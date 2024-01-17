Какой процессор нужен для игр на Android в 2024 году

Несмотря на то, что подавляющим большинством людей смартфон используется в качестве устройства для связи, многие из нас не прочь на нем поиграть. Да и тех, для кого мобильный гейминг находится в приоритете, тоже немало. Если вы ищете игровой смартфон, то в первую очередь должны обратить внимание на чипсет, ведь именно от него зависит производительность устройства. Какой процессор на Андроид лучше — в этом сегодня и разберемся.

Какой процессор тянет игры

Понятие игрового процессора для телефона является условным, поскольку более-менее все чипы тянут игры. Другое дело — как. Слабое железо не в состоянии обеспечить плавный гейминг, а потому для комфортной игры нужен мощный процессор на Андроид, что кажется вполне очевидным.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Рассматривая смартфоны на разных процессорах, обращайте внимание на результаты чипов в бенчмарках. Самый показательный из них — AnTuTu. В первую очередь смотрите на результаты GPU — ускорителя, отвечающего за обработку графики. Также будет полезен Wild Life Stress Test в бенчмарке 3D Mark, позволяющий не только оценить максимальную производительность GPU, но и понять, как сильно она падает под нагрузками. Постарайтесь найти в интернете результаты тестов уже вышедших устройств и на их основе выбирайте процессор для телефона.

Итак, главными характеристиками игрового процессора на Андроид являются производительность и стабильность. Он не должен терять свою мощность более чем на 30% в ходе тестирования. Иначе толку от его производительности будет мало, и куда логичнее искать более слабый, но в то же время стабильный чип.

Хороший процессор Helio G99

Если вы ищете недорогой телефон для игр, обратите внимание на процессор Helio G99. Этот чип появился еще в 2022 году, но он до сих пор остается востребованным за счет довольно высокой производительности с результатом более 400 тысяч баллов в AnTuTu, стрессоустойчивости и энергоэффективности. Смартфоны на Helio G99 стоят от 10 до 25 тысяч рублей и спокойно демонстрируют 100 fps в нетребовательных шутерах вроде Standoff 2, а в более сочной Call of Duty Mobile на максималках выдают стабильные 35-45 fps.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Одним из лучших смартфонов на Helio G99 является TECNO Pova 5. Менее чем за 15 тысяч рублей он предлагает большой IPS-экран с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядкой.

Купить TECNO Pova 5

Совсем недавно вышел смартфон POCO M6 Pro, и в его основе лежит Helio G99-Ultra — разогнанная версия и без того классного чипа. В отличие от предшественника, он набирает в AnTuTu уже более 450 тысяч баллов, обгоняя даже устройства на Snapdragon 695. На старте продаж купить POCO M6 Pro можно всего за 15 тысяч, и это — отличный прайс с учетом 64-мегапиксельной камеры с OIS, безрамочного AMOLED-экрана, 256 ГБ памяти в базе и 67-ваттной зарядки в комплекте.

Купить POCO M6 Pro

Для игр хороши все смартфоны на Helio G99, но только в том случае, если стоят они максимум 20 тысяч рублей. В ценовом диапазоне 20K+ можно подыскать более мощные решения.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Dimensity 8300 — оптимальный процессор для игр на телефоне

Настоящим открытием 2024 года стал Dimensity 8300 — возможно, лучший процессор для телефона с точки зрения производительности, стабильности и себестоимости. Хотя чип позиционируют как среднебюджетное решение, Dimensity 8300 в AnTuTu набирает почти 1 500 000 миллиона баллов. Именно столько получил POCO X6 Pro, чья цена на старте продаж составляет 25-30 тысяч рублей. Ничего более мощного за эти деньги сегодня просто нет.

Купить POCO X6 Pro

Если следующие смартфоны на Dimensity 8300 будут стоить 25-35 тысяч рублей, то их смело можно будет называть убийцами флагманов и лучшими геймерскими устройствами. Ведь POCO X6 Pro спокойно тянет тяжелую Genshin Impact в 60 fps на максималках, а другие игры грызет как орешки.

Игровые процессоры для недорогих телефонов

Dimensity 8300, а также его модификация с приставкой «Ultra», — редкие чипы, которые пока применяются в очень малом количестве устройств. Поэтому есть смысл обратить внимание на другие хорошие процессоры для телефона, способные тянуть большинство игр на максималках, но при этом не бьют по кошельку.

Это современные процессоры среднего уровня, устройства на базе которых стоят от 20 до 40 тысяч рублей. Они без труда тянут все игры на Android, но при этом зачастую требуют идти на компромиссы между настройками графики и плавностью. Поэтому желающим получить игровой процессор для телефона без лишних оговорок нужно присмотреться к самым мощным решениям на рынке.

Худшие процессоры Snapdragon, которые угробят ваш смартфон

Самые мощные процессоры на телефоне в 2024 году

Самый мощный процессор для телефона в 2024 году, если верить результатам теста AnTuTu, — Dimensity 9300. Но он является редким и не очень стабильным. Поэтому лучшим процессором для игр на телефоне правильнее назвать Snapdragon 8 Gen 3 — передовой чип, который используется в большинстве флагманов 2024 года. Также стоит обратить внимание на другие современные SoC, которые немного уступают двум текущим лидерам, но в то же время прекрасно справляются с любой игрой на максималках со стабильным фреймрейтом.

Обратите внимание, что это — рейтинг процессоров 2024 года исключительно по уровню производительности. В данном случае не учитывается стабильность чипсетов под нагрузками. Поэтому перед выбором смартфона для игр обязательно изучите троттлинг-тесты, представленные в обзорах тех или иных моделей.