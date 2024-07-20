Складные телефоны Xiaomi теперь круче, чем у Samsung. Им не хватало только этого

Невозможно спорить с тем, что именно Samsung является лидером рынка смартфонов с гибким экраном. Корейцы задали этот тренд в 2019 году, и они же его поддерживают на протяжении всех последующих лет. Пока другие производители отказываются от экспериментов, Samsung анонсирует уже шестое поколение складных смартфонов на Android. Как итог: сегодня, пожалуй, только Xiaomi выдерживает такой темп и ежегодно обновляет свою линейку. Так, 19 июля были представлены Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Mix Flip.

Если смотреть только на характеристики, новые смартфоны Xiaomi окажутся во всем лучше своих корейских конкурентов. К тому же в 2024 году китайцы исправили свои главные недочеты: большой Mix Fold 4 наконец-то обзавелся влагозащитой корпуса, а сама линейка устройств с гибким экраном пополнилась первой Flip-раскладушкой для бренда. Что из этого вышло — читайте в нашем анонсе.

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Новый смартфон Xiaomi Mix Fold 4

Неоспоримое достоинство Xiaomi Mix Fold 4 в сравнении со всеми другими телефонами с гибким экраном — его толщина: всего 9.47 мм в сложенном виде, в то время как толщина Galaxy Z Fold6 составляет 12.1 мм. Но все это мелочи, главное — характеристики Xiaomi Mix Fold 4.

Характеристики Xiaomi Mix Fold 4 Внутренний экран 7.98 дюйма, AMOLED (2488х2244), 1-120 Гц Внешний экран 6.56 дюйма, AMOLED (2520х1080), 1-120 Гц Основная камера 50 + 12 + 50 + 10 МП Фронтальная камера 20 МП (внутренняя) + 20 МП (внешняя) Процессор Snapdragon 8 Gen 3 Память 12/256, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 5100 мАч Зарядка 67 Вт

Смартфон Xiaomi работает на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и оснащен двумя экранами флагманского уровня, которые поддерживают технологию LTPO и обладают пиковой яркостью до 3000 нит (в режиме автояркости — 1700 нит). Кроме того, у Xiaomi Mix Fold 4 крутейший набор камер для складного телефона.

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Судите сами: есть основа с крупным сенсором 1/1,55″, есть сверхширик на 123°, а еще присутствует телевик с 2-кратным оптическим зумом и перископ с 5-кратным приближением. То есть в плане мобильной фотографии характеристики камеры Xiaomi Mix Fold 4 выглядят намного перспективнее, чем у всех смартфонов подобного рода.

Если мы попытаемся сравнить Xiaomi Mix Fold 4 и Galaxy Z Fold6, то окажется, что китаец лучше абсолютно по всем параметрам:

у него круче экран (больше диагональ, выше разрешение и яркость);

есть камера-перископ с хорошим зумом;

внутренняя фронталка располагается не под экраном, а потому снимает априори лучше;

аккумулятор рассчитан на 5100 мАч, а не на 4400 мАч, как у Samsung;

в комплекте лежит быстрая зарядка на 67 Вт, а для Galaxy Z Fold6 нужно докупать блок питания (не больше 25 Вт).

На бумаге Xiaomi Mix Fold 4 — определенно лучший складной смартфон 2024 года. Однако на практике все может оказаться не так радужно. А подтвердить или опровергнуть предположения получится только после нескольких месяцев эксплуатации новинки.

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Характеристики Xiaomi Mix Flip

Смартфон Xiaomi Mix Flip — первая раскладушка компании, выполненная во Flip-формате. Очень долго Xiaomi избегала подобных устройств, но в 2024 году наконец-то выпустила. Причем оснастила новинку такой начинкой, что завидно должно быть всем «флипам» без исключения.

Характеристики Xiaomi Mix Flip Внутренний экран 6.86 дюйма, AMOLED (2912х1224), 1-120 Гц Внешний экран 4.01 дюйма, AMOLED (1392х1208), 120 Гц Основная камера 50 + 50 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 3 Память 12/256, 12/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 4780 мАч Зарядка 67 Вт

Давайте сразу сравним Galaxy Z Flip6 и Xiaomi Mix Flip, попутно отметив, что:

у смартфона Xiaomi вновь круче экран: как внешний, так и внутренний (больше диагональ, выше разрешение и частота обновления);

у китайца есть телеобъектив с 2-кратным оптическим приближением;

емкость аккумулятора Xiaomi Mix Flip на 780 мАч больше, чем у Galaxy Z Flip;

у китайского телефона в комплекте есть зарядное устройство на 67 Вт, а у корейского — нет.

Уже очевидно: Xiaomi Mix Flip лучше Galaxy Z Flip6, если отталкиваться от характеристик. Но все решит стоимость устройства, от которой и будет зависеть, является новинка Xiaomi топовой или нет.

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Цены Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Mix Flip

Цена Xiaomi Mix Flip предсказуемо ниже, чем у Xiaomi Mix Fold 4, и в зависимости от конфигурации памяти составляет:

12/256 ГБ — 5 999 юаней (~ 72 500 ₽);

— 5 999 юаней (~ 72 500 ₽); 12/512 ГБ — 6 499 юаней (~ 78 500 ₽);

— 6 499 юаней (~ 78 500 ₽); 16/1024 ГБ — 7 299 юаней (~ 88 000 ₽).

К слову, Samsung Galaxy Z Flip6 стоит $1099, то есть примерно 97 000 ₽, а цена Xiaomi Mix Fold 4 в зависимости от объема памяти составляет:

12/256 ГБ — 8 999 юаней (~ 108 500 ₽);

— 8 999 юаней (~ 108 500 ₽); 16/512 ГБ — 9 999 юаней (~ 120 500 ₽);

— 9 999 юаней (~ 120 500 ₽); 16/1024 ГБ — 10 999 юаней (~ 132 500 ₽).

Дорого, но Samsung Galaxy Z Fold6 стоит $1899 (~ 167 500 ₽): почти на 55% больше! Правда, во всем этом великолепии смартфонов Xiaomi есть пара нюансов. Во-первых, сейчас представлены лишь китайские версии, появятся ли раскладушки на глобальном рынке — неизвестно. Во-вторых, цены в КНР ниже, чем в Европе, зачастую на те же 50-60%, которые компенсируют текущую разницу в стоимости Xiaomi и Samsung. Поэтому не будем торопиться с выводами относительно успешности новых китайских смартфонов с гибким экраном.