Samsung представила Galaxy Buds Pro и SmartTag — перевыпуск старых наушников и свой аналог AirTag

Вот и отгремела очередная презентация Apple. Как звучит, а? Ведь каждое мероприятие компании из Купертино, сколь бы часто они ни проводились, неизменно оставляют после себя неизгладимое впечатление. А вот с презентациями Samsung ничего такого не происходит. Мало того, что они проводятся без особой помпы, так ещё и послевкусия после себя практически не оставляют. Посмотрев очередной ивент компании из Южной Кореи, сначала поневоле думаешь, — а зачем ты, собственно, это всё посмотрел? – а потом просто забываешь об этом. Запишу-ка я то, что увидел, пока не забыл.

Перед Galaxy S21 Samsung выпустила свой самый дешевый 5G-смартфон

Первой новинкой Samsung на сегодняшнем мероприятии стали наушники Galaxy Buds Pro. Они стали первыми наушниками компании с активным шумоподавлением. Удивительно, но, несмотря на то что корейцы уже давно имеют дела с «ушами», до настоящего момента в их ассортименте не было ни единой модели, которая бы поддерживала активный шумодав.

Что умеют Galaxy Buds Pro

Вот чем ещё могут похвастать новые наушники Samsung, кроме поддержки технологии активного шумоподавления:

Количество микрофонов – 3+1

Вуфер наушников — 11 мм

Спикеры наушников — 6,5 мм

Защита от воды по стандарту IPX7

Поддержка акселерометра (для распознавания голоса)

Режим «Окружение» (аналог «Прозрачности» в AirPods Pro)

Регулировка активного шумоподавления

Функция автовключения активного шумоподавления

Цена – 17 990 рублей

Скорее всего, работа над Galaxy Buds Pro началась либо одновременно, либо вскоре после Galaxy Buds, которые вышли год назад. Может показаться, что в этом нет ничего странного. В конце концов, и Apple выпустила свои AirPods Pro спустя больше чем полгода с момента выхода AirPods 2. Но если AirPods Pro оказались совершенно самостоятельной моделью, Buds Pro явно на таковую не тянет.

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Это хорошо заметно по внешности новых наушников Samsung. Дизайн Galaxy Buds Pro в точности копирует оригинальные Galaxy Buds. Это довольно странно, поскольку между ними Samsung выпускала Galaxy Buds Live в форме фасоли. Получается, что либо форм-фактор Buds Live оказался неудачным, либо Samsung просто выпустила устаревшие наушники с одной-единственной киллер-фичей в виде активного шумодава, что, как по мне, ничем не лучше.

Что такое SmartTag

Вторая новинка – Galaxy SmartTag. Название совершенно не отсвечивает, но, если всмотреться в него, можно догадаться, что речь идёт о поисковом Bluetooth-трекере. Забегая вперёд, скажу, что штука получилась более чем скучная – сами корейцы рассказывали о ней с плохо скрываемым безразличием, — но кое-что мне в ней нравится. То, что Samsung снова обскакали Apple и выпустили свой аналог AirTag раньше.

Возможно, маячок Apple будет круче и функциональнее, но сам факт того, что корейцы справились с разработкой и запуском продукта для этой ниши быстрее, реально вызывает неподдельное веселье. Можно сколько угодно рассуждать о том, что в Купертино никогда не торопятся, а выпускают всё тогда, когда по-настоящему уверены в качестве своего продукта, но оставьте эту лирику беспросветным фанатам. Запомните: рынок доит тот, кто захватывает его раньше.

Из-за чего продажи Samsung провалились в 2020 году

Поскольку SmartTag – это просто маленький брелок со встроенным Bluetooth, ему обязательно нужна программная основа, которая будет обретаться на инфраструктурных устройствах. Проще говоря, это должно быть приложение, через который смартфоны Samsung будут отслеживать маячок. Его роль исполняет сервис SmartThings Find.

Как работает SmartTag

Название совершенно безынтересное и не проговариваемое, тем более на русском языке, но работает оно в точности так же, как эппловский «Локатор». Трекер постоянно излучает Bluetooth-сигнал, который могут считать смартфоны Samsung проходящих мимо пользователей. Они фиксируют идентификатор брелока, его координаты и передают их владельцу пропажи. Конечно, не напрямую, а через сервера Samsung, где сигнал шифруется, чтобы случайный прохожий не узнал о том, что работает невольным ретранслятором, а конечный получатель – о том, кто передал ему сигнал.

Маяк можно прицепить к любой вещи, которую не хочется потерять, и отслеживать её местоположение со смартфона. А ещё с его помощью можно найти завалившийся непонятно куда Galaxy S21, но только если он находится в зоне досягаемости Bluetooth-сигнала. Просто нажмите на кнопку на SmartTag, и смартфон начнёт издавать звуковой сигнал, требуя, чтобы его нашли.

Почему нужно срочно обновить флагманские смартфоны Samsung

Ultra Wideband, который, по слухам, корейцы планировали внедрить в SmartTag, брелок не поддерживает. Зато его будет поддерживать улучшенная версия под названием SmartTag+, которая выйдет позднее в этом году.

Стоит такая штука в США 29 долларов. Вроде немного, но на наши деньги это больше 2 тысяч рублей, которые большинство скорее всего платить отказалось бы, ибо дорого. К счастью, корейцы решили эту проблему и просто не привезли SmartTag в Россию. Скорее всего, не по своей воле – сказалось местное законодательство, запрещающее ввоз в страну шпионских гаджетов, — но какая разница. Цель-то достигнута! 🙂