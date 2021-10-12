5 причин, за которые я люблю бюджетные смартфоны

Мы часто пишем о недорогих Android-смартфонах, обозревая их со всех сторон. К ним можно относиться скептически — это нормально. Но не стоит забывать об их доступности. Мне, например, больше по душе смартфоны от Nokia — былого величия в них, конечно же, нет, но и краснеть за них не приходится. Есть неплохие варианты от Samsung: серия «A» имеет яркие AMOLED-дисплеи, каких нет даже у некоторых iPhone. У бюджетных смартфонов есть множество положительных сторон. Сегодня я хочу поделиться с вами, за что я люблю такие бюджетные гаджеты.

Недорогой смартфон на Android

Так уж вышло, что в 2021 нет альтернатив iOS и Android. Одно время были попытки у Windows Phone, но мы прекрасно помним, чем это кончилось. Кажется, что у этого двоевластия нет будущего, но ситуацию кардинально меняют различные оболочки и версии Android. Например, интересная вариация — это Android Go.

Такую ОС можно встретить на недорогих смартфонах. Она слегка урезана по функциональности, но это важно для того, чтобы устройство работало как можно шустрее. Это немного другой опыт использования, который расширит ваш кругозор. Особенно, если у вас уже есть Android-смартфон или даже iPhone. Кстати, немного о том, почему недорогой бюджетник не будет лишним…

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Для чего нужен второй телефон

Жизнь — непредсказуемая штука. Никогда не знаешь, где окажешься завтра. Основной смартфон, несмотря ни на что, может подвести в самый неподходящий момент. Не будем говорить о поломке, он просто может разрядиться, а портативной зарядки может не оказаться поблизости. Да что уж там, она просто может оказаться разряженной, как это часто бывает. На всякий случай я всегда держу в рюкзаке бюджетный Android-смартфон, который не подведет. Конечно, он уступает основному гаджету по всем характеристикам.

Но на время его будет вполне достаточно: есть доступ к мессенджерам, к обычным звонкам, музыке, камере и нашему Telegram-чату, чтобы не пропустить последних новостей. Не так давно мой друг отправился в путешествие, но не подумал о запасном варианте, несмотря на огромный опыт поездок. Кажется, после того, как его смартфон приказал долго жить, он точно последует моему совету и прикупит недорогой Android-смартфон.

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Как выбрать противоударный смартфон

Мы уже рассказывали о преимуществах таких устройств над обычными. Среди них есть не только смартфоны средней ценовой категории, но и то, что подешевле. Зачем он вам? Во-первых, за него можно не переживать. Его выносливости хватит, чтобы не выйти из строя после падения с высоты человеческого роста. Во-вторых, вы будете уверены в том, что он упадет в воду и с ним ничего не будет.

В принципе, многие современные смартфоны оборудованы защитой от влаги, но проверять это, конечно же, не нужно. Наконец, в противоударных смартфонах установлена хорошая батарея, которая не оставит вас без связи, а это очень важно всегда. В общем, если вы задумались о приобретении недорогого противоударного смартфона, то смело заказывайте — точно не пожалеете.

Бюджетный смартфон с NFC

Однажды я рассказывал о том, почему дарить смартфон бабушке — это самоубийство. Знаете, я уже в полной мере осознал, насколько тяжело пользоваться таким устройством человеку в 77 лет. Но есть в этой бочке дегтя и ложка мёда. Моя бабушка не признает пластиковые банковские карты, снимая наличные. Недорогой смартфон с NFC — это прекрасный способ, который ее наконец переубедил в этом.

Оплачивать покупки им очень легко, а учитывая то, как бережно она его хранит, потерять практически невозможно. Думаю, это вполне применимо и для активных людей. Вы можете взять компактный Android-смартфон на утреннюю пробежку, чтобы не остаться без музыки и связи, а на обратном пути забежать в магазин за продуктами. Удобно, не правда ли?

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Компактный смартфон на Android

Компактных смартфонов с каждым годом становится все меньше и меньше. И это очень грустно. Чем хороши компактные смартфоны? Они не занимают много места, и ты не переплачиваешь за большой качественный экран, если тебе это не нужно. Недорогие Android-смартфоны небольших размеров — последний оплот этого класса устройств.

В принципе, они подходят под все вышеперечисленные пункты, о которых я написал. Такие смартфоны не обладают невероятными характеристиками, выдающимися противоударными свойствами, зато их не страшно потерять, уронить или отдать кому-нибудь во временное пользование.

Недорогие смартфоны — это достаточно обширная индустрия устройств. Зачастую у них не лучшие характеристики, но есть причины, почему такие устройства по-своему хороши.