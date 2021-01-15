На какие телефоны похож Samsung Galaxy S21. Необычное сравнение

Согласитесь, сложно было сказать, что на презентации Samsung Galaxy S21 нам показали что-то новое. С одной стороны, это действительно крутой смартфон, но с другой стороны, мы все это уже видели и нам за несколько недель до этого не только показали его внешний вид, но и раскрыли некоторые характеристики. На самой презентации мы по сути узнали только цену и некоторые относительно важные спеки. Зато после окончания трансляции у меня начали закрадываться мысли о том, что Samsung Galaxy S21 в чем-то, конечно, уникален, но во многом он, наоборот, напоминает некоторые другие смартфоны. Даже сложилось ощущение, что он старается закрыть собой как можно больше сегментов рынка. Я не говорю о внешних или технических сходствах. Тут скорее заложенная в модель философия.

Зарядное устройство в комплекте

Давайте начнем с самой острой темы для этого сайта. Обычно стоит только написать слово об Apple в заголовке, как критика так и начинает сыпаться на автора статьи и всю редакцию. Но нам это даже нравится, так как говорит о том, что вам не безразлично, что происходит в мире Android, пусть и немного с перегибом.

Если помните, когда вышел iPhone 12 и остальные смартфоны серии, многие просто разнесли в пух и прах компанию из Купертино. Одними из самых мягких слов были ”жадные скоты” и ”крахоборы”. Более того, Xiaomi и Samsung даже выступили с критикой отказа Apple от включения в комплект зарядного устройства.

Samsung представила флагманские Galaxy S21. Какие они

Теперь именно эти два бренда отказались от комплектных зарядок и оставили в коробке только кабель. Пока я писал эти строки, меня даже посетила мысль, что это такой хитроумный ”пиар”, и обе они решили сыграть на том, что с учетом этой ситуации о них будут намного больше говорить после выхода их флагманов. Если это действительно так, то у них получилось.

Я не против отказа от комплектного блока питания и даже в чем-то поддерживаю такие действия, но бездумное повторение за Apple просто поражает. Многие были недовольны тем, что зарядки теперь не будет, но виноваты-то в этом не купертиновцы, а те, кто бездумно скопировал это и тоже прикрылся заботой об экологии.

Вердикт: Похож на iPhone 12

Какой зум у Samsung Galaxy S21 Ultra

В прошлом году Samsung выпустила Galaxy S21 Ultra, который был очень крутым, если опустить некоторые неприятные моменты, вроде проблем с фокусом камеры на ранних этапах существования модели.

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Проблема была в том, что смартфон имел только 10-кратный оптических зум, а остальное было цифровым или гибридным. Такое положение дел сильно портило универсальность камеры. Теперь компания решила поменять свое решение и изменить настройки камеры, чтобы она больше соответствовала обычным условиям съемки. Согласитесь, как правило увеличить изображение надо совсем немного и даже 2х кратного зума обычно хватает.

Но если 2x кратности можно добиться и за счет цифрового увеличения, то 3х кратности надо добиваться уже за счет оптики. В этом отношении новый Samsung Galaxy S21 Ultra похож на Huawei P40 Pro Plus, который применил такое же распределение модулей. Я могу только поддержать такое решение и похвалить Samsung за ”работу над ошибками”.

Вердикт: Похож на Huawei P40 Pro Plus

Сколько стоит Samsung Galaxy S21

В этом году цена Samsung Galaxy S21 начинается от 799,99 долларов в США (в России от 74 990 рублей). Это ниже, чем в прошлом году, но для такого снижения пришлось пойти на некоторые компромиссы.

Ими стали более слабые (но достаточные) характеристики экрана, отказ от стеклянной задней панели в базовой версии и отказ от зарядки в комплекте, о которой я уже говорил выше. В таких решениях можно увидеть что-то от Google Pixel. В этом году компания тоже решила пойти на снижение стоимости, но ее шаги были более радикальными. И главным из них стал более слабый процессор.

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Samsung решила пойти немного иным путем и ее компромиссы были более мягкими — топовый процессор, но экономия на других компонентах. Все равно нельзя сказать, что схожести в поведении с Google тут нет.

Вердикт: Похож на Google Pixel 5

Первый смартфон на Snapdragon 888

Официально первым представленным коммерческим смартфоном со Snapdragon 888 на борту стал в конце прошлого года Xiaomi Mi 11. Обычно Samsung была или первой, или одной из первых компаний, которая представляла свой флагман на новом ”драконе”. В этот раз Xiaomi решила выпустить смартфон раньше и за ней потянулась Samsung. Возможно, это связано с другими причинами, но решения схожие.

В итоге и Mi 11, и Galaxy S21 стали первыми устройствами на новом процессоре. Это может их объединить и, что называется, с натяжкой сделать похожими. Но можно не сомневаться, что решения одним производителей влияют на других. Так что…

Вердикт: Похож на Xiaomi Mi 11

Конечно, все сказанное не говорит о том, что Samsung нагло ”слизала” у кого-то идеи, но показывает, как все тесно связано в мире смартфонов. В данном случае схожесть с другими устройствами это не минус. А плюс это или нет, решать вам. Можете рассказать об этом в комментариях или в нашем Telegram-чате.