Складные телефоны Xiaomi теперь круче, чем у Samsung. Им не хватало только этого

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Герман Вологжанин

Невозможно спорить с тем, что именно Samsung является лидером рынка смартфонов с гибким экраном. Корейцы задали этот тренд в 2019 году, и они же его поддерживают на протяжении всех последующих лет. Пока другие производители отказываются от экспериментов, Samsung анонсирует уже шестое поколение складных смартфонов на Android. Как итог: сегодня, пожалуй, только Xiaomi выдерживает такой темп и ежегодно обновляет свою линейку. Так, 19 июля были представлены Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Mix Flip.

Складные телефоны Xiaomi теперь круче, чем у Samsung. Им не хватало только этого. Xiaomi учит Samsung, как нужно делать складные смартфоны. Фото.

Xiaomi учит Samsung, как нужно делать складные смартфоны

Если смотреть только на характеристики, новые смартфоны Xiaomi окажутся во всем лучше своих корейских конкурентов. К тому же в 2024 году китайцы исправили свои главные недочеты: большой Mix Fold 4 наконец-то обзавелся влагозащитой корпуса, а сама линейка устройств с гибким экраном пополнилась первой Flip-раскладушкой для бренда. Что из этого вышло — читайте в нашем анонсе.

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Новый смартфон Xiaomi Mix Fold 4

Новый смартфон Xiaomi Mix Fold 4. Складной смартфон Xiaomi теперь можно купать в воде. Фото.

Складной смартфон Xiaomi теперь можно купать в воде

Неоспоримое достоинство Xiaomi Mix Fold 4 в сравнении со всеми другими телефонами с гибким экраном — его толщина: всего 9.47 мм в сложенном виде, в то время как толщина Galaxy Z Fold6 составляет 12.1 мм. Но все это мелочи, главное — характеристики Xiaomi Mix Fold 4.

ХарактеристикиXiaomi Mix Fold 4
Внутренний экран7.98 дюйма, AMOLED (2488х2244), 1-120 Гц
Внешний экран6.56 дюйма, AMOLED (2520х1080), 1-120 Гц
Основная камера50 + 12 + 50 + 10 МП
Фронтальная камера20 МП (внутренняя) + 20 МП (внешняя)
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 3
Память12/256, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор5100 мАч
Зарядка67 Вт

Смартфон Xiaomi работает на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и оснащен двумя экранами флагманского уровня, которые поддерживают технологию LTPO и обладают пиковой яркостью до 3000 нит (в режиме автояркости — 1700 нит). Кроме того, у Xiaomi Mix Fold 4 крутейший набор камер для складного телефона.

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Судите сами: есть основа с крупным сенсором 1/1,55″, есть сверхширик на 123°, а еще присутствует телевик с 2-кратным оптическим зумом и перископ с 5-кратным приближением. То есть в плане мобильной фотографии характеристики камеры Xiaomi Mix Fold 4 выглядят намного перспективнее, чем у всех смартфонов подобного рода.

Новый смартфон Xiaomi Mix Fold 4. Камеры складного смартфона теперь не хуже, чем у моноблочных флагманов. Фото.

Камеры складного смартфона теперь не хуже, чем у моноблочных флагманов

Если мы попытаемся сравнить Xiaomi Mix Fold 4 и Galaxy Z Fold6, то окажется, что китаец лучше абсолютно по всем параметрам:

  • у него круче экран (больше диагональ, выше разрешение и яркость);
  • есть камера-перископ с хорошим зумом;
  • внутренняя фронталка располагается не под экраном, а потому снимает априори лучше;
  • аккумулятор рассчитан на 5100 мАч, а не на 4400 мАч, как у Samsung;
  • в комплекте лежит быстрая зарядка на 67 Вт, а для Galaxy Z Fold6 нужно докупать блок питания (не больше 25 Вт).

На бумаге Xiaomi Mix Fold 4 — определенно лучший складной смартфон 2024 года. Однако на практике все может оказаться не так радужно. А подтвердить или опровергнуть предположения получится только после нескольких месяцев эксплуатации новинки.

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Характеристики Xiaomi Mix Flip

Характеристики Xiaomi Mix Flip. Посмотрите, какой большой внешний экран у Xiaomi Mix Flip. Фото.

Посмотрите, какой большой внешний экран у Xiaomi Mix Flip

Смартфон Xiaomi Mix Flip — первая раскладушка компании, выполненная во Flip-формате. Очень долго Xiaomi избегала подобных устройств, но в 2024 году наконец-то выпустила. Причем оснастила новинку такой начинкой, что завидно должно быть всем «флипам» без исключения.

ХарактеристикиXiaomi Mix Flip
Внутренний экран6.86 дюйма, AMOLED (2912х1224), 1-120 Гц
Внешний экран4.01 дюйма, AMOLED (1392х1208), 120 Гц
Основная камера50 + 50 МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 3
Память12/256, 12/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор4780 мАч
Зарядка67 Вт

Давайте сразу сравним Galaxy Z Flip6 и Xiaomi Mix Flip, попутно отметив, что:

  • у смартфона Xiaomi вновь круче экран: как внешний, так и внутренний (больше диагональ, выше разрешение и частота обновления);
  • у китайца есть телеобъектив с 2-кратным оптическим приближением;
  • емкость аккумулятора Xiaomi Mix Flip на 780 мАч больше, чем у Galaxy Z Flip;
  • у китайского телефона в комплекте есть зарядное устройство на 67 Вт, а у корейского — нет.

Уже очевидно: Xiaomi Mix Flip лучше Galaxy Z Flip6, если отталкиваться от характеристик. Но все решит стоимость устройства, от которой и будет зависеть, является новинка Xiaomi топовой или нет.

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Цены Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Mix Flip

Цены Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Mix Flip. На фоне Samsung цены не кажутся запредельно высокими. Фото.

На фоне Samsung цены не кажутся запредельно высокими

Цена Xiaomi Mix Flip предсказуемо ниже, чем у Xiaomi Mix Fold 4, и в зависимости от конфигурации памяти составляет:

  • 12/256 ГБ — 5 999 юаней (~ 72 500 ₽);
  • 12/512 ГБ — 6 499 юаней (~ 78 500 ₽);
  • 16/1024 ГБ — 7 299 юаней (~ 88 000 ₽).

К слову, Samsung Galaxy Z Flip6 стоит $1099, то есть примерно 97 000 ₽, а цена Xiaomi Mix Fold 4 в зависимости от объема памяти составляет:

  • 12/256 ГБ — 8 999 юаней (~ 108 500 ₽);
  • 16/512 ГБ — 9 999 юаней (~ 120 500 ₽);
  • 16/1024 ГБ — 10 999 юаней (~ 132 500 ₽).

Дорого, но Samsung Galaxy Z Fold6 стоит $1899 (~ 167 500 ₽): почти на 55% больше! Правда, во всем этом великолепии смартфонов Xiaomi есть пара нюансов. Во-первых, сейчас представлены лишь китайские версии, появятся ли раскладушки на глобальном рынке — неизвестно. Во-вторых, цены в КНР ниже, чем в Европе, зачастую на те же 50-60%, которые компенсируют текущую разницу в стоимости Xiaomi и Samsung. Поэтому не будем торопиться с выводами относительно успешности новых китайских смартфонов с гибким экраном.

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