит ли говорить, что скорость зарядки смартфона тоже никого не удивит? 30 Вт Pixel Fold — это смех сквозь слезы на фоне 120-ваттного адаптера vivo X Fold 2. Остается последняя надежда на адекватную стоимость складного смартфона…

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Цена Pixel Fold

На родине Google в США купить Pixel Fold в стартовой версии 12/256 Гб получится за $1799 (~ 138 000 ₽) учета налогов, которые не входят в стоимость. Вариант на 12/512 Гб обойдется в $1919 (~ 147 000 ₽). Добравшись окольными путями до России, где смартфон официально продаваться не будет, новинка обойдется минимум в 170-180 тысяч рублей. В то же время в нашей рознице все конкуренты Pixel Fold стоят заметно меньше:

Появление нового игрока на рынке смартфонов с гибким экраном — это хорошо. Но то, как Google попыталась стать в один ряд с Samsung, HUAWEI, Xiaomi и даже TECNO, вызывает, мягко говоря, противоречивые чувства. А сам смартфон Pixel Fold кажется таким никудышным, что о нем хочется поскорее забыть и двигаться дальше, раз и навсегда забыв о неудаче крупного и далеко не самого плохого бренда.