Samsung представила флагманские Galaxy S21. Какие они

В прошлом году, когда вышла серия Samsung Galaxy S20, мы были немного удивлены тем, как компания позиционировала свои устройства. При цене от 999 долларов было ясно, что Samsung закрепила серию S как линейку продуктов исключительно премиум-класса. Galaxy S20 Ultra и вовсе стартовал от 1 399 долларов, что делало его практически недоступным для покупки. Даже те, кто готов был подкопить на флагман, просто махнули рукой при таком ценнике. В 2019 году цены на линейку были более гуманными и сейчас, судя по всему, компания поняла, что немного перегнула палку и, одумавшись, решила вернуть нормальные ценники на обновленные и переосмысленные флагманы, в которых хватает полезных функций и уникальных возможностей.

Новый Samsung Galaxy S21

Samsung уже научилась снижать цену младших моделей на Galaxy Note 20 и Galaxy S20 FE, которые имели пластиковый корпус. Так действительно получается немного сэкономить на производстве и сделать устройство более доступным. С другой стороны, если вы хотите стекло, то вас подтолкнут к покупке более дорогого S21 Plus или даже S21 Ultra.

Учитывая, что корпус это почти единственное отличие между обычной и ”плюсовой” версией, то многим будет приятно купить более дешевый смартфон. Особенно это актуально на фоне общего падения продаж устройств, вызванного финансовым кризисом и пандемией.

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Как выглядит Galaxy S21

Дизайн всей серии Samsung Galaxy S21 смелый. Они сохраняют округлый подход, который всегда был у серии S, в отличии от острых краев линейки Samsung Galaxy Note, но в этом году Samsung решила сделать выступ камеры не таким, как раньше. Теперь он даже может потянуть на фирменный стиль.

У нас в редакции возникли споры, но мне кажется, что это выглядит хорошо, особенно с учетом разнообразия цветовых решений. На Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus есть цвета с золотым акцентом. Может быть это кому-то покажется немного вычурным, но почему бы и нет?

Камера Galaxy S21

Основная камера состоит из трех модулей:

Сверширокий с разрешением 12 Мп

Основной с разрешением 12 Мп

Гибридный телевик с разрешением 64 Мп и 3х-кратным оптическим зумом

И основной модуль, и телеобъектив имеют оптическую стабилизацию изображения (OIS). А вот в сверхширокоугольной камере его не предусмотрено. Ей приходится довольствоваться только цифровой стабилизацией (EIS).

Фронтальная камера имеет разрешение 10 Мп с автофокусом Dual-Pixel. В целом все очень похоже на Galaxy S20, и именно поэтому компания сделала такой большой упор на S21 Ultra, преподнося его, как совершенно новое устройство.

Разрешение экрана Galaxy S21

Дисплей Samsung Galaxy S21 представляет собой 6,2-дюймовую панель FHD+ с разрешением 2400 x 1080, в то время, как Galaxy S21 Plus оснащен 6,7-дюймовой панелью FHD+ с тем же разрешением. То есть с точки зрения плотности пикселей младшая модель будет даже более предпочтительной.

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В любом случае заметно более низкое разрешение, чем у прошлогодних Galaxy S20 и Galaxy S20 Plus, каждый из которых имел панели QHD+. Это еще один пункт, по которому Samsung сэкономила, чтобы снизить общую стоимость смартфона. Кроме того, экраны с низким разрешением обычно способствуют увеличению времени автономной работы. В сочетании с возможностью автоматической смены частоты обновления с 48 до 120 Гц это позволит аккумулятору работать дольше.

Вы также могли заметить плоский дисплей на двух смартфонах. В то время, как флагманские телефоны Samsung серии S имели изогнутые края почти во всех случаях, начиная со времен Galaxy S8. Сейчас компания решила отказаться от этого и установить плоские панели на S21 и S21 Plus. Я не имею ничего против и, наоборот, поддерживаю такое решение. Как-то уже надоели эти скругления, которые так до сих пор непонятно, для чего нужны.

Какой процессор у Galaxy S21 в России и в США

Серия Samsung Galaxy S21 станет первой среди смартфонов в США с процессором Qualcomm Snapdragon 888, хотя глобальный вариант устройств получит собственные чипы Exynos 2100 от Samsung. Оперативной памяти в обеих моделях будет 8 ГБ, а встроенной — или 128 или 256 ГБ.

