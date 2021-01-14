Samsung представила флагманские Galaxy S21. Какие они

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Артем Сутягин 0

В прошлом году, когда вышла серия Samsung Galaxy S20, мы были немного удивлены тем, как компания позиционировала свои устройства. При цене от 999 долларов было ясно, что Samsung закрепила серию S как линейку продуктов исключительно премиум-класса. Galaxy S20 Ultra и вовсе стартовал от 1 399 долларов, что делало его практически недоступным для покупки. Даже те, кто готов был подкопить на флагман, просто махнули рукой при таком ценнике. В 2019 году цены на линейку были более гуманными и сейчас, судя по всему, компания поняла, что немного перегнула палку и, одумавшись, решила вернуть нормальные ценники на обновленные и переосмысленные флагманы, в которых хватает полезных функций и уникальных возможностей.

Samsung Galaxy S21

Естественно, все новые Samsung Galaxy S21 защищены от воды по стандарту IP68

Новый Samsung Galaxy S21

Samsung уже научилась снижать цену младших моделей на Galaxy Note 20 и Galaxy S20 FE, которые имели пластиковый корпус. Так действительно получается немного сэкономить на производстве и сделать устройство более доступным. С другой стороны, если вы хотите стекло, то вас подтолкнут к покупке более дорогого S21 Plus или даже S21 Ultra.

Учитывая, что корпус это почти единственное отличие между обычной и ”плюсовой” версией, то многим будет приятно купить более дешевый смартфон. Особенно это актуально на фоне общего падения продаж устройств, вызванного финансовым кризисом и пандемией.

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Как выглядит Galaxy S21

Дизайн всей серии Samsung Galaxy S21 смелый. Они сохраняют округлый подход, который всегда был у серии S, в отличии от острых краев линейки Samsung Galaxy Note, но в этом году Samsung решила сделать выступ камеры не таким, как раньше. Теперь он даже может потянуть на фирменный стиль.

Samsung Galaxy S21

Такой внешний вид и правда уникален. Добиться этого сейчас сложно.

У нас в редакции возникли споры, но мне кажется, что это выглядит хорошо, особенно с учетом разнообразия цветовых решений. На Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus есть цвета с золотым акцентом. Может быть это кому-то покажется немного вычурным, но почему бы и нет?

Камера Galaxy S21

Основная камера состоит из трех модулей:

  • Сверширокий с разрешением 12 Мп
  • Основной с разрешением 12 Мп
  • Гибридный телевик с разрешением 64 Мп и 3х-кратным оптическим зумом

И основной модуль, и телеобъектив имеют оптическую стабилизацию изображения (OIS). А вот в сверхширокоугольной камере его не предусмотрено. Ей приходится довольствоваться только цифровой стабилизацией (EIS).

Samsung Galaxy S21

Основная камера Galaxy S21 имеет три модуля.

Фронтальная камера имеет разрешение 10 Мп с автофокусом Dual-Pixel. В целом все очень похоже на Galaxy S20, и именно поэтому компания сделала такой большой упор на S21 Ultra, преподнося его, как совершенно новое устройство.

Разрешение экрана Galaxy S21

Дисплей Samsung Galaxy S21 представляет собой 6,2-дюймовую панель FHD+ с разрешением 2400 x 1080, в то время, как Galaxy S21 Plus оснащен 6,7-дюймовой панелью FHD+ с тем же разрешением. То есть с точки зрения плотности пикселей младшая модель будет даже более предпочтительной.

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В любом случае заметно более низкое разрешение, чем у прошлогодних Galaxy S20 и Galaxy S20 Plus, каждый из которых имел панели QHD+. Это еще один пункт, по которому Samsung сэкономила, чтобы снизить общую стоимость смартфона. Кроме того, экраны с низким разрешением обычно способствуют увеличению времени автономной работы. В сочетании с возможностью автоматической смены частоты обновления с 48 до 120 Гц это позволит аккумулятору работать дольше.

Samsung Galaxy S21

В экране разместилась фронтальная камера.

Вы также могли заметить плоский дисплей на двух смартфонах. В то время, как флагманские телефоны Samsung серии S имели изогнутые края почти во всех случаях, начиная со времен Galaxy S8. Сейчас компания решила отказаться от этого и установить плоские панели на S21 и S21 Plus. Я не имею ничего против и, наоборот, поддерживаю такое решение. Как-то уже надоели эти скругления, которые так до сих пор непонятно, для чего нужны.

Какой процессор у Galaxy S21 в России и в США

Серия Samsung Galaxy S21 станет первой среди смартфонов в США с процессором Qualcomm Snapdragon 888, хотя глобальный вариант устройств получит собственные чипы Exynos 2100 от Samsung. Оперативной памяти в обеих моделях будет 8 ГБ, а встроенной — или 128 или 256 ГБ.

