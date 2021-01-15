На какие телефоны похож Samsung Galaxy S21. Необычное сравнение

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Артем Сутягин 0
15.01.2021,

Согласитесь, сложно было сказать, что на презентации Samsung Galaxy S21 нам показали что-то новое. С одной стороны, это действительно крутой смартфон, но с другой стороны, мы все это уже видели и нам за несколько недель до этого не только показали его внешний вид, но и раскрыли некоторые характеристики. На самой презентации мы по сути узнали только цену и некоторые относительно важные спеки. Зато после окончания трансляции у меня начали закрадываться мысли о том, что Samsung Galaxy S21 в чем-то, конечно, уникален, но во многом он, наоборот, напоминает некоторые другие смартфоны. Даже сложилось ощущение, что он старается закрыть собой как можно больше сегментов рынка. Я не говорю о внешних или технических сходствах. Тут скорее заложенная в модель философия.

Samsung Galaxy S21

Этот смартфон уникален, но не во всем.

Зарядное устройство в комплекте

Давайте начнем с самой острой темы для этого сайта. Обычно стоит только написать слово об Apple в заголовке, как критика так и начинает сыпаться на автора статьи и всю редакцию. Но нам это даже нравится, так как говорит о том, что вам не безразлично, что происходит в мире Android, пусть и немного с перегибом.

iPhone 12 Pro

Производители начали отказываться от комплектной зарядки, а виновата, как всегда, Apple.

Если помните, когда вышел iPhone 12 и остальные смартфоны серии, многие просто разнесли в пух и прах компанию из Купертино. Одними из самых мягких слов были ”жадные скоты” и ”крахоборы”. Более того, Xiaomi и Samsung даже выступили с критикой отказа Apple от включения в комплект зарядного устройства.

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Теперь именно эти два бренда отказались от комплектных зарядок и оставили в коробке только кабель. Пока я писал эти строки, меня даже посетила мысль, что это такой хитроумный ”пиар”, и обе они решили сыграть на том, что с учетом этой ситуации о них будут намного больше говорить после выхода их флагманов. Если это действительно так, то у них получилось.

Samsung Galaxy S21

По сути, это все… Только телефон в комплекте.

Я не против отказа от комплектного блока питания и даже в чем-то поддерживаю такие действия, но бездумное повторение за Apple просто поражает. Многие были недовольны тем, что зарядки теперь не будет, но виноваты-то в этом не купертиновцы, а те, кто бездумно скопировал это и тоже прикрылся заботой об экологии.

Вердикт: Похож на iPhone 12

Какой зум у Samsung Galaxy S21 Ultra

В прошлом году Samsung выпустила Galaxy S21 Ultra, который был очень крутым, если опустить некоторые неприятные моменты, вроде проблем с фокусом камеры на ранних этапах существования модели.

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Проблема была в том, что смартфон имел только 10-кратный оптических зум, а остальное было цифровым или гибридным. Такое положение дел сильно портило универсальность камеры. Теперь компания решила поменять свое решение и изменить настройки камеры, чтобы она больше соответствовала обычным условиям съемки. Согласитесь, как правило увеличить изображение надо совсем немного и даже 2х кратного зума обычно хватает.

Huawei

По сути, Samsung Galaxy S21 Ultra похож по камере на Huawei P40 Pro Plus. Но этом исключительно хорошее сравнение.

Но если 2x кратности можно добиться и за счет цифрового увеличения, то 3х кратности надо добиваться уже за счет оптики. В этом отношении новый Samsung Galaxy S21 Ultra похож на Huawei P40 Pro Plus, который применил такое же распределение модулей. Я могу только поддержать такое решение и похвалить Samsung за ”работу над ошибками”.

Вердикт: Похож на Huawei P40 Pro Plus

Сколько стоит Samsung Galaxy S21

В этом году цена Samsung Galaxy S21 начинается от 799,99 долларов в США (в России от 74 990 рублей). Это ниже, чем в прошлом году, но для такого снижения пришлось пойти на некоторые компромиссы.

Pixel

Когда-то Pixel был настоящим флагманом, но теперь удешевился и стал еще более интересным.

Ими стали более слабые (но достаточные) характеристики экрана, отказ от стеклянной задней панели в базовой версии и отказ от зарядки в комплекте, о которой я уже говорил выше. В таких решениях можно увидеть что-то от Google Pixel. В этом году компания тоже решила пойти на снижение стоимости, но ее шаги были более радикальными. И главным из них стал более слабый процессор.

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Samsung решила пойти немного иным путем и ее компромиссы были более мягкими — топовый процессор, но экономия на других компонентах. Все равно нельзя сказать, что схожести в поведении с Google тут нет.

Вердикт: Похож на Google Pixel 5

Первый смартфон на Snapdragon 888

Официально первым представленным коммерческим смартфоном со Snapdragon 888 на борту стал в конце прошлого года Xiaomi Mi 11. Обычно Samsung была или первой, или одной из первых компаний, которая представляла свой флагман на новом ”драконе”. В этот раз Xiaomi решила выпустить смартфон раньше и за ней потянулась Samsung. Возможно, это связано с другими причинами, но решения схожие.

Xiaomi mi 11

Xiaomi Mi 11 стал первым коммерческим смартфоном на Snapdragon 888.

В итоге и Mi 11, и Galaxy S21 стали первыми устройствами на новом процессоре. Это может их объединить и, что называется, с натяжкой сделать похожими. Но можно не сомневаться, что решения одним производителей влияют на других. Так что…

Вердикт: Похож на Xiaomi Mi 11

Конечно, все сказанное не говорит о том, что Samsung нагло ”слизала” у кого-то идеи, но показывает, как все тесно связано в мире смартфонов. В данном случае схожесть с другими устройствами это не минус. А плюс это или нет, решать вам. Можете рассказать об этом в комментариях или в нашем Telegram-чате.

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