Аккумулятор и зарядка Galaxy S21

Аккумулятор Samsung Galaxy S21 будет иметь емкость 4000 мАч, а S21 Plus 4800 мАч. Оба устройства поддерживают быструю беспроводную зарядку 2.0 и USB PD 3.0 мощностью до 25 Вт.

А самым забавным стало то, как Samsung рассказывала о том, что заботится об окружающей среде, и что Земля — это наш общий дом. Даже показывали ролик с черепашками, намекая, что экология важнее адаптера питания в комплекте. Все бы ничего, если бы до этого компания не высмеивала Apple за то, что та под таким же предлогом отказалась от адаптеров питания в iPhone 12. Как-то это некрасиво что ли.

Samsung Galaxy S21 Ultra также оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888, но он получил больше памяти — 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ ПЗУ. Если и этого мало, то есть версия на 16/512 ГБ. Ни одно из новых устройств не поддерживает карту памяти, так что надо сразу думать, какой объем выбрать, чтобы не было мало.

S21 Ultra оснащен большим 6,8-дюймовым изогнутым дисплеем WQHD+ с разрешением 3200 x 1440 пикселей. Он также поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц, но для экономии батареи разрешение может быть снижено до 10 Гц. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, как и в прошлом году.

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Камера Samsung Galaxy S21 Ultra

Но, конечно же, самое большое различие между серией S21 и S21 Ultra — это система камер. В прошлом году Galaxy S20 Ultra представил основной датчик на 108 МП, 5-кратный оптический телеобъектив и 100-кратный зум. В этом году Samsung повышает ставки.

На задней панели S21 Ultra вы найдете четыре разные камеры, а также систему лазерной автофокусировки. Есть 12-мегапиксельная широкоугольная камера, 108-мегапиксельный основной модуль с оптической стабилизацией, 10-мегапиксельный трехкратный оптический телеобъектив с оптической стабилизацией изображения и 10-мегапиксельный оптический телеобъектив с 10-кратным увеличением — также с оптической стабилизацией изображения.

Добавление 3х-кратного оптического увеличения является отличной идеей и делает аппарат намного более универсальным в сравнении с прошлогодней версией. А что касается 100х-кратного зума, который в прошлом году был только для того, чтобы можно было им похвастаться, то теперь компания добавила к нему более продвинутую систему стабилизации. Надо попользоваться устройством некоторое время, чтобы понять, на что способна новая камера, но пока звучит все очень даже хорошо.

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Стилус S Pen для Galaxy S21 Ultra

Самое удивительное, что Samsung представляет поддержку S Pen для Galaxy S21 Ultra. Он будет выпускаться в двух вариантах и убираться в специальный отсек чехла. Пусть новый S Pen и похож на аналог из комплекта Note 20, но он не будет таким функциональным. А еще он будет работать только с Ultra-версией. Обычные S20 и S20 Plus не смогут его поддерживать.

Можно спорить, является ли это признаком того, что Samsung действительно убивает линейку Galaxy Note, но предоставление его основной функции в линейке Galaxy S действительно заставляет задуматься.

Несмотря на высокую цену S21 Ultra, S Pen придется докупать отдельно за 39,99 долларов. Силиконовый чехол с S Pen в комплекте стоит 69,99 долларов, а оригинальный чехол с откидной крышкой (и S Pen) — 89,99 долларов.

Какой Android у Samsung Galaxy S21

Все три новых устройства серии Galaxy S будут работать под управление One UI 3.1 на базе Android 11. На презентации не было уделено много внимания тому, что изменилось в операционной системе, поэтому обсудим это в отдельной статье. Пока приведу пример только одной новой функции.

Ею является режиссерский режим. Эта функция объединяет изображения со всех камер и выводит их на экран, чтобы вы могли переключаться между ними, создавая эффект многокамерности, применяемый в профессиональных видео.

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Сколько стоит и когда начнет продаваться Galaxy S21

Серия Samsung Galaxy S21 доступна для предварительного заказа начиная с 14 января. Устройства официально поступят в продажу в пятницу, 29 января. Цены на Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus и Samsung Galaxy S21 Ultra будут начинаться с 799,99 долларов США, 999,99 долларов США и $ 1 199 соответственно. В России цены будут стартовать от 74 990 рублей, 89 990 рублей и 99 990 рублей соответсвенно.

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