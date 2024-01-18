Samsung Galaxy S24 вышли официально. Они будут продаваться в России, но очень дорого

После нескольких месяцев слухов новые телефоны Samsung наконец-то появились. Серия Galaxy S24 призвана сделать три отличных прошлогодних модели еще лучше. Первые впечатления оказались довольно скомканными, но робкая надежда на то, что с этими телефонами все будет хорошо, все же есть, и об этом мы сейчас будем говорить. Ведь если вам нужны мощные смартфоны с огромными экранами и впечатляющими камерами, вы просто не сможете превзойти трио Galaxy S24. Конечно, обновление, о котором Samsung собирается говорить больше всего, — это Galaxy AI. Но это тема для большой отдельной статьи.

Что нового в Samsung Galaxy S24

Galaxy S24 Ultra, возможно, не является большим скачком по сравнению со своим предшественником, но благодаря изысканному дизайну и отличной производительности Samsung надеется на хорошие продажи новинки.

В преддверии вчерашнего анонса мы часто видели в утечках информацию о том, что рамки у всех трех моделей очень сильно уменьшатся. В Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus это привело к увеличению экрана, но общий физический размер остался прежним. Таким образом, речь идет о 6,2- и 6,7-дюймовых дисплеях. Galaxy S24 Plus также получил обновление до разрешения QHD+, в то время, как обычный Galaxy S24 остался с разрешением FHD+. Оба дисплея имеют адаптивную частоту обновления 120 Гц.

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Характеристики новых Samsung

Galaxy S24 Ultra оснащен 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+ и адаптивной частотой обновления 120 Гц. качество всех трех экранов надо оценить лично, чем мы обязательно займемся. Пока мы можем говорить только о характеристиках на бумаге, и тут все хорошо.

Другие внутренние компоненты включают Snapdragon 8 Gen 3 для рынка США и Exynos 2400 для Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus в других странах. Однако Galaxy S24 Ultra является исключением, и он получит Snapdragon 8 Gen 3 во всем мире. Samsung утверждает, что это связано исключительно с цепочкой поставок. Представители компании уверяют, что разница в процессорах никак не повлияет на впечатления от использования смартфона. Будь то Exynos или Snapdragon, они должны быть одинаковыми, особенно когда речь идет о функциях искусственного интеллекта.

Хотелось бы в это поверить, но не верится. В конце концов, если все так хорошо, почему тогда в топовой версии нет процессора производства Samsung? Это уже говорит о том, что у «Снепа» есть определенные преимущества в производительности.

На что способен самый дешевый смартфон Samsung 2024 года.

Galaxy S24 получит 8 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 128 или 256 ГБ, а также аккумулятор емкостью 4 000 мАч. В то время, как Galaxy S24 Plus получит 12 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 256 или 512 ГБ, а также довольно большую батарею емкостью 4 900 мАч. Оба телефона также оснащены основной камерой с разрешением 50 Мп, телемодулем с разрешением 10 Мп и 3-кратным увеличением, а также сверхшириком с разрешением 12 Мп. Фронталка так же получила разрешение 12 Мп.

В Galaxy S24 Ultra вы получите 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256, 512 или 1 ТБ на выбор. Питаться все это будет от аккумулятора емкостью 5 000 мАч, который мы видели на телефонах Galaxy S Ultra в течение последних нескольких лет.

И Galaxy S24 Ultra, и S24 Plus поддерживают зарядку мощностью 45 Вт, хотя зарядное устройство в комплект не входит. Samsung утверждает, что зарядка от 0 до 65 % происходит примерно за 30 минут. В обычном Galaxy S24 мощность зарядки составляет 25 Вт, что позволяет достичь за это же время лишь 50%.

Что касается операционной системы, то все смартфоны серии из коробки будут работать под управлением Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1. А интереснее всего то, что нам пообещали сразу 7 лет обновлений ПО.

Так компания стала вторым производителем устройств на Android после Google, который замахнулся на такие цифры. Это означает, что последнее обновление операционной системы они получат в 2030 году.

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Как бы некоторые не утверждали, что Samsung скопировала Apple, добавив в этом году титановый корпус в модель Ultra, это, скорее всего, не совсем так. Важно помнить, что эти телефоны разрабатывались не менее года назад и просто так поменять материал просто нельзя. Это, скорее всего, просто совпадение. Сам по себе титан отлично смотрится и приятно лежит в руке.

Плюс это круто звучит, а значит он является отличным материалом для премиального устройства. А еще титан легкий и за счет его применения получилось сделать корпус такого большого смартфона более легким, чем если бы он был из нержавеющей стали.

Как снимает Samsung Galaxy S24

Вы наверняка слышали, что Samsung отказывается от объектива с 10-кратным оптическим зумом в Galaxy S24 Ultra. Технически это действительно так, но 10-кратный зум не исчезнет. Вместо этого Samsung решила усовершенствовать второй телеобъектив, превратив его в 50-мегапиксельный объектив 5x. Увеличение происходит без потери качества, а пользователь может выбирать между увеличением 0,6х, 1х, 2х, 3х, 5х, 10х.

Конечно, Space Zoom по-прежнему доступен в серии Galaxy S24. Это сочетание оптического и мощного цифрового зума. Максимальное увеличение в модели Ultra достигает 100x, а в моделях S24 и S24 Plus — 30х.

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Samsung также добавила некоторые функции искусственного интеллекта в камеру для обработки снимков. Galaxy AI будет рекомендовать некоторые изменения, которые вы можете внести в свои фотографии. Он также будет использовать генеративный искусственный интеллект для удаления объектов, перемещения людей на фото и многого другого. Хорошая новость заключается в том, что на любой фотографии, отредактированной с помощью Galaxy AI, в углу будет небольшой водяной знак, показывающий, что она была сделана с помощью искусственного интеллекта.

Сколько стоит Galaxy S24

Предварительные заказы на новую серию Galaxy S24 открыты уже сейчас. На этот раз, несмотря на уход бренда, они даже будут продаваться в России одним из сотовых операторов. Модели Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Plus будут выпускаться в черном, сером, желтом и фиолетовом цветах. Стоить они будут от 89 990 и от 111 990 рублей соответственно.

Galaxy S24 Ultra так же выпускается в четырех цветах — черный титан, серый титан, фиолетовый титан и желтый титан. Стоит он от 146 990 рублей в обычной версии и до 189.990 рублей — в топовой.

Уникальные функции, которые есть только на смартфонах Samsung.

Как уже упоминалось, только Galaxy S24 оснащается 128 ГБ, в то время как два других устройства получат минимум 256 ГБ. Наличие 128 ГБ в линейке — это как-то несерьезно, но очень приятно видеть, что все больше компаний предпочитают продлевать срок службы своих телефонов. Сейчас смартфоны становятся все более мощными и способны выдержать испытание временем. В наши дни телефон пятилетней давности все еще может работать и выполнять основные функции. Эти телефоны становятся все лучше и лучше, и единственное, чего не хватает, — это надлежащей поддержки программного обеспечения.