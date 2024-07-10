Samsung выпустила складные смартфоны Galaxy Z Fold6 и Flip6. Они работают с нейросетями на One UI 6.1.1

10 июля Samsung провела презентацию Galaxy Z Fold6 и еще одного смартфона с гибким экраном — Galaxy Z Flip6. Пускай подобные устройства востребованы лишь в узком кругу пользователей, они все равно представляют интерес хотя бы по той причине, что дают понять, в каком направлении движется индустрия, и могут ли стать складные телефоны действительно массовым явлением. По горячем следам разберемся, что особенного приготовила Samsung в Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6.

Характеристики Galaxy Z Fold6

Внешне смартфон Samsung Galaxy Z Fold6 наследует преемственность и выглядит так же, как и его предшественник пятого поколения. Разве что корпус чуть укоротили, ширину на пару миллиметров увеличили и сделали новинку более тонкой, попутно снизив на 14 граммов вес устройства (теперь складная модель весит 239 граммов). Также слегка изменили оформление блока камер, а еще сделали корпус матовым, но, в целом, — на манеже все те же. А вот характеристики Samsung Galaxy Z Fold6 прокачали, хотя, как ни крути, обновление кажется минорным.

Характеристики Galaxy Z Fold6 Внутренний экран 7.6 дюйма, AMOLED (2160х1856), 1-120 Гц Внешний экран 6.3 дюйма, AMOLED (2367х968), 1-120 Гц Основная камера 50 + 12 + 10 МП Фронтальная камера 4 МП (под экраном) + 10 МП (снаружи) Процессор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Память 12/256, 12/512 или 12/1024 ГБ Аккумулятор 4400 мАч Зарядка 25 Вт (нет в комплекте)

Складка на внутреннем экране осталась, зато матрицы обоих дисплеев сделали ярче. При просмотре HDR-контента теперь она достигает 2600 нит, а при автоматической регулировке на всей площади — 1600 нит.

Главное нововведение — процессор Snapdragon 8 Gen 3 в разогнанной версии для Samsung. Это передовой чип для Android-устройств, к которому нет вопросов. Реализация — другое дело, и о ней можно судить исключительно после знакомства со смартфоном.

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Набор камер (основа, телевик с 3-кратным зумом и сверхширик), а также емкость аккумулятора остались без изменения. Однако определенная разница между Galaxy Z Fold6 и Z Fold5 все-таки должна быть, ведь, как мы помним, процессор смартфона влияет не только на производительность.

Складной смартфон Galaxy Z Flip6

Следующая одна новая раскладушка Samsung — Galaxy Z Flip6. Внешне ее также сложно отличить от предшественника, а новинку в ней выдают только матовые расцветки корпуса (раньше использовался глянец). Характеристики Galaxy Z Flip6 приведены ниже:

Характеристики Galaxy Z Flip6 Внутренний экран 6.7 дюйма, AMOLED (2640х1080), 1-120 Гц Внешний экран 3.4 дюйма, AMOLED (720х748), 60 Гц Основная камера 50 + 12 МП Фронтальная камера 10 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Память 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 4000 мАч Зарядка 25 Вт (нет в комплекте)

Оба экрана здесь такого же уровня, что и в Galaxy Z Fold6. Зато в сравнении с предыдущим поколением бросается в глаза апгрейд камеры. Он обеспечивается не только при помощи нового процессора Snapdragon 8 Gen 3, но и за счет сенсора на 50 МП (в Galaxy Z Flip5 было 12 МП). Увеличилось как разрешение, так и размер матрицы. Словом, основная камера Galaxy Z Flip6 теперь соответствует флагманскому уровню.

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Более важным нововведением представляется установка аккумулятора на 4000 мАч, ведь предшественник использовал совсем уж скромную батарейку на 3700 мАч. Если верить Samsung, в режиме просмотра видео автономность должна увеличиться на 3 часа, а серфить в браузере при подключении к интернету через Wi-Fi можно будет на 2 часа дольше.

Смартфоны с искусственным интеллектом

Оба смартфона из коробки работают на Android 14 с фирменной оболочкой Samsung One UI 6.1.1. Как и основные флагманы компании, представленные в начале года, новинки поддерживают функции искусственного интеллекта Galaxy AI. Однако не обошлось без дополнительных изменений в этой области.

Так, новые смартфоны Samsung поставляются с нейросетевым помощником Gemini, который пришел на смену Google Ассистенту. Заморачиваться с установкой по примеру пользователей других Android-устройств не придется, что хорошо. А еще в редакторе фото появилась функция создания портретов через нейросеть.

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Клавиатура Samsung обзавелась расширенной языковой моделью, которая меняет тональность текста, а также исправляет допущенные ошибки. Выглядит, стоит признать, намного полезнее недавних нововведений Яндекс Клавиатуры.

Цена Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6

10 июля стартовал предзаказ новинок, который продлится до 23 июля, после чего можно будет купить Galaxy Z Fold6 вместе с его собратом напрямую в магазине. Цены следующие:

Galaxy Z Flip6 (12/256 ГБ) — 119 990 ₽;

— 119 990 ₽; Galaxy Z Flip6 (12/512 ГБ) — 129 990 ₽;

— 129 990 ₽; Galaxy Z Fold6 (12/256 ГБ) — 189 990 ₽;

— 189 990 ₽; Galaxy Z Fold6 (12/512 ГБ) — 199 990 ₽;

— 199 990 ₽; Galaxy Z Fold6 (12/1024 ГБ) — 229 990 ₽.

Дорого? Безусловно. При этом важно заметить, что цена Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 не изменилась по сравнению с предшественниками. На старте продаж они стоили столько же. Но мы имеем дело с Samsung, так что сейчас прошлогодний Galaxy Z Flip5 на сером рынке можно купить за 60 000 ₽, а Galaxy Z Fold5 — за 110 000 ₽. Со временем то же самое произойдет с новинками, а потому не стоит бежать сломя голову оформлять предзаказ, несмотря на подарок в лице беспроводных наушников Galaxy Buds 3 Pro.