Аккумулятор и зарядка Galaxy S21

Аккумулятор Samsung Galaxy S21 будет иметь емкость 4000 мАч, а S21 Plus 4800 мАч. Оба устройства поддерживают быструю беспроводную зарядку 2.0 и USB PD 3.0 мощностью до 25 Вт.

А самым забавным стало то, как Samsung рассказывала о том, что заботится об окружающей среде, и что Земля — это наш общий дом. Даже показывали ролик с черепашками, намекая, что экология важнее адаптера питания в комплекте. Все бы ничего, если бы до этого компания не высмеивала Apple за то, что та под таким же предлогом отказалась от адаптеров питания в iPhone 12. Как-то это некрасиво что ли.

Нет ничего плохого в отказе от зарядки в комплекте, но зачем было так высмеивать Apple?

Samsung Galaxy S21 Ultra также оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888, но он получил больше памяти — 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ ПЗУ. Если и этого мало, то есть версия на 16/512 ГБ. Ни одно из новых устройств не поддерживает карту памяти, так что надо сразу думать, какой объем выбрать, чтобы не было мало.

S21 Ultra оснащен большим 6,8-дюймовым изогнутым дисплеем WQHD+ с разрешением 3200 x 1440 пикселей. Он также поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц, но для экономии батареи разрешение может быть снижено до 10 Гц. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, как и в прошлом году.

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Камера Samsung Galaxy S21 Ultra

Но, конечно же, самое большое различие между серией S21 и S21 Ultra — это система камер. В прошлом году Galaxy S20 Ultra представил основной датчик на 108 МП, 5-кратный оптический телеобъектив и 100-кратный зум. В этом году Samsung повышает ставки.

На задней панели S21 Ultra вы найдете четыре разные камеры, а также систему лазерной автофокусировки. Есть 12-мегапиксельная широкоугольная камера, 108-мегапиксельный основной модуль с оптической стабилизацией, 10-мегапиксельный трехкратный оптический телеобъектив с оптической стабилизацией изображения и 10-мегапиксельный оптический телеобъектив с 10-кратным увеличением — также с оптической стабилизацией изображения.

Samsung Galaxy S21

На презентации Samsung много говорила о том, как сделала абсолютно черный цвет для Galaxy S20 Ultra.

Добавление 3х-кратного оптического увеличения является отличной идеей и делает аппарат намного более универсальным в сравнении с прошлогодней версией. А что касается 100х-кратного зума, который в прошлом году был только для того, чтобы можно было им похвастаться, то теперь компания добавила к нему более продвинутую систему стабилизации. Надо попользоваться устройством некоторое время, чтобы понять, на что способна новая камера, но пока звучит все очень даже хорошо.

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Стилус S Pen для Galaxy S21 Ultra

Самое удивительное, что Samsung представляет поддержку S Pen для Galaxy S21 Ultra. Он будет выпускаться в двух вариантах и убираться в специальный отсек чехла. Пусть новый S Pen и похож на аналог из комплекта Note 20, но он не будет таким функциональным. А еще он будет работать только с Ultra-версией. Обычные S20 и S20 Plus не смогут его поддерживать.

Можно спорить, является ли это признаком того, что Samsung действительно убивает линейку Galaxy Note, но предоставление его основной функции в линейке Galaxy S действительно заставляет задуматься.

Samsung Galaxy S21

S Pen может пригодится для всего, что требует четкой работы.

Несмотря на высокую цену S21 Ultra, S Pen придется докупать отдельно за 39,99 долларов. Силиконовый чехол с S Pen в комплекте стоит 69,99 долларов, а оригинальный чехол с откидной крышкой (и S Pen) — 89,99 долларов.

Какой Android у Samsung Galaxy S21

Все три новых устройства серии Galaxy S будут работать под управление One UI 3.1 на базе Android 11. На презентации не было уделено много внимания тому, что изменилось в операционной системе, поэтому обсудим это в отдельной статье. Пока приведу пример только одной новой функции.

Samsung Galaxy S21

А какой из этих двух размеров вам нравится больше?

Ею является режиссерский режим. Эта функция объединяет изображения со всех камер и выводит их на экран, чтобы вы могли переключаться между ними, создавая эффект многокамерности, применяемый в профессиональных видео.

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Сколько стоит и когда начнет продаваться Galaxy S21

Серия Samsung Galaxy S21 доступна для предварительного заказа начиная с 14 января. Устройства официально поступят в продажу в пятницу, 29 января. Цены на Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus и Samsung Galaxy S21 Ultra будут начинаться с 799,99 долларов США, 999,99 долларов США и $ 1 199 соответственно. В России цены будут стартовать от 74 990 рублей, 89 990 рублей и 99 990 рублей соответсвенно.

Уже заинтересовались? Готовы купить такой смартфон? Расскажите об этом в нашем Telegram-чате или в комментариях.

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