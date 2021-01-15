Samsung готова отказаться от комплектной зарядки во всех смартфонах. К чему это приведет

И вновь стоит вернуться к теме комплектной зарядки, которая вызывает так много споров в последнее время. Покупка смартфона без адаптера питания для многих стала просто пунктиком. Пока отказ от комплектного блока питания является скорее исключением, но очень скоро может стать правилом. После выхода Samsung Galaxy S21, который лишился положенного ему адаптера, компания может перенести такое видение комплекта смартфона и на другие устройства. Это касается средней линейки и даже бюджетных устройств. При этом процесс перехода может произойти очень быстро. Для ценителей большого комплекта такое поведение южнокорейцев может иметь куда более серьезные последствия, чем может показаться на первый взгляд.

Зарядка Samsung Galaxy S21

Наверняка вы уже знаете, что серия Samsung Galaxy S21 идет по стопам линейки Apple iPhone 12. Смартфоны, которые когда-то были эталоном щедрости комплекта поставки, теперь продаются даже без блока питания. В комплекте есть только кабель для подключения USB-С на USB-С. Сейчас стало известно, что это может даже привести к тому, что компания в конечном итоге прекратит поставлять зарядные устройства для любых своих смартфонов.

Согласно отчету Android Authority, южнокорейский технологический гигант может постепенно отказаться от поставки комплектных зарядных устройств и наушников со своими смартфонами. А там и до планшетов недалеко. Как и Apple, Samsung также назвала проблемы окружающей среды основной причиной удаления этих аксессуаров из розничной коробки.

Будет ли зарядка в новых Samsung

Выводы о том, что компания готова к радикальным шагам, можно сделать на основании того, что она опубликовала набор часто задаваемых вопросов о своих новых флагманских телефонах и других товарах, которые они поставляют вместе с ними. И в них можно усмотреть желание компании минимизировать комплект поставки.

Компания заявила следующее:

Мы считаем, что постепенное удаление адаптеров питания для зарядных устройств и наушников, входящих в комплект наших устройств, может помочь решить проблемы избыточного потребления и снять любое давление, которое потребители могут испытывать в связи с постоянным получением ненужных аксессуаров для зарядных устройств с новыми телефонами.

Собственно и на презентации говорили о том, что покупая новый смартфон, большинство пользователей оставляет зарядку в коробке. Чтобы этого не было, им предлагается купить адаптер питания отдельно в том случае, если он нужен.

Чтобы вопросов было ещё меньше, Samsung также добавила, что впервые представила порты для зарядки USB Type-C еще в 2017 году. Это означает, что покупатели смартфонов серии Galaxy S21 могут использовать большое количество старых совместимых зарядных устройств.

Стоит отметить, что компания прямо не заявила, что полностью удалит блок питания из комплекта всех смартфонов, но учитывая такие заявления и настроения рынка, вероятность этого очень высока. Лично я почти не сомневаюсь, что в ближайшие пару лет, а может быть и раньше, компания откажется от зарядок не только в серии Galaxy S и Galaxy Note (если она будет), но и в других своих смартфонах.

Будут ли производители класть зарядку в комплект смартфона

Если такое произойдет, то это станет настоящим сигналом для рынка. Остальные производители тоже, скорее всего, выберут этот путь. Первой из них предсказуемо будет Xiaomi, которая уже отказалась от адаптера питания в комплекте Mi 11. Хотя сделала она это очень нерешительно.

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Если сначала отказ от зарядок вызывал сильные негативные реакции, то теперь при общении с другими любителями смартфонов и при изучении поднимаемых в нашем Telegram-чате тем я вижу, что настроения в целом смягчились. Высказывания стали менее критичными и даже появилось некоторое принятие что ли.

Почему в комплекте со смартфоном нет зарядки

Я не могу разделить всеобщей паники по этому поводу. Особенно в отношении флагманских устройств, которые и так стоят очень дорого. Я больше, чем уверен, что покупая смартфон за 75 000 рублей, доплатить еще 2 000 рублей не так проблематично. Тем более, что никто не предлагает покупать гаджет и полгода ждать зарядку, не имея возможности пользоваться покупкой. Адаптеры питания продаются везде и на любой вкус. Есть оригинальные, которые после таких непопулярных мер начинают стоит дешевле, есть аналоги, а есть третий выход.

На какие телефоны похож Samsung Galaxy S21. Необычное сравнение

Многие вообще пользуются только беспроводной зарядкой, которая уже стоит дома (а то и не одна). Получается, никакой проблемы докупить адаптер, если он нужен, нет, а если не нужен, то пользоваться тем, что есть дома. Тем более, что ломаться там нечему, и в отличии от кабелей служат они годами.

То же самое можно сказать про наушники. То, что входит в комплект, стоит максимум тысячу рублей, если отталкиваться от качества звука. Сейчас у большинства есть любимые наушники, которыми они пользуются. И их тоже не проблема начать использовать с новым смартфоном.

В конце концов считайте, что производитель просто сделал смартфон чуть дешевле за счет отказа от большого комплекта и предложил вам выбор: сэкономить и пользоваться своими аксессуарами или прибавить к цене 3 000 — 4 000 рублей и получить все, что было раньше.

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В этом году флагманы Samsung стоят дешевле, чем в прошлом, в том числе и за счет отказа от большого комплекта. Так давайте радоваться этому. А кому надо, просто доплатите еще немного и получите то, что хотели. А если при цене 75 000 рублей еще 2 000 рублей становятся слишком большой суммой, может просто не стоит покупать такой дорогой смартфон?