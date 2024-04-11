Живой перевод от Samsung в режиме реального времени теперь доступен на русском

Samsung активно внедряет технологии искусственного интеллекта в свои продукты, стремясь предоставить пользователям более интеллектуальные, персонализированные и удобные решения. Флагманские смартфоны Samsung оснащены передовыми алгоритмами машинного обучения, которые обеспечивают улучшенное распознавание сцен и объектов для более качественной съемки, интеллектуальную оптимизацию производительности и энергопотребления, а также усовершенствованные возможности безопасности с помощью распознавания лиц и радужной оболочки глаза. Одна из новых функций, основанных на ИИ в смартфонах компании, — это система Galaxy AI.

Что такое Galaxy AI

Galaxy AI — это набор инструментов, использующих модели искусственного интеллекта Samsung для упрощения некоторых задач на телефонах серии Galaxy. Недавно компания добавила в него поддержку нескольких новых языков, включая русский.

Многие функции Galaxy AI облегчают взаимодействие с людьми, говорящими на другом языке. Эта функциональность постоянно расширяется, и в новом обновлении набор Galaxy AI от Samsung стал поддерживать больше языков, не ограничиваясь только добавлением русского.

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Когда дебютировала серия Galaxy S24, вместе с ней был выпущен новый набор функций под названием Galaxy AI. Он состоял из нескольких инструментов, использующих модели искусственного интеллекта Samsung, чтобы упростить некоторые задачи на телефонах серии Galaxy.

Перевод в реальном времени от Samsung

Одним из самых впечатляющих инструментов стал Live Translate. Он может распознавать речь обоих собеседников в разговоре на двух разных языках и генерировать перевод, чтобы каждый собеседник мог четко понимать другого.

Аналогичным образом инструмент Interpreter на телефонах Galaxy может переводить живые разговоры в текст, отображаемый на разделенном экране, чтобы двум собеседникам, говорящим на разных языках, было проще вести беседу.

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Есть ли русский язык в Samsung Live Translate

Действительно, сегодня Samsung объявила, что в список доступных языков в Galaxy AI войдут арабский, индонезийский и русский. До этого Galaxy AI уже поддерживал 13 языков, а теперь их стало 16. Добавление русского языка в Galaxy AI особенно важно, учитывая значимость российского рынка для Samsung, несмотря на введенные ранее ограничения. Хотя компания больше не продает смартфоны официально в России, она все равно генерирует объемы продаж за счет покупателей, использующих схему параллельного импорта. Отказываться от расширения лингвистической поддержки для такого распространенного языка, как русский, было бы нецелесообразно, особенно с учетом большого количества пользователей из стран СНГ.

Компания также планирует добавить поддержку австралийского английского, кантонского и канадского французского языков весной этого года. А до конца года будут адаптированы румынский, турецкий, фарси и шведский языки. Таким образом, к началу 2025 года количество поддерживаемых языков в Galaxy AI превысит два десятка.

Искусственный интеллект от Samsung

Это лишь одна из многих областей, в которых Samsung активно внедряет технологии искусственного интеллекта. В сфере бытовой техники компания использует ИИ для создания «умных» устройств, способных самообучаться и подстраиваться под потребности пользователей. Стиральные машины с ИИ анализируют тип ткани и загрузку для оптимальной стирки. Холодильники с технологией семейного консьержа запоминают предпочтения и могут предложить подходящие рецепты или составить список покупок.

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Телевизоры Samsung QLED оснащены процессором на базе ИИ, который автоматически оптимизирует качество изображения в зависимости от контента и условий освещения. Кроме того, благодаря распознаванию голоса и жестов пользователи могут управлять телевизором без использования пульта.

Таким образом, Samsung активно внедряет инновационные решения на основе искусственного интеллекта, чтобы сделать свои продукты более интеллектуальными, персонализированными и удобными для пользователей, включая расширение поддержки различных языков, таких как русский, в своих передовых смартфонах.